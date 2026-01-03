Dar el salto a un nuevo iPhone puede ser un auténtico quebradero de cabeza. El catálogo de Apple es amplio, los precios no son precisamente bajos y no todo el mundo necesita el modelo más caro ni lo último que ha salido al mercado. Si además sueles cambiar de móvil cada muchos años, la presión por acertar se multiplica.

La buena noticia es que, si ya tienes claro que quieres un iPhone, la mitad del trabajo está hecho porque el ecosistema iOS ofrece años de soporte, buen rendimiento y una experiencia muy pulida. A partir de ahí, la clave está en elegir el modelo adecuado según para qué lo vas a usar: llamadas, fotos, trabajo, redes sociales, juegos o todo a la vez. Vamos allá con una guía sobre qué iPhone comprar según tu uso: llamadas, fotos, trabajo o juegos.

Qué tener en cuenta antes de elegir tu iPhone

Antes de lanzarte a mirar precios y colores, conviene pararse un momento y pensar en varios factores clave que van a determinar qué iPhone encaja contigo y cuánto te va a durar en buenas condiciones sin que se quede corto a los dos años.

El primer punto es el tamaño de pantalla. En los últimos años, la industria se ha ido a lo grande y Apple se mueve entre las 6,1, 6,3, 6,5, 6,7 y 6,9 pulgadas en sus modelos recientes. Si necesitas usar el móvil con una mano, lo habitual será apostar por las diagonales de 6,1″ o, como mucho, 6,3″. Si ves muchas series, juegas o trabajas con el teléfono, las pantallas grandes ganan mucho sentido.

También debes valorar si quieres lo último de lo último o te da igual renunciar a algunas funciones. Apple mantiene a la venta varios modelos de años anteriores más baratos, y aunque siguen recibiendo iOS y se mueven muy bien, no siempre incluyen las opciones más nuevas de cámara, IA o pantalla. Esa renuncia puede ser perfectamente asumible si el ahorro es grande.

El almacenamiento es otro punto donde no conviene racanear. Las apps cada vez pesan más, las fotos y vídeos ocupan una barbaridad y los iPhone no permiten ampliar memoria con tarjeta microSD, así que lo que compres es lo que te quedas. Hoy lo razonable es empezar en 128 GB como mínimo, aunque en la generación más reciente Apple parte ya de 256 GB en los modelos base y Pro.

Y por supuesto, está el presupuesto. Los iPhone no son baratos y marcarte un tope realista de precio te ayudará a descartar muchas tentaciones desde el minuto uno. Con un límite ajustado es probable que tengas que mirar generaciones anteriores o reacondicionados, pero seguirás disfrutando de un móvil muy capaz durante años.

Cuándo es mejor momento para comprar un iPhone

Apple tiene un calendario bastante predecible: suele presentar sus nuevos iPhone en septiembre y, como muy tarde, en octubre. Ese es el pistoletazo de salida para que muchos usuarios vendan sus modelos de la generación anterior en el mercado de segunda mano para abaratar el cambio.

Si te manejas bien comprando a particulares, esos días y semanas alrededor de la keynote son interesantes para conseguir iPhone de 1, 2 o 3 años con buen precio, siempre que el estado físico y la salud de la batería acompañen. Cuantos menos golpes y mejor pila, más sentido tiene pagar un poco más porque te ahorrarás cambios a corto plazo.

En cambio, en tiendas la cosa funciona diferente. No siempre hay grandes rebajas al salir un modelo nuevo, sobre todo porque Apple ya no descataloga tan rápido como antes sus teléfonos «viejos» y mantiene el PVP bastante firme. Donde sí suelen aparecer descuentos interesantes es en campañas puntuales como Black Friday, Navidad, Prime Day o promociones de grandes superficies.

Hay que tener en cuenta además que las mayores bajadas suelen aplicarse a los modelos de entrada de cada generación (los que no son Pro ni Pro Max). En esta franja encajan, por ejemplo, los iPhone 16 o 17 “a secas” y el peculiar iPhone 16e. Los Pro y Pro Max bajan menos y rara vez se ven por debajo de los 1.000 € en tienda oficial cuando son actuales.

El iPhone 16e juega en una liga aparte: no se presenta junto al resto en septiembre, sino unos meses después, normalmente en primavera. Su función es ser el iPhone más asequible del catálogo actual, con el hardware justo para ir sobrado en el día a día pero recortando en algunas funciones para contener precio.

Catálogo actual de iPhone: generaciones y gamas

A día de hoy, el escaparate de Apple y de las principales tiendas mezcla varias generaciones, así que es fácil hacerse un lío entre iPhone 13, 14, 15, 16 y 17, sin contar modelos SE o ya descatalogados oficialmente.

