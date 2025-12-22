Los AirPods Pro 3 llegaron al mercado con la promesa de ofrecer una de las mejores cancelaciones activas de ruido del momento y un salto de calidad respecto a generaciones anteriores. Sin embargo, para un número nada pequeño de usuarios en España y otros países europeos, la experiencia está siendo bastante distinta a lo esperado: donde debería haber silencio casi absoluto, aparece una colección de ruidos que no encajan con unos auriculares de este nivel.

En foros, redes sociales y comunidades especializadas se repiten las mismas quejas: sonidos de estática, crujidos, zumbidos y silbidos cuando se activa la cancelación de ruido y no se está reproduciendo música ni ningún contenido. Tras varios meses en el mercado, varias actualizaciones de firmware y numerosas unidades de reemplazo, el problema sigue sin una solución clara ni una explicación detallada por parte de Apple, lo que está generando inquietud y, en muchos casos, bastante frustración.

Cómo se manifiesta el problema de ruido en los AirPods Pro 3

Los testimonios coinciden en un mismo patrón de uso: cancelación activa de ruido (ANC) encendida y ausencia de sonido de fondo. Es decir, el usuario lleva puestos los AirPods Pro 3 con la ANC activada, pero sin reproducir música, podcasts, series ni ningún otro contenido. En ese contexto, donde lo normal sería disfrutar de un silencio casi total, empiezan a escucharse ruidos que no deberían estar ahí.

Algunos propietarios describen el fallo como una estática constante o un leve siseo, similar a una radio mal sintonizada o al murmullo de un ventilador lejano. Otros hablan de crujidos o chasquidos intermitentes, mientras que un grupo nada despreciable asegura percibir pitidos agudos o pequeños silbidos que resultan especialmente molestos cuando el entorno es muy silencioso, como en casa por la noche o en un vuelo cuando el avión ya lleva un rato en crucero, por lo que conviene revisar los ajustes de los controles de ruido.

Lo más desconcertante para muchos usuarios es que el comportamiento no sigue siempre un patrón claro: hay quien afirma que el ruido aparece y desaparece sin motivo aparente, como si los auriculares reaccionaran a cambios muy sutiles en el entorno o en el ajuste dentro del oído. También hay casos en los que el problema se da solo en uno de los cascos, mientras el otro funciona aparentemente bien, lo que complica todavía más el diagnóstico desde fuera.

Algunos afectados señalan que estos ruidos de fondo también se notan en los silencios entre canciones, diálogos o escenas, sobre todo a volúmenes bajos. No siempre hace que los auriculares sean inutilizables, pero para un producto de este precio, muchos consideran que es un defecto difícil de pasar por alto, sobre todo cuando el motivo de compra principal era disfrutar de un silencio limpio con la ANC.

La mayoría coincide en que el problema se percibe con mayor intensidad en entornos especialmente tranquilos: despachos silenciosos, salones sin ruido de fondo o cabinas de avión cuando el resto de sonidos se atenúan. Precisamente en esos escenarios la cancelación de ruido debería brillar y aportar calma, no añadir interferencias que hagan dudar incluso de si el ruido viene del auricular o del propio oído.

Un fallo que recuerda a generaciones anteriores

Para muchos usuarios veteranos, lo que más llama la atención es que esta situación no es totalmente nueva en la familia AirPods Pro. La primera generación ya protagonizó en su momento polémicas similares, con quejas sobre crujidos, chasquidos y estática al activar la cancelación de ruido, lo que derivó en programas de sustitución y abundantes críticas en diferentes mercados.

Quienes han pasado de aquellos primeros modelos a los AirPods Pro 3 hablan de un patrón muy parecido: zumbidos y siseos que aparecen en cuanto se activa la ANC, variaciones en la intensidad sin explicación clara y molestias que casi desaparecen cuando suena música, pero regresan en cuanto se hace una pausa o se mantiene el sistema en silencio.

En foros españoles y europeos, varios compradores cuentan que al principio pensaron estar desarrollando acúfenos u otros problemas auditivos, hasta que se dieron cuenta de que el ruido desaparecía al quitarse los auriculares o al desactivar la cancelación de ruido. Esa confusión inicial, repetida en distintas experiencias, ha alimentado el malestar hacia la marca.

Este contexto hace que muchos se pregunten si Apple ha logrado refinar realmente el diseño del sistema de cancelación o si, por el contrario, sigue arrastrando determinadas limitaciones técnicas de una generación a otra. El hecho de que la compañía no haya emitido un comunicado específico sobre los AirPods Pro 3 en este punto refuerza esa sensación de déjà vu con respecto a los problemas de la primera hornada de AirPods Pro.

