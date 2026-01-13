¿Qué permisos deberías revisar periódicamente en tu iPhone por seguridad? Tu iPhone concentra hoy buena parte de tu vida digital: conversaciones privadas, fotos personales, ubicaciones, contraseñas, datos bancarios y un largo etcétera. Apple cuida bastante la privacidad, pero la configuración por defecto está diseñada para que todo sea cómodo, no para que sea lo más seguro posible. Por eso, si nunca has tocado los ajustes de privacidad, es muy probable que estés compartiendo más de lo que te imaginas.

Revisar periódicamente los permisos de tu iPhone es tan importante como pasar la ITV del coche: no basta con configurarlo una vez y olvidarte. Cada app nueva que instalas, cada actualización de iOS y cada servicio que activas puede abrir más puertas a tus datos. En esta guía verás qué permisos merece la pena auditar con frecuencia, cómo usar funciones avanzadas como la “Comprobación de seguridad” y qué otros ajustes conviene tener bajo control para que tu teléfono sea mucho más difícil de espiar o rastrear. Revisar periódicamente los permisos de tu iPhone es una de las mejores rutinas de mantenimiento.

Comprobación de seguridad: el panel de control rápido para emergencias

Desde iOS 16 Apple incluye una herramienta clave llamada “Comprobación de seguridad”, pensada sobre todo para personas en situaciones de riesgo (violencia de género, acoso, vigilancia no deseada), pero que cualquier usuario puede aprovechar para revisar de golpe qué comparte y con quién.

Encontrar esta función es sencillo: entra en Ajustes > Privacidad y seguridad > Comprobación de seguridad. Solo está disponible en iPhone con iOS 16 o posterior, y necesitas tener tu cuenta de Apple protegida con doble factor e iniciada en Ajustes > . Si tu iPhone es más antiguo o llevas una versión de iOS sin soporte, lo más sensato es plantearte actualizar de dispositivo.

La Comprobación de seguridad te ofrece dos modos principales. Por un lado, “Restablecimiento de emergencia”, pensado para cortar en seco todo lo que compartes en cuanto detectas una amenaza; por otro, “Gestionar accesos y datos compartidos”, que sirve como auditoría detallada para revisar, con un poco más de calma, personas, apps y dispositivos que tienen algún tipo de acceso a tu información.

Antes de tocar nada conviene que valores el impacto de los cambios. Cortar de raíz el acceso de una persona a tu ubicación o a un álbum compartido puede ser vital para tu seguridad, pero también puede provocar reacciones indeseadas o hacer que esa persona note de inmediato que has cambiado algo. Planifica bien cuándo y cómo utilizar estas herramientas si estás en una situación delicada.

Mientras navegues por las pantallas de Comprobación de seguridad verás siempre la opción “Salida rápida” en la esquina superior derecha. Sirve para cerrar de golpe Ajustes y volver a la pantalla de inicio si alguien se acerca a mirar lo que haces. Los cambios que hayas confirmado se guardan automáticamente antes de salir, así que puedes huir de la pantalla sin perder el trabajo.

Restablecimiento de emergencia y gestión manual de permisos

El modo “Restablecimiento de emergencia” está pensado para pulsarlo cuando necesitas protección inmediata. En pocos pasos deja de compartir tu ubicación con otras personas, revoca accesos en apps y servicios, cierra sesión en otros dispositivos vinculados a tu Apple ID y te guía para cambiar la contraseña de la cuenta y el código del iPhone si hace falta.

La otra opción, “Gestionar accesos y datos compartidos”, funciona como un chequeo completo de tu privacidad. Te permite revisar con quién compartes calendarios, notas, álbumes de fotos, tu ubicación en “Buscar” o la cuenta de iCloud, qué dispositivos están asociados a tu Apple ID y qué apps tienen permisos sensibles como cámara, micrófono o ubicación.

Aunque la Comprobación de seguridad es muy potente, no llega a todo. No puede, por ejemplo, revocar permisos de cuentas de correo de terceros, cambiar lo que publicas en redes sociales o controlar lo que haces en otros dispositivos donde uses otro Apple ID (como un iPad o un Mac configurado con otra cuenta). Esa parte depende de que tú repases también las apps y servicios que usas fuera del ecosistema de Apple.

