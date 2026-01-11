Apple lleva más de un año trabajando en una renovación profunda de su asistente, y en los próximos meses se espera que Siri dé un salto importante impulsado por Apple Intelligence. La compañía ha optado por un despliegue progresivo de estas funciones, de modo que muchas de las capacidades de inteligencia artificial más ambiciosas todavía no han llegado a todos los usuarios ni a todos los territorios.

Tras varios retrasos y cambios de rumbo internos, la hoja de ruta apunta a que las funciones de Siri basadas en modelos de lenguaje avanzados se irán activando con futuras actualizaciones de sistema, con un calendario que combina nuevas versiones de iOS, iPadOS y macOS. En Europa, el ritmo será algo diferente por las regulaciones locales, lo que hará que ciertas herramientas tarden un poco más en estar disponibles de manera completa.

Una nueva arquitectura para un Siri mucho más avanzado

El rediseño de Siri no es un simple lavado de cara: la arquitectura histórica del asistente está siendo sustituida por un sistema basado en grandes modelos de lenguaje, similares a los que emplean servicios como ChatGPT o Gemini. Este cambio de base tecnológica permitirá que Siri mantenga conversaciones más naturales, entienda mejor lo que el usuario quiere y pueda encadenar tareas sin necesidad de instrucciones tan rígidas.

En la práctica, esto significa que el asistente pasará de respuestas relativamente limitadas a una capacidad más flexible para comprender peticiones complejas, interpretar matices y combinar varias acciones en una sola orden. La intención de Apple es que Siri deje de ser visto como un simple sistema de comandos de voz y se acerque más a un asistente digital capaz de ayudar en el día a día con menos fricciones.

Apple Intelligence: despliegue por fases en iPhone, iPad y Mac

Con la llegada de iOS 18, Apple apostó por un enfoque poco habitual: las funciones de Apple Intelligence se han ido activando en fases y no todas estaban disponibles desde la versión inicial del sistema. Gran parte de estas capacidades se han ido incorporando con actualizaciones intermedias, como iOS 18.1 y 18.2, y lo mismo está ocurriendo en iPadOS y macOS Sequoia.

En estos primeros paquetes se han estrenado funciones como Genmoji, Image Playground, herramientas de escritura avanzadas y una integración más estrecha de modelos generativos en el sistema. Sin embargo, el bloque más profundo de cambios relacionados con Siri se reserva para las siguientes grandes versiones, donde la compañía pretende activar el nuevo núcleo del asistente, apoyado ya en Apple Intelligence.

Contexto personal y conciencia de lo que hay en pantalla

Uno de los cambios más llamativos que Apple ha presentado es la capacidad de Siri para aprovechar el contexto personal que ya existe en el dispositivo. La idea es que el asistente pueda utilizar información de apps como Calendario, Mail, Mensajes o Notas para responder de forma más útil sin que el usuario tenga que indicar manualmente dónde está cada dato. Aprovechar el contexto personal es clave para que las respuestas sean más relevantes.

Además, Apple quiere que Siri tenga conciencia de lo que se muestra en la pantalla en cada momento. De esta forma, si el usuario está leyendo un correo o consultando una web, podrá pedir al asistente que actúe sobre ese contenido sin describirlo con todo detalle. Conciencia de lo que se muestra en la pantalla abre la puerta a peticiones más naturales, como pedir un resumen de un texto visible, crear un recordatorio a partir de un mensaje o compartir información que aparece en una app concreta.

Acciones directas en aplicaciones: hacia un asistente realmente útil

Junto al contexto personal y la comprensión del contenido en pantalla, Apple está preparando un importante refuerzo de la capacidad de Siri para ejecutar acciones directamente dentro de las aplicaciones. El objetivo es que el usuario no tenga que ir abriendo y navegando por cada app para realizar tareas sencillas.

Gracias a esta nueva base de Apple Intelligence, Siri podrá realizar cientos de acciones en apps de Apple y de terceros, desde enviar mensajes específicos hasta modificar ajustes, crear notas con determinado formato o gestionar contenido en aplicaciones compatibles. Esto se apoya en tecnologías como App Intents, que permiten describir de forma estructurada qué es capaz de hacer cada app y cómo puede comunicárselo al asistente.

Un calendario de actualizaciones que marcará la llegada de las novedades

En el terreno del calendario, lo que apuntan los indicios es que las grandes novedades de Siri irán ligadas a versiones concretas de iOS y del resto de sistemas. Apple suele concentrar buena parte de sus cambios de calado en actualizaciones intermedias, que llegan meses después de la versión principal del sistema operativo. Algunas filtraciones ya sugieren para esas incorporaciones.