Resumiendo el panorama, podemos organizarlo así (aunque la disponibilidad varía según tienda y país): en la parte más alta están los iPhone 17 Pro Max, 17 Pro, 17 y 17 Air, seguidos por la familia 16 (16 Pro Max, 16 Pro, 16, 16 Plus y 16e) y, un escalón por debajo, la gama 15 con sus versiones estándar, Plus y Pro. Siguen quedando también iPhone 14 y 13 en algunos comercios, sobre todo como stock remanente o reacondicionados.

La forma en la que Apple organiza su oferta es bastante clara: última generación con todos los modelos, generación anterior con algunos recortados y rebajados, y alguno más veterano como acceso barato al ecosistema. Por debajo de eso, entra en juego de forma muy potente el mercado reacondicionado, donde el iPhone 13 sigue siendo rey en calidad-precio.

En cuanto a tamaños, hay bastante variedad. Desde las 6,1 pulgadas que comparten muchos modelos (13, 15, 16, 16e, 17) hasta las 6,3″ de los 16 Pro y 17/17 Pro, las 6,5″ del iPhone Air y las enormes 6,7″ o 6,9″ de los Plus y Pro Max. El mítico formato mini de 5,4″ prácticamente ha desaparecido del mapa.

Todos estos teléfonos comparten la filosofía de iOS: sistema muy optimizado, años de actualizaciones y una experiencia bastante similar incluso en modelos de hace cuatro o cinco años. Eso sí, los más veteranos van perdiendo poco a poco las funciones nuevas más exigentes, sobre todo en fotografía computacional e inteligencia artificial.

Un detalle importante: el espacio de almacenamiento. En los modelos más recientes Apple ha decidido que la nueva base sean 256 GB en los iPhone 17 y 17 Pro/Pro Max, mientras que los iPhone 16 y anteriores parten normalmente de 128 GB. Si haces muchas fotos y vídeos o instalas juegos pesados, valorar subir a 256 GB o más es casi obligatorio.

Los iPhone más interesantes para comprar hoy

No todos los usuarios necesitan el tope de gama. De hecho, suele tener más sentido buscar un punto de equilibrio entre rendimiento, precio y años de soporte, de forma que el teléfono aguante sin problemas un buen puñado de versiones de iOS.

En la generación más reciente, el iPhone 17 estándar se ha colocado en una posición muy jugosa: por unos 959 € ofrece 256 GB de base, pantalla de 6,3 pulgadas con ProMotion a 120 Hz, chip A19 y una carga rápida mejorada. También estrena mejoras importantes en las cámaras, tanto traseras como en la frontal, con funciones como Encuadre Centrado y modos avanzados de vídeo.

Si buscas algo más fino y diferenciador, el iPhone Air (o 17 Air) es la gran excentricidad de esta hornada. Es un móvil ultradelgado, de apenas 5,6 mm, con pantalla de 6,5 pulgadas, chip A19 Pro y también 256 GB de partida, pero sólo una cámara trasera y una autonomía algo más justa que el resto. Es un modelo pensado claramente para quien antepone diseño y ligereza al “todo completo”.

Por encima están los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, que son los que concentran la artillería pesada de Apple. Montan pantallas de 6,3″ y 6,9″ respectivamente, chip A19 Pro, 256 GB mínimos, triple cámara muy versátil y diferencias clave en tamaño y batería: hasta 31 horas de vídeo en el Pro y hasta 37 en el Pro Max. Son los más recomendables si quieres lo mejor en foto, vídeo y juegos.

Si quieres ahorrar algo y no necesitas lo más nuevo, el iPhone 16 sigue siendo una apuesta muy equilibrada. Con sus 6,1 pulgadas, chip A18, botón de acción y de control de cámara, doble cámara de 48 + 12 MP y un precio ya por debajo de lanzamiento, es probablemente el modelo más redondo en calidad-precio dentro de la gama reciente de Apple, aunque arranca en 128 GB.

El iPhone 16e, por su parte, es el “heredero espiritual” del antiguo SE, pero con diseño moderno: pantalla OLED de 6,1″, chip A18, compatibilidad con Apple Intelligence y una sola cámara trasera de 48 MP. Su gran baza es ser el más barato de la generación actual, con buena autonomía y muchos años de soporte, aun renunciando a extras como MagSafe o la Isla Dinámica en algunas configuraciones según mercado.

Un poco más atrás en el tiempo, los iPhone 15 y 15 Plus siguen siendo compras muy razonables. Comparten diseño con Isla Dinámica, cámaras solventes de 48 MP, chip A16 Bionic y pantallas de 6,1 y 6,7 pulgadas respectivamente. El Plus se lleva el premio en batería, mientras que el 15 estándar brilla como iPhone moderno y compacto con buen precio si pillas oferta.