Más allá del ruido en sí, lo que varios usuarios destacan es la pérdida de confianza en un producto que se presenta como referencia en su segmento. Quienes han invertido en estos auriculares para trabajar en entornos compartidos, viajar o estudiar en silencio esperaban un comportamiento mucho más sólido para lo que se considera un dispositivo de gama alta.

Actualizaciones de firmware que no terminan de arreglarlo

Desde el lanzamiento de los AirPods Pro 3, Apple ha desplegado varias actualizaciones de firmware con la típica descripción genérica de “correcciones de errores y mejoras”. Entre ellas destacan la versión 8B25, publicada en noviembre, y la 8B30, liberada el 10 de diciembre, además de otros movimientos de firmware que muchos usuarios veían como la posible solución a los ruidos de estática.

Sin embargo, los afectados por estos problemas coinciden en que ninguna de esas versiones ha eliminado el fallo de forma generalizada. Tanto en medios especializados internacionales como en comunidades de usuarios en España y el resto de Europa se repite la misma idea: tras actualizar, los siseos, chasquidos y silbidos siguen apareciendo en las mismas condiciones de uso.

Algunos análisis independientes señalan que los últimos firmwares habrían ajustado ligeramente el comportamiento de la ANC, cerrando ciertos “huecos” por los que se colaban frecuencias altas y afinando la respuesta frente a determinados ruidos externos. Pero, según los testimonios recopilados, el problema de fondo —sonidos indeseados en situaciones de silencio— permanece prácticamente intacto, al menos para un grupo significativo de usuarios.

A todo esto se suma la aparición de quejas relacionadas con latencia y desincronización de audio al ver vídeos o usar aplicaciones de videollamadas. Algunos hablan de un desfase apreciable entre imagen y sonido, más pronunciado de lo habitual en auriculares Bluetooth, algo que contrasta con la integración que suele caracterizar al ecosistema de Apple con iPhone, iPad y Mac.

La situación se ve agravada por cómo se gestionan las propias actualizaciones. Los AirPods Pro 3 se actualizan de manera casi automática, sin que el usuario pueda forzar con claridad el proceso ni consultar un registro detallado de cambios. Apple no especifica qué errores corrige cada firmware, lo que deja a quienes sufren el problema de ruido sin una referencia oficial sobre si realmente se está trabajando en una solución concreta.

¿Cuestión de software, hardware o diseño de la cancelación de ruido?

Ante la falta de explicaciones por parte de la compañía, la gran incógnita sigue siendo cuál es el origen real del fallo. Las teorías se reparten entre quienes piensan que se trata de un bug de software en la gestión de la ANC, quienes apuntan directamente a un problema de hardware y quienes hablan de una mezcla de ambos factores.

El hecho de que las unidades de sustitución repitan exactamente el mismo comportamiento en muchos casos y que los diferentes firmwares no hayan erradicado el fallo refuerza la idea de que el problema podría ir más allá de un error puntual. Si el origen estuviera en el propio diseño de la circuitería, en la disposición de los micrófonos o en la arquitectura interna del sistema de cancelación, la solución podría no ser tan simple como instalar una actualización de software.

Algunos expertos señalan a la interacción entre los micrófonos internos y externos y el algoritmo de ANC como posible foco del ruido. En entornos extremadamente silenciosos, cambios de presión (por ejemplo, en un avión) o variaciones mínimas en el sellado de las almohadillas podrían traducirse en pequeñas inestabilidades eléctricas o acústicas que se manifiestan como esos zumbidos, siseos y chasquidos que describen los usuarios, y recuerdan además la investigación sobre un sistema de cancelación e interpretación de ruido más avanzado.

Tampoco se descartan factores externos. Se menciona la posible influencia de la humedad, el sudor o la acumulación de cerumen en las rejillas y micrófonos, que podrían alterar la forma en que trabaja el sistema de cancelación. No obstante, el hecho de que muchos usuarios sufran el problema desde el primer día con auriculares prácticamente recién sacados de la caja sugiere que estas variables, si influyen, no parecen ser la causa principal.

Además, el problema no se manifiesta igual en todos los casos. Hay quienes lo notan desde la primera semana y otros que aseguran haber disfrutado de semanas sin incidencias antes de empezar a percibir los ruidos. Esa variabilidad dificulta todavía más extraer conclusiones sólidas desde fuera y alimenta la petición de que Apple proporcione información técnica más detallada sobre lo que está ocurriendo con esta generación de AirPods Pro.

