¿Qué hacer si un juego de Apple Arcade no se actualiza o presenta errores? Si te has encontrado con que un juego de Apple Arcade no se actualiza, se queda colgado o muestra errores raros justo cuando más ganas tienes de jugar, no eres la única persona. Entre actualizaciones del sistema, suscripciones familiares, ajustes de App Store y pequeños fallos de iOS, iPadOS o macOS, es bastante habitual que algo se tuerza y los juegos dejen de funcionar como deberían, aunque en otros dispositivos de la casa vayan perfectos.

En muchas ocasiones, el problema no está en el propio Apple Arcade sino en la forma en la que tu dispositivo gestiona las apps y la conexión con la suscripción: puede fallar la descarga de actualizaciones, la verificación de la cuenta, las compras compartidas de En familia o incluso la caché de la App Store. Por suerte, hay una serie de comprobaciones y pasos que puedes seguir para detectar dónde se está atascando todo y recuperar tus juegos sin tener que volverte loco.

Por qué un juego de Apple Arcade puede no actualizarse o dar errores

Cuando un título de Apple Arcade se niega a actualizarse o, directamente, se queda en una pantalla de carga infinita o lanza un mensaje de error, lo primero es entender que puede haber varios culpables, como ocurre con títulos concretos como Necrobarista: desde la conexión a Internet hasta un fallo puntual en el App Store o un problema de permisos de tu cuenta o de la familia con la que compartes la suscripción.

Es relativamente frecuente que un juego funcione en un iPad o iPhone y, sin embargo, en otro dispositivo de la misma casa falle: algunos usuarios cuentan que en el iPad del hijo aparece un aviso de que el juego tarda demasiado en cargarse, mientras que en el resto de iPads todo va fino. También pasa que la app abre solo la pantalla de Apple Arcade con el mensaje de “Explora todos los juegos” y, al tocar en “Explorar”, no ocurre absolutamente nada.

Este tipo de situaciones suele coincidir con cambios recientes como una actualización importante del sistema (por ejemplo, pasar a una nueva versión de iOS, iPadOS o macOS), el final de un periodo de prueba gratuito de Apple Arcade o el inicio de una suscripción de pago. En algunos casos, justo el día siguiente a convertir la prueba en suscripción real, los juegos dejan de arrancar solo en uno de los dispositivos, aunque el resto funcionen perfecto.

También hay que tener en cuenta que, en Mac, tras ciertas actualizaciones de sistema (como las grandes versiones con nombre propio), puede que ninguno de los juegos de Apple Arcade instalados arranque correctamente. Algunos usuarios informan de que, después de actualizar a una versión concreta (por ejemplo, algo tipo “Tahoe 26.0.1”), todos los títulos dejan de funcionar de golpe, lo que apunta a un conflicto entre la nueva versión de macOS, el App Store y las apps de Arcade.

Por último, no hay que olvidar que las actualizaciones automáticas de apps vienen activadas por defecto tanto en iPhone y iPad como en Mac y Apple Watch. Eso es cómodo, pero si hay un corte en la descarga, un problema de espacio o una desconexión de la red, la actualización puede quedar a medias y la app empezará a fallar hasta que se complete o se reinstale correctamente.

Comprobar si el problema es general de las apps o solo de Apple Arcade

Antes de liarse a borrar juegos y cambiar mil ajustes, conviene aclarar si el fallo afecta solo a los juegos de Arcade o también a otras aplicaciones. Este paso de diagnóstico te ahorra mucho tiempo y te orienta hacia la solución adecuada.

Lo primero es intentar descargar o actualizar cualquier otra app gratuita del App Store en el dispositivo problemático. Si puedes bajar una app nueva, instalarla y abrirla sin errores, es buena señal: la conexión con la tienda funciona y el fallo está más acotado a Apple Arcade o a tu suscripción.

Si, en cambio, no se actualiza ninguna app o las descargas se quedan bloqueadas, ya no estamos hablando solo de Arcade, sino de un problema más general con el App Store: puede deberse a la conexión, a un fallo con tu ID de Apple, a un bug en la versión del sistema o a un error temporal de los servidores de Apple.

