Las últimas filtraciones apuntan a que el próximo iPhone Air podría dar un salto clave en fotografía con dos cámaras traseras. La idea, en fase de evaluación interna, encaja con el objetivo de aportar más versatilidad sin renunciar al concepto de móvil ultradelgado que definió al modelo original.

Doble cámara en pruebas: principal y ultra gran angular

La fuente más citada, Digital Chat Station, asegura que Apple está probando un conjunto formado por dos sensores de 48 megapíxeles: uno principal (Fusion) y otro ultra gran angular (Fusion). El teleobjetivo, según estos tests, quedaría fuera por ahora, principalmente porque el prisma y la lente periscópica ocuparían más espacio del deseable en un chasis tan fino.

El módulo se mantendría en la conocida plataforma horizontal del iPhone Air, de modo que las dos cámaras irían alineadas una al lado de la otra. Esta solución acercaría la configuración del Air a la de los iPhone más convencionales, algo clave para quienes echaban en falta una segunda óptica.

El iPhone Air original destacó por su espesor mínimo (5,6 mm) y un interior muy optimizado, con una placa lógica muy compacta y gran parte del volumen destinado a la batería. Para alojar una segunda cámara, Apple tendría que reconfigurar el interior y reducir aún más la placa lógica prevista para la próxima generación, asociada a A20 Pro, manteniendo a raya el tamaño del saliente de cámara.

En el modelo actual ya se redujo de forma notable el conjunto electrónico (con el chip previo), así que el reto es aún mayor si se desea sostener el perfil ultrafino y sumar una segunda óptica sin penalizar autonomía. Algunos análisis externos incluso sugieren explorar baterías de silicio-carbono en futuras iteraciones, aunque no hay confirmación oficial al respecto.

¿iPhone Air 2 o iPhone 18 Air?

El dispositivo se baraja con dos posibles nombres: iPhone Air 2 o iPhone 18 Air. Diversas fuentes sitúan su llegada en 2026, coincidiendo con la próxima familia iPhone 18 Pro, y no se descarta que Apple muestre en ese ciclo su primer plegable. Informes de JP Morgan mencionan que el Air de segunda generación está en la hoja de ruta, e incluso se plantearía un tercer modelo a futuro.

Se espera que el próximo Air conserve una pantalla OLED de 6,5 pulgadas con ProMotion y Face ID. Otro punto probable es seguir la línea del actual modelo y apostar por sólo eSIM, sin bandeja para SIM física. En el apartado de rendimiento, se han mencionado desarrollos de chips A20/A20 Pro para la gama iPhone 18, por lo que el Air podría heredar uno de estos SoC con mejoras en eficiencia.

El estreno del iPhone Air no cumplió las expectativas de demanda y hay reportes de ajustes de producción. Para sostener la viabilidad de la línea ultradelgada, Apple necesitaría una evolución clara en la próxima generación, y la adición de una segunda cámara aparece como el cambio más lógico para ampliar el público potencial.

Impacto en España y Europa

Si se confirma el enfoque de sólo eSIM, no debería ser un obstáculo en España: los principales operadores ofrecen eSIM y la adopción es amplia en Europa. La posible paridad fotográfica con los iPhone base podría hacerlo más atractivo para usuarios que pedían un ultra gran angular sin renunciar a un móvil finísimo. No hay indicios de precios para el mercado europeo por ahora.

Las pistas más fiables convergen en un iPhone Air con dos cámaras traseras (48 MP + 48 MP), módulo horizontal y sin teleobjetivo, que mantendría el concepto de delgadez extrema a costa de una compleja reingeniería interna. Con un lanzamiento apuntando a 2026 y la posibilidad de llamarse iPhone Air 2 o iPhone 18 Air, el encaje en España y Europa estaría condicionado por la buena disponibilidad de eSIM y por cómo Apple ajuste el precio y la autonomía en esta nueva iteración.