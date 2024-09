Como bien os hemos ido contando a lo largo de estos meses, ya ha llegado una actualización de los Apple Watch. Ahora necesitamos saber los problemas comunes con el Apple Watch Serie 10 y cómo solucionarlos para que puedas tener una buena vida útil de este dispositivo. Porque la idea es comprarlos para que nos ayuden en casi cualquier tarea, no para tener quebraderos de cabeza. Hace no mucho que lo tenemos en nuestras muñecas y puede que ya en tan poco tiempo haya surgido alguna duda sobre diferentes problemas. Estos problemas pueden ser muy solucionables, y otros como es el caso de la batería, habrá que esperar a que Apple le de más horas igualando al Ultra 2.

El Apple Watch Series 10 es ya uno de los relojes inteligentes más avanzados del mercado, nos ofrece una amplísima variedad de funciones y trae muchas mejoras en salud. No es la revolución que esperábamos para su 10 aniversario, pero sigue siendo una muy buena compra. Por eso y como os decimos, vamos a saber los problemas comunes con el Apple Watch Serie 10 y cómo solucionarlos para que puedas usarlo al 100% y no tengas queja alguna del mejor reloj inteligente del mercado, el Apple Watch Series 10. Vamos directamente con todos esos aparentes problemas.

Eso sí, si aún no posees estos nuevos Watch, ya sea el Apple Watch Series 10 como el Apple Watch Ultra 2, tenemos un artículo para ti en el que hablamos sobre cuáles son las principales diferencias entre Apple Watch Series 10 y el Ultra 2. De esta forma si estás pensando en comprar uno, puedes salir de dudas, ya que tocamos todas las características importantes de ambos relojes para que salgas de dudas.

Los problemas de batería con el Apple Watch Series 10

No podía ser de otra forma, teníamos que empezar con lo que más suele importar a los usuarios de dispositivos portátiles como es el Watch Series 10. El tema de la batería es uno de los problemas más reportados por parte de los compradores del Apple Watch Series 10. Se agota rápido, a veces muy rápido. Es cierto que Apple ha mejorado la autonomía del Series 10 respecto al Series 9 pero muchos usuarios ven que se agota muy rápidamente. Sobre todo en los casos en los que se actualiza el software del dispositivo y tras varios días de uso. Os traemos alguna solución al respecto:

Reinicia el Apple Watch Series 10 para eliminar cualquier proceso interno que esté consumiendo batería sin saberlo

para eliminar cualquier proceso interno que esté consumiendo batería sin saberlo Desactiva las funciones que no necesitas o no quieres, como el Always on Display, el monitoreo del rítmo cardíaco o la actualización en segundo plano. Hazlo desde configuración.

o no quieres, como el Always on Display, el monitoreo del rítmo cardíaco o la actualización en segundo plano. Hazlo desde configuración. Actualiza el software del Apple Watch a su última versión

Ya imaginabas que uno de los temas centrales y primeros del artículo sobre los problemas comunes con el Apple Watch Serie 10 y cómo solucionarlos iba a ser la batería.

Problemas con la conexión Bluetooth del Apple Watch Series 10

Hay otro problema muy reportado en este modelo, la falta de buena conexión Bluetooth entre el Apple Watch Series 10 y el iPhone o los Airpods, sean el modelo que sean. Siendo un dispositivo que está pensado para ser un eje central desde el que dirigir todo sin tener que utilizar el iPhone, molesta. Si además eres de los que utilizan el Watch para realizar llamadas o escuchar música mientras corres o vas en el metro, es más molesto aún. La solución que te traemos es la siguiente:

Reinicia en Blueetooth en la configuración

en la configuración Desvincula los dispositivos y vuelve a vincularlos

y vuelve a vincularlos Actualiza el software de todos los dispositivos

Pantalla congelada o que no responde

Este error es menos común, pero alguno se ha reportado y por eso es nuestro deber traerlo a un artículo sobre los problemas comunes con el Apple Watch Serie 10 y cómo solucionarlos. Lo normal es que no te pase, pero si se te congela la pantalla y no responde tendrás que realizar lo siguiente:

Fuerza el reinicio presionando el botón lateral y la corona digital

presionando el botón lateral y la corona digital Cierra apps en segundo plano

Restablece de fábrica el Apple Watch si ves que persiste. Si tienes una copia de seguridad hecha, mejor

Problemas con el ritmo cardíaco o los sensores de salud

Al igual que el problema anterior, esto pasa pero no tanto. Lo que se viene reportado desde modelos anteriores es que a veces el sensor de ritmo cardíaco y los diferentes sensores de salud dejan de funcionar bien. Lecturas inexactas entre otras cosas. Para poder solucionar esto te recomendamos que realices lo siguiente:

Ajusta correctamente el reloj a tu muñeca

el reloj a tu muñeca Limpia los sensores cada cierto tiempo

cada cierto tiempo Reinicia el Apple Watch

Problemas con el GPS y la precisión en la ubicación

Como puedes ver en este artículo sobre los problemas comunes con el Apple Watch Serie 10 y cómo solucionarlos, muchos se solucionan de la misma forma: actualizando, reiniciando, restableciendo. Si son problemas de software poco más puedes hacer. Esperar a futuras actualizaciones de Apple para que se arreglen por completo. En este caso si tienes determinadas inexactitudes en la ubicación o posición con el GPS te recomendamos que realices lo siguiente:

Asegúrate de tener buena señal GPS

Reinicia el GPS apagando el Apple Watch y el iPhone

apagando el Apple Watch y el iPhone Actualiza WatchOS y ten la última versión del sistema

Todos estos son diferentes problemas comunes con el Apple Watch Serie 10 y cómo solucionarlos. Hemos tratado de echarte un cable en los problemas más comunes que tenemos hasta ahora. Muchos de ellos no son del Apple Watch Series 10, son ya de modelos anteriores de Watch. No te preocupes, no siempre tiene estos errores y es un dispositivo magnífico. Desde que lo tenemos en muestras muñecas la inmensa mayoría estamos encantados con el. En caso de ser algún problema de hardware o que ves que no se soluciona, te recomendamos que contactes con el soporte técnico de Apple o pidas cita en una Apple Store.