También es interesante probar los mismos juegos de Apple Arcade en otro dispositivo con la misma cuenta o dentro del mismo grupo familiar. Muchos usuarios comentan que todo funciona perfecto en su iPhone o en otro iPad, mientras que en uno concreto aparecen mensajes de error tipo “tarda demasiado en cargar, inténtalo de nuevo más tarde”. En ese caso, es bastante probable que se trate de algo específico de ese dispositivo (caché, almacenamiento, problemas con la app App Store, etc.).

Si ya has comprobado que otras apps se descargan sin lío y que solo Apple Arcade —o incluso solo algunos juegos concretos— dan problemas, puedes pasar a revisar la parte de suscripción, En familia y ajustes de descarga y actualización en App Store, que son los puntos donde más cosas se suelen torcer.

Verificar la suscripción a Apple Arcade y el grupo En familia

Una causa más habitual de lo que parece es que la suscripción a Apple Arcade no esté bien aplicada al dispositivo o a tu cuenta, sobre todo cuando se utiliza la opción de compartir en familia. A veces, la cuenta del menor está dentro de un grupo familiar, pero no tiene bien configuradas las compras compartidas y, por tanto, no puede usar la suscripción aunque el titular sí la esté pagando.

Si formas parte de un grupo de En familia, es fundamental hablar con el organizador de la familia y confirmar que la opción de compras compartidas está activa. En los ajustes de En familia, el representante debe revisar que se estén compartiendo tanto las compras como las suscripciones, y que Apple Arcade figure como disponible para el resto de miembros. Revisar esto ayuda a evitar errores comunes al configurar un iPhone nuevo que impidan el acceso correcto.

En la práctica, esto significa que, aunque tú veas Apple Arcade en la pestaña correspondiente del App Store, el dispositivo puede no estar reconociendo correctamente que tienes derecho a jugar. Eso explicaría comportamientos como poder abrir la app del juego, ver la pantalla de bienvenida de Arcade con el mensaje para explorar juegos, pero que al tocar “Explorar” no ocurra nada y el sistema no te deje avanzar.

Otro punto delicado son los cambios de estado de la suscripción. Si tenías un periodo de prueba gratuito que acaba de vencer y justo al día siguiente ha empezado la suscripción de pago, es posible que el dispositivo tarde un poco en sincronizarse o que quede “enganchado” a la información de la prueba. Forzar el cierre de la App Store, reiniciar el iPhone, iPad o Mac y volver a entrar con tu ID de Apple suele ayudar a que se refresque la suscripción.

Además, es recomendable que el organizador de la familia revise desde sus propios ajustes que no haya restricciones de uso, límites de contenido o bloqueos por edad que afecten a alguno de los juegos. Aunque Apple Arcade está muy cuidado en este aspecto, los controles parentales podrían limitar ciertas descargas o bloquear la ejecución de algunos títulos según la clasificación por edad.

Pasos básicos si un juego no se actualiza o no abre en iPhone o iPad

Una vez vistas las causas más habituales, es el momento de probar una serie de acciones básicas de mantenimiento y solución de problemas en iOS y iPadOS. Muchos usuarios han comentado que, solo con seguir estos pasos, los juegos han vuelto a funcionar con normalidad.

En primer lugar conviene reiniciar el iPhone o iPad donde tienes el problema. Puede parecer un consejo muy simple, pero resetear el sistema borra procesos atascados y limpia pequeños errores temporales que afectan al App Store, a la gestión de la red o a la verificación de tu cuenta de Apple Arcade.

Si tras el reinicio sigues igual, una opción muy útil es desinstalar el juego afectado y volver a instalarlo desde la App Store. En varios casos se ha verificado que el usuario podía abrir la tienda sin problema y descargar juegos nuevos, pero estos se negaban a abrir una vez instalados. Al borrar la app y descargarla de nuevo, se fuerza la obtención de la última versión disponible del juego y se corrigen posibles archivos corruptos de la instalación anterior.

Es imprescindible revisar que el dispositivo está actualizado a la última versión de iOS o iPadOS disponible. Por ejemplo, se menciona específicamente un iPad con iOS 16 donde se habían realizado ya varias comprobaciones. Aunque puede que tu dispositivo no soporte versiones posteriores, si existe una actualización pendiente, es buena idea instalarla, ya que Apple suele corregir errores que afectan a Arcade, al App Store y a la gestión de suscripciones con cada actualización.

