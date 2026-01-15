¿Qué hacer si el iPhone va lento tras actualizar iOS: guía completa de solución? Si después de instalar la última versión de iOS notas que tu iPhone va a trompicones, abre las apps con pereza o se calienta más de la cuenta, no eres el único. Muchos usuarios experimentan un iPhone lento justo después de actualizar y eso puede generar la sensación de que el móvil “ya no vale” o que la actualización ha sido un error.

La realidad es que, en la mayoría de casos, esa bajada de rendimiento se puede corregir sin cambiar de teléfono ni hacer malabares. Conociendo bien qué hace iOS tras una actualización y aplicando una serie de ajustes y revisiones, es perfectamente posible recuperar un funcionamiento fluido e incluso mejor que antes.

Por qué el iPhone puede ir lento tras actualizar iOS

Lo primero es entender qué está pasando por dentro del sistema. Una actualización importante de iOS no es solo “cambiar la apariencia” del móvil; implica reestructurar archivos, reindexar información y adaptar apps y servicios a la nueva versión.

Procesos en segundo plano tras la actualización

Durante las horas (e incluso primeros días) posteriores a instalar iOS nuevo, el iPhone se pone a trabajar sin descanso. Entre las tareas más habituales que se ejecutan en segundo plano están:

Reindexar las fotos y vídeos para búsquedas, recuerdos y sincronización con iCloud.

para búsquedas, recuerdos y sincronización con iCloud. Crear o actualizar índices para Spotlight (el buscador del sistema) y para Siri.

(el buscador del sistema) y para Siri. Reorganizar bases de datos internas de apps del sistema como Mail, Mensajes, Notas o Archivos.

Mientras todo esto ocurre, es normal notar que el iPhone va más pesado, la batería dura menos y se calienta algo más. Suele ser un efecto temporal, pero si coincide con otros factores el resultado puede ser un móvil que parece “viejo” de un día para otro.

Compatibilidad y optimización de las aplicaciones

No todas las apps del App Store se adaptan al nuevo iOS el mismo día que sale. Si usas aplicaciones que todavía no están optimizadas para la nueva versión, es posible que:

Consuman más CPU o memoria de la necesaria.

Se cuelguen o se cierren solas con más frecuencia.

Generen errores que acaben afectando a todo el sistema.

En muchos hilos de foros y comunidades de soporte se repite el mismo patrón: un par de apps mal optimizadas disparan el consumo de batería y hacen que todo el iPhone parezca torpe, especialmente en modelos con unos años a la espalda.

Cachés y archivos temporales corruptos

Con cada actualización importante, el sistema intenta aprovechar datos y cachés anteriores… y a veces no sale bien. Archivos temporales viejos, bases de datos hinchadas y restos de versiones anteriores pueden provocar:

Transiciones con tirones.

Apps que tardan demasiado en abrir.

Errores extraños en apps concretas (por ejemplo, correo o redes sociales).

Cuando estas cachés se corrompen, el sistema tiene que “pelear” con datos que ya no sirven, y eso se nota en el rendimiento general. Limpiar o reinstalar ciertas apps suele marcar una diferencia enorme.

Espacio de almacenamiento al límite

Otro clásico: actualizas iOS y de repente casi no te queda espacio libre. Si tu iPhone tiene menos de un 10-20 % de almacenamiento disponible, iOS pierde mucha agilidad, porque necesita margen para:

Crear archivos temporales.

Descomprimir datos.

Gestionar cachés del sistema y de las apps.

Aunque iOS e iPadOS intentan “hacer limpieza” automática (borrando elementos descargables o no esenciales), si vas siempre al límite de capacidad el sistema trabaja ahogado y la sensación de lentitud se dispara.

Modo de bajo consumo y temperatura del dispositivo

El modo de bajo consumo (o Ahorrar batería) es muy útil para aguantar el día… pero tiene precio. Cuando está activado, iOS reduce procesos en segundo plano, baja la frecuencia de la CPU y limita ciertas animaciones y efectos, lo que puede dar la sensación de que todo responde con un ligero retraso.

Algo parecido ocurre con la temperatura. Si el iPhone está muy caliente o excesivamente frío, el sistema baja el rendimiento para proteger el hardware. Verás animaciones menos fluidas, apps que se abren con más calma y, en casos extremos, avisos de temperatura.

Desgaste de la batería y gestión del rendimiento

Con el paso del tiempo, todas las baterías pierden capacidad y potencia máxima. Cuando iOS detecta que la batería está muy degradada, puede aplicar una gestión de rendimiento más agresiva para evitar apagados repentinos. Eso, traducido, significa:

Procesador funcionando por debajo de su potencia máxima.