En la franja de acceso al mundo Apple, el iPhone 13 reacondicionado es una auténtica joya. Con su pantalla OLED de 6,1″, chip A15, doble cámara con modo cinemático y diseño actual, es ideal para quien quiere un iPhone que se sienta rápido, actualizado y sin gastar un dineral. Lo lógico es ir a por 256 GB si encuentras una buena oferta.

Qué iPhone comprar según tu tipo de uso

Más allá de generaciones y fichas técnicas, lo realmente útil es saber qué iPhone encaja con tu forma de usar el móvil. No tiene sentido pagar por un módulo de cámara triple si solo haces fotos de vez en cuando, igual que no tiene lógica comprar el modelo de entrada si te pasas el día grabando vídeo o jugando a títulos AAA.

Si eres de los que miran principalmente el bolsillo, la combinación precio-uso es clara: un iPhone 13 reacondicionado o, si lo encuentras a buen precio, un iPhone 14 reacondicionado puede darte WhatsApp, redes sociales, fotos decentes y llamadas sin dramas. Para uso ligero y cotidiano, no necesitas más.

Si priorizas el manejo con una sola mano, tu límite práctico está en las 6,1 pulgadas. Ahí se sitúan el iPhone 16, 16e, 15 y también el 13. Entre todos ellos, los 16 y 16e son los que más recorrido tienen por soporte de iOS y compatibilidad con las últimas funciones de inteligencia artificial, mientras que los 15 y 13 son mejores si quieres ajustar presupuesto.

Para los que ven muchas series, YouTube o juegan en pantalla grande, la ecuación cambia: los iPhone 17 Pro Max, 16 Pro Max, 16 Plus o 15 Plus ofrecen paneles de 6,7″ o 6,9″ y baterías muy generosas. En este perfil, el 17 Pro Max es el rey, tanto por calidad de pantalla como por autonomía.

Si quieres un iPhone “todoterreno” que haga bien de todo (redes, juegos moderados, foto, vídeo, trabajo ligero y batería de día completo), el iPhone 16 es el centro de la diana. Su equilibrio entre tamaño, rendimiento, cámaras, autonomía y precio actual hace que sea la elección lógica para la mayoría de usuarios que quieren algo moderno y duradero.

Cuando el foco está en la fotografía, los modelos Pro son los que mandan. El iPhone 17 Pro y el 17 Pro Max comparten un módulo de triple cámara con tres sensores de 48 MP (principal, ultra gran angular y teleobjetivo), modos avanzados de vídeo en 4K hasta 120 fps y opciones profesionales como ProRes o ProRAW. Si además te interesa el zoom largo, el Pro Max y, en la generación anterior, el 16 Pro Max con periscopio x5, son los ideales.

En gaming, no hay mucha discusión: el 17 Pro Max y el 17 Pro son las mejores opciones por potencia bruta del A19 Pro, tamaño de pantalla y sistema de refrigeración mejorado con cámara de vapor. Si quieres ahorrar un poco, el 16 Pro y 16 Pro Max con A18 Pro siguen siendo máquinas muy capaces para juegos exigentes y realidad aumentada.

Para quienes ponen la autonomía por encima de todo, de nuevo los grandes tienen ventaja. El 17 Pro Max marca cifras teóricas de hasta 37 horas de reproducción de vídeo, y el 16 Pro Max, 16 Plus o incluso el 14 Plus también destacan por lo mismo. Si trabajas todo el día fuera o viajas mucho, estos modelos “gigantes” son los que menos te van a hacer buscar un enchufe.

Y si lo que buscas es simplemente el iPhone 5G más barato posible, el iPhone 13 reacondicionado suele ser la puerta de entrada. Con buen hardware, años de soporte restantes y precios muy por debajo de los modelos nuevos, es la forma más económica de tener iOS con conectividad moderna sin pasar por Android.

El papel de los iPhone reacondicionados y las tiendas especializadas

Los iPhone reacondicionados se han convertido en una opción muy seria para quienes quieren ahorrar sin renunciar a calidad. Tiendas especializadas y plataformas de reacondicionado ofrecen modelos como el iPhone 13, 14 Pro o 15 Pro con garantía y revisión técnica, de forma que pagas menos que por uno nuevo pero sigues teniendo un móvil de gama alta durante años.

Frente a comprar a un particular, estos comercios aportan tranquilidad: control estético, pruebas de batería, garantía legal y soporte. Para muchos usuarios, especialmente los que no necesitan el último modelo, un iPhone 13 o 14 reacondicionado es la combinación perfecta entre precio ajustado, rendimiento sobrado y vida útil por delante.

Además, cada vez más operadores y tiendas oficiales ofrecen planes de financiación y venta a plazos, lo que facilita acceder a modelos superiores sin hacer un desembolso enorme de golpe. Si tienes claro que vas a exprimir el teléfono durante cuatro o cinco años, repartir el pago puede ser una forma razonable de subir un peldaño en la gama.