Servicio técnico, reemplazos y reacción de los usuarios

Ante este escenario, muchos propietarios de AirPods Pro 3 han recurrido al servicio técnico oficial, tanto en Apple Store como en distribuidores autorizados en España y en otros países europeos. Tras las habituales pruebas —verificación de firmware, reinicios, pruebas de sonido—, en numerosos casos se ha ofrecido un reemplazo dentro de la garantía, algo que sobre el papel debería poner fin a los problemas.

Sin embargo, son ya muchos los testimonios que aseguran que las unidades de recambio también presentan los mismos ruidos, en ocasiones incluso desde el primer uso. Hay usuarios que han pasado por varios pares distintos sin conseguir librarse de esa estática de fondo que se hace evidente con la ANC en silencio, lo que ha llevado a algunos a hablar de un fallo “estructural” del producto.

Esta situación refuerza la percepción de que no se trata de un lote defectuoso aislado, sino de un comportamiento más extendido. A falta de un comunicado oficial que reconozca el problema o detalle una estrategia específica para atajarlo, una parte de los usuarios siente que la compañía está intentando minimizar la cuestión, o al menos que no la está afrontando con la transparencia que desearían.

En redes sociales, foros especializados e hilos de plataformas como Reddit abundan los comentarios de enfado, cansancio y arrepentimiento por haber actualizado desde modelos anteriores que no daban este tipo de problemas. Algunos describen sus AirPods Pro previos como “más que dignos” y lamentan haberlos cambiado por una generación que, sobre el papel, mejora en muchas áreas, pero que en la práctica se ve empañada por un defecto muy molesto.

Mientras tanto, el soporte oficial continúa aplicando el protocolo habitual: recomendaciones genéricas, sugerencias de reinicio, pruebas con diferentes almohadillas y, si corresponde, sustitución por otra unidad. Pero, sin una garantía real de que el fallo no se repetirá, muchos clientes tienen la sensación de estar atrapados en una especie de bucle de intentos sin un final claro a la vista.

Qué pueden hacer los usuarios mientras no haya solución oficial

En ausencia de una respuesta contundente por parte de la marca, quienes sufren estos problemas solo cuentan con una serie de medidas provisionales para intentar mitigar el efecto del ruido. Ninguna de ellas garantiza la desaparición total del fallo, pero pueden ayudar a sobrellevar la situación en el día a día.

La recomendación más repetida entre los propios afectados es desactivar la cancelación activa de ruido cuando no se esté reproduciendo contenido y optar por el modo Transparencia o por el modo estándar de los auriculares. Esta solución reduce o incluso elimina la estática en muchos casos, pero tiene una consecuencia evidente: se pierde una de las funciones estrella del producto, precisamente aquella que muchos buscaban al comprar unos auriculares de este tipo.

Otro consejo bastante extendido es realizar un reinicio completo de los AirPods Pro 3 y volver a vincularlos con el dispositivo principal (iPhone, iPad o Mac). La idea es descartar pequeños conflictos de emparejamiento o ajustes residuales que puedan estar afectando al rendimiento de la ANC. También se invita a comprobar periódicamente si hay nuevas versiones de firmware, por si en algún momento Apple lanza un parche específico para este fallo.

Conviene igualmente revisar el ajuste y el estado de las almohadillas. Un sellado deficiente puede alterar el comportamiento de la cancelación de ruido, potenciando determinados artefactos sonoros. Probar diferentes tamaños o sustituir las puntas deterioradas puede mejorar la experiencia general, aunque en la mayoría de casos no hace desaparecer del todo la estática o los silbidos que se describen.

En entornos extremadamente silenciosos, algunos usuarios optan por reproducir a muy bajo volumen ruido blanco o sonidos ambientales suaves (lluvia, mar, etc.). De este modo, la ANC sigue en funcionamiento, pero la atención del oído se centra en ese sonido controlado y deja en un segundo plano los ruidos generados por el sistema. No es una solución ideal, pero para muchos supone un compromiso asumible mientras esperan movimientos más claros por parte de la compañía.

A pesar de los problemas descritos, los AirPods Pro 3 siguen ofreciendo una buena integración con el ecosistema de Apple, una calidad de sonido notable y una cancelación de ruido competitiva cuando no se ve afectada por estos fallos. Sin embargo, el efecto de la estática, los crujidos y los silbidos en un número relevante de usuarios, especialmente en España y otros países europeos donde las quejas se han hecho muy visibles, está condicionando de forma importante la percepción del producto, y muchos miran ya con escepticismo cada nueva actualización de firmware a la espera de que, tarde o temprano, llegue la solución que termine con un problema que se está alargando mucho más de lo razonable.