Rendimiento más irregular en tareas exigentes.

Más sensación de “lag” al abrir apps o moverte por el sistema.

La propia Apple reconoce este comportamiento y permite ver el estado de la batería en Ajustes. Un porcentaje de salud por debajo del 80 % suele ser una pista clara de que el iPhone ya no rinde como antes.

Cómo detectar si el iPhone va realmente más lento tras actualizar

Antes de volverte loco tocando ajustes, merece la pena comprobar si el problema de velocidad está realmente ligado a la actualización o si viene de antes. Algunas señales típicas de que algo no va fino después de instalar iOS nuevo son:

Gestos lentos o poco precisos : deslizas y la pantalla responde tarde.

: deslizas y la pantalla responde tarde. Apps que tardan mucho en abrirse o se congelan durante unos segundos.

durante unos segundos. Mensajes frecuentes de poco espacio de almacenamiento o advertencias relacionadas.

o advertencias relacionadas. Batería que cae en picado y dispositivo que se calienta incluso con tareas sencillas.

incluso con tareas sencillas. Reinicios espontáneos o cierres inesperados de aplicaciones que antes iban bien.

Si varias de estas cosas han aparecido justo tras actualizar, tienes prácticamente confirmado que el origen está en la nueva versión de iOS o en cómo ha quedado tu sistema después del proceso.

Pasos básicos para acelerar un iPhone lento tras actualizar iOS

Vamos ya con lo que te interesa: qué puedes hacer tú, desde casa, para que el iPhone vuelva a ir como debe. Empezaremos con las soluciones más sencillas y seguras y, poco a poco, iremos subiendo el nivel por si lo anterior no fuera suficiente.

1. Reinicia (o fuerza el reinicio) del iPhone

Parece obvio, pero muchísima gente no recuerda cuándo apagó el iPhone por última vez. Un reinicio normal una vez a la semana ayuda a limpiar memoria temporal y procesos atascados que, tras una actualización, se multiplican.

Reinicio estándar : mantén pulsado el botón lateral (y volumen, según el modelo) hasta que aparezca el deslizador de apagado, apaga, espera 30-60 segundos y vuelve a encender.

: mantén pulsado el botón lateral (y volumen, según el modelo) hasta que aparezca el deslizador de apagado, apaga, espera 30-60 segundos y vuelve a encender. Reinicio forzado (modelos con Face ID y los más recientes): pulsa y suelta volumen arriba, pulsa y suelta volumen abajo y, después, mantén pulsado el botón lateral hasta que veas el logo de Apple.

No se borra ningún dato. Este simple gesto soluciona muchísimos “lags” y pequeños glitches después de una gran actualización.

2. Deja que iOS termine sus procesos en segundo plano

Si acabas de actualizar hace unas horas, a veces la mejor solución es… no tocar nada. Conecta el iPhone a la corriente, déjalo con buena Wi‑Fi y pantalla bloqueada, y permítele unas cuantas horas para, si procede, optimizar iCloud Drive:

Terminar de indexar Fotos, Archivos y Mensajes.

Optimizar la biblioteca de iCloud.

Actualizar bases de datos internas de las apps.

En dispositivos con muchas fotos y vídeos o con años de uso, este proceso puede tardar fácilmente entre 12 y 24 horas. Mientras tanto, es normal notar el sistema más perezoso.

3. Libera espacio de almacenamiento

El siguiente paso es revisar cuánto espacio libre tienes y, si dudas, optimizar el almacenamiento del iPhone sin borrar fotos ni apps importantes. Ve a Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone y mira la barra de colores:

Si te quedan menos de 5-10 GB libres, toca hacer limpieza seria.

Si estás cómodo por encima del 20 % de la capacidad total, el problema probablemente no es el espacio.

En esa pantalla iOS te mostrará recomendaciones para ahorrar almacenamiento: activar “Desinstalar apps no usadas”, vaciar adjuntos grandes de Mensajes o revisar vídeos pesados, por ejemplo. Además, puedes:

Eliminar apps que no usas desde hace meses.

Pasar fotos y vídeos a iCloud, a un ordenador o a otro servicio en la nube.

Borrar documentos descargados, archivos de Mail con adjuntos enormes, etc.

Si quieres ir un poco más allá con las fotos, existen apps especializadas que detectan imágenes duplicadas, casi idénticas, capturas de pantalla y vídeos muy pesados. Son una ayuda enorme cuando la galería está descontrolada.

4. Actualiza todas tus aplicaciones

Con iOS nuevo y apps viejas, la combinación no suele ser buena. Abre App Store, toca tu foto de perfil y pulsa en “Actualizar todo” para asegurarte de que todas las apps están en su última versión disponible.