Elegir bien el grado de reacondicionado también es importante: normalmente se clasifican como “como nuevo”, “muy bueno” o “bueno”, y para un equilibrio total entre precio y aspecto suele merecer la pena irse al nivel intermedio o al superior si eres muy maniático con las marcas de uso.

Relación calidad-precio: los modelos que más compensan

Si tuviera que destacar un modelo actual en relación calidad-precio dentro del catálogo oficial, ese sería el iPhone 16e. Es el más barato de la gama 16, comparte chip A18 con sus hermanos mayores, tiene soporte para Apple Intelligence y ofrece un formato compacto con buena batería y una cámara de 48 MP que cumple de sobra para el usuario medio.

Justo por encima, el iPhone 16 estándar es la “compra inteligente” si quieres algo muy reciente, con pantalla OLED de 6,1″, doble cámara potenciada por Deep Fusion, autonomía holgada y acceso a todas las novedades de iOS. La diferencia frente al 17 se centra en la tasa de refresco (60 Hz vs 120 Hz), el tamaño de pantalla, el chip A19 y algunos extras fotográficos, pero en uso real mucha gente no notará un salto tan grande como para justificar la subida de precio.

En generaciones anteriores, el iPhone 15 mantiene una de las mejores relaciones coste/prestaciones: Isla Dinámica, muy buena pantalla, cámara principal de 48 MP, buen rendimiento y una autonomía sólida. Si tu techo son unos 700-800 €, suele ser el candidato más lógico, con la posibilidad de dar el salto al 15 Plus si priorizas batería y pantalla grande.

Mirando al mercado de segunda mano y reacondicionado, el rey absoluto de la calidad-precio es el iPhone 13. Por poco más de 300-400 € según estado y capacidad, ofrece potencia suficiente para años, actualizaciones de iOS previstas aproximadamente hasta 2028 y un diseño actual con notch reducido que sigue viéndose muy moderno. Es perfecto tanto como primer iPhone como para usarlo de segundo móvil.

Eso sí, hay que tener en cuenta que los modelos más veteranos, aunque sigan funcionando bien, irán perdiendo acceso a las últimas funciones de IA, fotografía computacional o servicios que Apple reserve para sus chips y generaciones más nuevas. Si te gusta estar siempre al día en ese sentido, mejor empezar mínimo en iPhone 15 o 16.

Aspectos clave al comprar un iPhone: soporte, promos y almacenamiento

También conviene estar atento a promociones y momentos clave del año. Eventos como Black Friday, Prime Day o rebajas en grandes cadenas suelen traer descuentos puntuales en modelos concretos, especialmente en los de entrada y generaciones anteriores. No siempre rebajan los últimos Pro, pero sí puedes ahorrarte un buen pico en un 15 o 16 estándar.

La época de lanzamiento también influye en el mercado de segunda mano. Justo antes y después de una keynote de septiembre, muchos usuarios venden sus iPhone para financiar el nuevo, así que es un buen momento para encontrar chollos, siempre que revises bien estado, garantía y salud de batería.

Sobre almacenamiento, la tentación siempre es ir a por la capacidad más baja para ahorrar, pero eso suele pasar factura. Entre fotos, vídeos en alta resolución, apps, mapas sin conexión y documentos, 128 GB pueden quedarse cortos si no eres muy disciplinado borrando y usando la nube. 256 GB es el punto dulce para la mayoría, y a partir de ahí sólo tiene sentido subir más si grabas mucho vídeo en 4K o trabajas con archivos grandes.

Por último, recuerda que los iPhone más recientes incluyen funciones avanzadas de seguridad, como detección de accidentes, llamadas de emergencia vía satélite (en países compatibles) y mejoras constantes en privacidad, gestión de contraseñas y filtrado de llamadas y mensajes con las versiones más modernas de iOS. Si valoras todo esto, otra razón más para no bajar demasiado de generación; también es útil saber cómo ver la última localización de tu iPhone en caso de apagado o batería baja.

Elegir qué iPhone comprar según tu uso pasa por conocerte un poco: si sólo quieres un móvil fiable para llamadas, mensajería y redes, modelos como el iPhone 13 reacondicionado o el 15 estándar te van a sobrar, mientras que si vives de crear contenido, juegas a títulos pesados o trabajas todo el día desde el teléfono, el salto a un 16 Pro, 17 Pro o 17 Pro Max tiene todo el sentido por potencia, cámaras, pantalla y autonomía; la clave es encontrar ese punto medio en el que lo que pagas se corresponda con lo que realmente aprovechas. También puede ayudarte consultar el manual de uso del iPhone para resolver dudas concretas antes de decidir. Para más información tienes la página oficial de Apple.