Históricamente, las versiones con número x.2 y x.4 han sido relevantes a la hora de introducir funciones de inteligencia artificial y nuevas capacidades del asistente. Es en estos ciclos cuando se espera que se despliegue la columna vertebral del nuevo Siri, tras un periodo de pruebas en betas públicas y para desarrolladores que permitirá pulir errores y ajustar el rendimiento antes de llegar al gran público.

Europa y España: despliegue más lento y condicionado por la regulación

Para los usuarios de España y del resto de la Unión Europea, el panorama será algo más complejo. Algunas funciones de Apple Intelligence no se han activado de inmediato en la UE, mientras que sí lo han hecho antes en otros mercados angloparlantes como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Australia. Apple incluso se ha pronunciado sobre los retrasos para tranquilizar a usuarios y empleados.

Apple ha optado por un enfoque más conservador en Europa, en parte por las exigencias regulatorias y las normas de protección de datos. Esto implica que ciertas capacidades avanzadas de Siri y de Apple Intelligence, especialmente las que implican tratamiento intensivo de información personal o integración con servicios externos, podrían tardar unos meses adicionales en llegar a los iPhone y iPad europeos, aunque en el Mac el despliegue está siendo algo más amplio desde el inicio.

Integración con servicios generativos y nube privada

Otra pieza clave de este nuevo enfoque es la relación de Siri con modelos generativos más potentes que se ejecutan fuera del dispositivo. Apple ha apostado por un sistema mixto, en el que parte del procesamiento se realiza en el propio iPhone, iPad o Mac, mientras que las tareas más complejas se derivan a servidores diseñados para respetar la privacidad mediante técnicas de computación en la nube privada. Esta integración con modelos generativos más potentes es fundamental para las capacidades avanzadas.

Esto abre la puerta a una Siri capaz de responder a preguntas más abiertas, redactar textos mejor estructurados o generar contenido más elaborado sin que el usuario tenga que recurrir constantemente a apps externas. Al mismo tiempo, la compañía insiste en que estos procesos se han diseñado para minimizar la exposición de datos personales y limitar quién puede acceder a la información que se envía a la nube.

Apple Intelligence más allá de Siri: funciones visuales y de escritura

Aunque el foco mediático está en el asistente, muchas de las herramientas de Apple Intelligence ya disponibles se están integrando en el sistema de manera silenciosa. Entre ellas destacan Genmoji, que permite crear emojis personalizados, y Image Playground, una función para generar imágenes de forma rápida desde el propio dispositivo.

También se han incorporado utilidades como Image Wand en Notas, que transforma bocetos en imágenes, mejoras de visión por ordenador en la cámara y opciones de escritura asistida que ayudan a reformular textos, resumir correos o ajustar el tono. Todo esto prepara el terreno para que, a medio plazo, Siri pueda coordinar y combinar estas capacidades sin que el usuario tenga que ir saltando de herramienta en herramienta.

Compatibilidad de dispositivos y limitaciones prácticas

No todos los productos de la marca podrán aprovechar estas novedades. Apple ha establecido unos requisitos de hardware relativamente exigentes, lo que hace que las funciones completas de Apple Intelligence se limiten a dispositivos recientes. En el caso del iPhone, la lista incluye los modelos de la familia 16 y los 15 Pro, mientras que en iPad y Mac se exige, como mínimo, un chip A17 Pro o un procesador de la serie M. Algunas guías sobre compatibilidad y mejoras ayudan a entender las limitaciones.

En Europa, esta fragmentación se suma a las restricciones por idioma y región, que condicionan cuándo llega cada novedad. De momento, buena parte de las funciones más avanzadas se estrenan primero en inglés y en un conjunto reducido de países, mientras que el resto de lenguas y mercados, entre ellos España, reciben la actualización más adelante, previsiblemente a lo largo de los próximos meses.

Con este enfoque, Apple está preparando un Siri más capaz y apoyado en Apple Intelligence, pero lo está haciendo a fuego lento: las grandes mejoras llegarán de manera escalonada, con fuerte dependencia del dispositivo, el idioma y la región. Para los usuarios en España y en el resto de Europa, esto se traducirá en un goteo constante de nuevas funciones que irán afinando el asistente, tanto en su forma de entendernos como en su habilidad para interactuar con las apps y gestionar la información personal de forma más útil y, al mismo tiempo, más controlada.