Es especialmente importante en aplicaciones que uses a diario (WhatsApp, redes sociales, banco, correo, navegador…). Si después de actualizar una app concreta sigue dando problemas, plantéate desinstalarla y volverla a instalar desde cero; así eliminas posibles restos corruptos de versiones previas.

5. Revisa conexión y ajustes de red

A veces lo que parece lentitud del iPhone es simplemente internet funcionando mal (Wi‑Fi saturada, datos móviles inestables o cobertura débil). Esto se nota sobre todo en apps que dependen de la red: redes sociales, navegadores, correo, streaming, etc.

Si ves que las páginas tardan muchísimo en cargar o que las apps online se arrastran, prueba primero a cambiar de red Wi‑Fi o a pasar a datos móviles. Si el problema persiste en varias redes y ubicaciones, puedes intentar:

Apagar y encender el Wi‑Fi y los datos móviles.

Reiniciar el router, si tienes acceso.

Restablecer los ajustes de red en Ajustes > General > Restablecer > Restablecer ajustes de red (perderás redes Wi‑Fi guardadas y VPN, pero no tus datos personales).

Cuando los problemas sean solo con datos móviles y se den en muchos sitios diferentes, contactar con tu operador puede ahorrar muchos dolores de cabeza.

6. Gestiona bien las apps en segundo plano

iOS suele gestionar bastante bien la memoria y no hace falta ir cerrando apps uno por uno todo el día. De hecho, cerrar y abrir constantemente aplicaciones puede consumir más batería y recursos que dejarlas en reposo. Pero sí conviene decidir qué puede actualizarse en segundo plano y qué no.

Entra en Ajustes > General > Actualización en segundo plano y revisa la lista de apps:

Deja activa la actualización solo en apps que realmente necesitas al día (mensajería, correo, quizá alguna red social).

Desactiva la opción en juegos, apps que abres una vez a la semana o servicios que no requieren estar siempre al día.

Si el iPhone va especialmente justo, puedes desactivarla completamente o dejarla solo en Wi‑Fi.

Como curiosidad, el modo de bajo consumo desactiva automáticamente la mayoría de estas actualizaciones en segundo plano. Si notas que el iPhone va más suelto cuando activas ese modo, es un indicio claro de que tenías demasiadas apps “trabajando por detrás”.

7. Reduce efectos visuales y fondos exigentes

Las animaciones elegantes y los fondos de pantalla dinámicos quedan muy bonitos, pero también consumen recursos. En modelos más antiguos o con el sistema muy cargado, pueden ser la diferencia entre una sensación de fluidez y otra de pesadez.

Para aligerar la interfaz puedes:

Ir a Ajustes > Accesibilidad > Movimiento y activar Reducir movimiento ; si está disponible, habilita también la opción de transiciones más suaves.

; si está disponible, habilita también la opción de transiciones más suaves. Entrar en Ajustes > Fondo de pantalla y elegir una imagen estática en lugar de un fondo dinámico o “en vivo”.

Estos ajustes no cambian la potencia real del procesador, pero hacen que todo se vea y se sienta más inmediato al eliminar efectos visuales pesados.

8. Revisa la salud de la batería

La batería y el rendimiento van completamente de la mano. Ve a Ajustes > Batería > Salud de la batería (o Salud y carga) y comprueba dos cosas clave:

Capacidad máxima : por encima del 85-90 % suele ser razonable; por debajo del 80 % es signo de desgaste importante.

: por encima del 85-90 % suele ser razonable; por debajo del 80 % es signo de desgaste importante. Si aparece algún mensaje indicando que el rendimiento está siendo gestionado para evitar apagados inesperados.

Cuando la batería está muy cascada, el sistema se ve obligado a bajar el rendimiento para mantener la estabilidad eléctrica. Cambiar la batería en un servicio autorizado suele ser uno de los “upgrades” más agradecidos que puedes hacerle a un iPhone con años: notarás tanto más autonomía como más velocidad general.

Medidas avanzadas si tu iPhone sigue yendo muy lento

Si has probado todo lo anterior con calma (incluido darle tiempo al sistema para terminar tareas) y tu iPhone continúa igual de lento, toca plantearse soluciones más profundas. Aquí entran en juego las restauraciones completas, reparaciones de software especializadas y revisiones de hardware.

Restaurar el iPhone desde cero

La opción más drástica, pero también una de las más efectivas, es reinstalar iOS por completo. Una restauración limpia elimina restos de versiones anteriores, archivos corruptos y configuraciones que puedan estar lastrando el sistema.