No olvides echar un vistazo al espacio libre. Aunque los juegos de Apple Arcade se instalan y actualizan sin que tengas que hacer nada, si el iPhone o iPad está casi lleno, las descargas pueden quedarse bloqueadas o dar fallos silenciosos. Un usuario indica que había comprobado que su iPad tenía 16 GB libres, una cantidad suficiente, pero si en tu caso estás mucho más justo, eliminar apps, fotos o contenido que no uses puede marcar la diferencia.

Por último, si notas que tu dispositivo va justo de recursos, cierra todas las aplicaciones que no estés utilizando, especialmente las que consumen mucha RAM, y vuelve a intentar abrir el juego de Arcade. Aunque las versiones modernas de iOS y iPadOS manejan bien la memoria, liberar recursos puede ayudar si el juego requiere bastante carga gráfica o de procesamiento.

Cómo actualizar manualmente las apps desde App Store en iPhone y iPad

En iPhone y iPad, las aplicaciones descargadas desde el App Store se actualizan de forma automática por defecto, sin que tengas que tocar nada. Sin embargo, si las actualizaciones automáticas están desactivadas o han fallado, puedes lanzar la actualización manualmente desde la propia tienda.

Para comprobarlo, abre el App Store en tu dispositivo iOS o iPadOS y pulsa en el botón de tu cuenta o en tu foto de perfil, situado en la parte superior de la pantalla. Desde ahí podrás ver todo lo relacionado con tus apps, suscripciones y actualizaciones pendientes.

Al desplazarte hacia abajo dentro de esa sección, aparecerá un listado de las apps con actualizaciones disponibles, junto con las notas de la versión donde se indican los cambios. Si el juego de Apple Arcade en cuestión figura en esa lista, toca en “Actualizar” junto a su nombre para forzar la descarga de la última versión disponible.

Si quieres poner al día todas las apps de una tacada, basta con que toques en el botón “Actualizar todo”. De esta forma, se iniciará la actualización en bloque de todas las aplicaciones pendientes, incluidos los juegos de Apple Arcade que tengan una versión nueva. Esto es especialmente útil cuando algún fallo se soluciona precisamente en una de estas actualizaciones y no ha llegado a instalarse automáticamente.

En el caso de que ni siquiera veas la sección de actualizaciones o que las descargas se queden en espera sin avanzar, vuelve a comprobar tu conexión a Internet (especialmente si estás en datos móviles con poca cobertura o con límite de descarga) y, si es necesario, fuerza el cierre del App Store y vuelve a abrirlo para que recargue la información.

Configurar o desactivar las actualizaciones automáticas de apps

Si prefieres tener un control más estricto sobre lo que se descarga en tu dispositivo, puedes activar o desactivar las actualizaciones automáticas de las apps, incluidos los juegos de Apple Arcade. Esto te permite decidir si quieres que se actualicen en segundo plano o solo cuando tú lo ordenes manualmente.

En iPhone y iPad, entra en la app Ajustes y busca la sección “App Store” o “Apps”, según la versión del sistema que utilices. Dentro de ese apartado encontrarás un interruptor específico para “Actualizaciones de apps” o “Actualizaciones automáticas”, que puedes habilitar o deshabilitar según tus preferencias.

Si desactivas las actualizaciones automáticas, el App Store te notificará cuando haya nuevas versiones disponibles, pero solo se instalarán cuando las lances manualmente desde la pestaña de tu cuenta. Esto puede ser útil si sospechas que una actualización concreta ha introducido el error y quieres esperar a que se publique otra versión más estable.

En Mac también dispones de una opción equivalente. Abre el App Store en macOS y, en la barra de menús de la parte superior, entra en “App Store” y luego en “Ajustes” o “Preferencias”. Ahí verás la casilla de “Actualización automática”, que puedes marcar o desmarcar según te interese.

Del mismo modo, en Apple Watch es posible gestionar este comportamiento. Desde el iPhone vinculado, abre la app Watch, desplázate hasta “App Store” y, dentro, verás la opción de “Actualizaciones automáticas” para activarla o desactivarla. Tener claro cómo están configuradas todas estas opciones te ahorrará sorpresas cuando un juego deje de funcionar tras una actualización que ni siquiera sabías que se había instalado.

Qué hacer si ningún juego de Apple Arcade funciona en el Mac

Hay casos en los que, después de una gran actualización de macOS, los usuarios se encuentran con que ninguno de los juegos de Apple Arcade que tenían instalados se abre correctamente. No es algo aislado de un solo título, sino un fallo generalizado que afecta a todo el catálogo en ese equipo concreto.

En estas situaciones, el primer paso es verificar si el problema está limitado al Mac o si también afecta al resto de dispositivos. Si Apple Arcade funciona bien en tu iPhone o iPad pero no en el Mac recién actualizado, es muy probable que se trate de un conflicto entre la nueva versión del sistema y el App Store o los propios juegos.

Revisa si tienes actualizaciones pendientes tanto del propio macOS como de las apps en el App Store. En la barra lateral de la tienda, entra en la sección de “Actualizaciones” y pulsa “Actualizar” junto a cada app o en “Actualizar todo” para descargar las últimas versiones disponibles. A veces, Apple y los desarrolladores publican parches rápidos precisamente para corregir estos fallos post-actualización y mejorar la plataforma de videojuegos de Apple.

Si los juegos siguen sin arrancar, comprueba que la suscripción a Apple Arcade esté activa con el mismo ID de Apple que utilizas en el Mac. Si formas parte de En familia, confirma con el organizador que las compras compartidas y las suscripciones se estén compartiendo correctamente también en macOS y que no haya restricciones específicas para ese equipo.

Cuando el problema afecta a juegos descargados desde fuentes distintas al App Store, recuerda que la responsabilidad de la actualización recae en el desarrollador de la app. Pero, en el caso de Apple Arcade, todo se canaliza a través de la tienda de Apple. Si tras comprobar actualizaciones, suscripción y conexión el fallo continúa, puede ser el momento de pasar al último recurso: contactar directamente con el soporte de Apple para que revisen tu caso concreto.

Cuándo contactar con el soporte técnico de Apple

Después de revisar todos los ajustes, comprobar la suscripción, actualizar el sistema, reinstalar los juegos y asegurarte de que no se trata de un problema general con la conexión o el App Store, existe la posibilidad de que el fallo tenga que ver con tu cuenta, con tu grupo familiar o con un bug específico que solo Apple puede investigar.

En ese punto, la opción más sensata es ponerse en contacto con el servicio de soporte de Apple. Desde la propia web de Apple o desde la app Soporte en iOS y iPadOS puedes describir el problema con detalle, adjuntar capturas de pantalla donde se vea el mensaje de error y especificar en qué dispositivos ocurre y en cuáles no.

Es muy útil contarles que, por ejemplo, en el iPad del hijo los juegos de Arcade muestran errores o se quedan en la pantalla de exploración mientras que en otros iPad de la misma familia funcionan bien, o que desde que actualizaste el Mac a una versión concreta de macOS todos los títulos de Arcade dejaron de abrirse.

Desde el soporte suelen guiarte por una serie de comprobaciones adicionales y, si sospechan que se trata de un problema con tu cuenta o con el grupo En familia, pueden revisar desde su lado la configuración de compras compartidas, la suscripción a Apple Arcade y posibles bloqueos. También podrán informarte si existe algún fallo conocido con la versión de sistema que utilizas y si hay una actualización en camino que lo solucione.

Aunque pueda dar algo de pereza, cuando has agotado todas las opciones locales, hablar con el soporte de Apple suele ser la vía más rápida para encontrar una solución. Además, cuantos más informes reciban sobre un error concreto en Apple Arcade, más fácil será que lo prioricen y publiquen un parche o una corrección a nivel de servidor.

Con todo lo anterior claro, resulta más sencillo entender por qué a veces los juegos de Apple Arcade dejan de actualizarse o empiezan a lanzar errores sin previo aviso: entran en juego las actualizaciones automáticas, la configuración de App Store, el espacio libre, el estado de la suscripción y el grupo En familia, así como cambios importantes en el sistema operativo. Dedicando unos minutos a revisar cada uno de estos frentes —desde el reinicio del dispositivo y la reinstalación de las apps hasta la comprobación de compras compartidas y, si hace falta, la ayuda del soporte técnico— es muy probable que consigas que tus juegos vuelvan a cargar con normalidad y puedas seguir jugando sin más sobresaltos.