Para hacerlo con garantías conviene seguir varios pasos:

Asegúrate de que tus datos importantes se sincronizan con iCloud (Fotos, contactos, notas, calendario, etc.).

Haz copia de seguridad de apps que lo necesiten por separado (por ejemplo, la copia de chats en WhatsApp > Ajustes > Chats > Copia de seguridad).

Conecta el iPhone a un Mac (Finder) o a un PC con iTunes actualizado.

Selecciona el dispositivo y elige la opción Restaurar iPhone para descargar e instalar la última versión de iOS desde cero.

El punto clave para conseguir la máxima mejora es que, al terminar, configures el iPhone como nuevo en lugar de restaurar una copia de seguridad completa. Inicia sesión con tu Apple ID, deja que iCloud recupere tus datos básicos y reinstala únicamente las apps que realmente utilices.

Lleva algo más de tiempo, sí, pero evitas traer de vuelta posibles errores o archivos dañados que estuvieran en la copia. En la práctica, es como estrenar iPhone manteniendo tus fotos y tu información más importante.

Herramientas de reparación de sistema y degradar iOS

En algunos casos extremos, la propia instalación de iOS puede haberse corrompido o arrastrar problemas difíciles de identificar. Existen utilidades especializadas de terceros que permiten “reparar” el sistema sin necesidad de borrar tus datos, reinstalando el firmware oficial de Apple de forma guiada.

Estas herramientas también suelen ofrecer funciones para bajar de versión (degradar iOS) a una edición anterior, siempre que Apple siga firmando esa versión. Si tu modelo funcionaba perfecto con un iOS previo y con el nuevo va fatal, puede ser una alternativa temporal mientras Apple lanza una actualización correctiva.

Eso sí, conviene usarlas con cabeza: lo ideal es acudir primero a las opciones oficiales de restauración y, si no bastan, valorar estas soluciones avanzadas, preferiblemente guiado por documentación clara o soporte técnico.

Cuándo pensar en reparación interna

No todo es culpa del software. A veces, el rendimiento pobre tras una actualización sirve para destapar un problema de hardware que ya estaba ahí. Hay varias señales que invitan a pasar por un servicio técnico autorizado:

Apagados repentinos o reinicios continuos incluso con batería suficiente.

Calentamientos muy marcados en reposo o con tareas sencillas.

Errores al realizar diagnósticos internos o mensajes persistentes sobre hardware.

Rendimiento extremadamente lento incluso después de restaurar el sistema como nuevo.

En un centro autorizado pueden realizar pruebas sobre la memoria interna, la placa lógica, la RAM y otros componentes críticos. Las soluciones van desde un simple cambio de batería hasta reparaciones “gordas” de placa, pasando por posibles sustituciones del módulo de almacenamiento cuando presenta sectores dañados.

Trucos y buenas prácticas para futuras actualizaciones de iOS

Una vez que has conseguido que el iPhone vuelva a ir fino, lo interesante es evitar repetir el drama con la próxima versión de iOS y aprender a mantener tu iPhone seguro y rápido. Hay una serie de hábitos que reducen muchísimo las posibilidades de que una actualización vuelva a dejar el móvil renqueante.

Antes de actualizar, procura:

Hacer siempre una copia de seguridad completa (iCloud o computadora) por si algo sale mal.

(iCloud o computadora) por si algo sale mal. Asegurar al menos un 20 % de espacio libre en el iPhone para que la actualización y la posterior optimización tengan margen.

en el iPhone para que la actualización y la posterior optimización tengan margen. Actualizar apps importantes para que ya estén preparadas para la nueva versión.

para que ya estén preparadas para la nueva versión. Instalar iOS con buena conexión Wi‑Fi y batería suficiente o conectado a la corriente, evitando cortes a mitad del proceso.

Después de actualizar, ten paciencia: dales un par de días al sistema y a las apps para estabilizarse. Si el rendimiento no mejora tras ese tiempo, entonces sí, toca ponerse manos a la obra con los ajustes que hemos visto.

Por último, no pierdas de vista la parte física: una batería en buen estado y un interior sin suciedad ni sobrecalentamientos recurrentes marcan la diferencia. Complementa los cuidados internos con un buen mantenimiento externo (puertos limpios, pantalla en buen estado, fundas que no ahoguen la disipación de calor) y tendrás iPhone para rato.

Con todo esto, la mayoría de usuarios consigue que un iPhone que iba desesperadamente lento después de actualizar vuelva a ofrecer un rendimiento muy cercano al del primer día. A veces basta con unos ajustes de software; en otras, un cambio de batería o una restauración completa obran el milagro. La clave está en no dar por “muerto” el dispositivo a la primera señal de lentitud y seguir un plan ordenado como el que acabas de leer.