Si no puedes usar Comprobación de seguridad (porque tu dispositivo es más antiguo, estás en un iPad o un Mac) siempre te queda el “modo manual”: listas de comprobación y revisiones periódicas de las secciones clave de Ajustes, que al final llegan al mismo objetivo, aunque requieran algo más de tiempo. Un modo manual bien hecho puede ser igual de efectivo.

Ten en cuenta que, si tienes activada la Protección en caso de robo del dispositivo en las últimas versiones de iOS, algunos pasos de Comprobación de seguridad pueden pedir Face ID, Touch ID o esperar un tiempo extra para cambiar ajustes críticos. Es un plus de seguridad pensado para frenar a quien haya conseguido tu código desbloqueando el móvil físicamente.

Servicios de localización: quién sabe dónde estás

La ubicación es uno de los permisos más delicados que puedes conceder. A partir de tus movimientos diarios se puede reconstruir dónde vives, dónde trabajas, a qué sitios acudes con frecuencia e incluso con quién te relacionas. Por eso es fundamental revisar cada poco qué apps saben dónde estás.

Entra en Ajustes > Privacidad y seguridad > Localización y verás un interruptor general junto con una lista de aplicaciones. Para cada una puedes elegir entre “Nunca”, “Preguntar la próxima vez”, “Al usar la app” o, en algunos casos, “Siempre”. Lo recomendable es dejar “Al usar la app” solo en aquellas que realmente lo necesitan (mapas, taxi, comida a domicilio) y “Nunca” para el resto.

Desactiva la “Ubicación exacta” cuando una app no necesite saber tu punto exacto en el mapa. Por ejemplo, una app del tiempo solo necesita saber tu ciudad o zona aproximada. Al quitar esa precisión, sigues recibiendo el servicio pero reduces el nivel de detalle con el que te rastrean.

Dentro de Localización hay un apartado muy importante: Servicios del sistema. Ahí se gestionan cosas como “Buscar mi iPhone”, “Llamadas de emergencia y SOS”, “Alertas según ubicación” o “Sugerencias basadas en ubicación”. Mantén siempre activados los relacionados con emergencias y con “Buscar mi iPhone”, y valora desactivar aquellos que solo aportan comodidad a costa de más rastreo.

En ese mismo menú aparece “Lugares y rutas importantes”, una función que guarda un historial de los sitios que más frecuentas para mostrarte rutas habituales o recuerdos en Fotos. Es útil, pero también implica que tu iPhone conserva un mapa muy detallado de tu vida. Si quieres máxima discreción, puedes desactivarlo y eliminar el historial almacenado.

Permisos de apps: cámara, micrófono, fotos y contactos

Cada vez que una app quiere acceder a un dato sensible, iOS te pide permiso con una ventana emergente. El problema es que muchas veces aceptamos por inercia sin pararnos a pensar si tiene sentido que un juego sencillo pida micrófono o que una app de linterna quiera tu ubicación.

Para revisar todos esos permisos de golpe entra en Ajustes > Privacidad y seguridad y abre, una por una, categorías como “Cámara”, “Micrófono”, “Fotos”, “Contactos”, “Calendarios” o “Movimiento y fitness”. Verás la lista completa de aplicaciones que han solicitado acceso y podrás activar o desactivar cada una.

En el caso del micrófono y la cámara conviene ser especialmente agresivo. Deja activos solo los accesos que uses de verdad (videollamadas, redes sociales concretas, grabadora, cámara oficial) y corta el resto. iOS te avisa con un punto naranja (micrófono) o verde (cámara) cuando algo las está usando, pero lo ideal es reducir a la mínima expresión qué apps tienen esa capacidad.

Con las fotos, iOS permite afinar todavía más. Cuando una app te las pide, puedes conceder “Acceso total” o elegir “Seleccionar fotos” para compartir solo algunas. En Ajustes > Privacidad y seguridad > Fotos puedes cambiar después esta decisión app por app. Así evitas que un editor de imágenes o una red social tenga barra libre sobre toda tu galería.

Los permisos para Contactos, Calendario y Recordatorios también merecen una limpieza de vez en cuando. Muchas apps quieren esa información para buscar amigos, sincronizar eventos o nutrir sistemas de marketing. Si una app no necesita claramente esos datos para funcionar, desmarca su acceso y listo.

Transparencia del rastreo, anuncios y seguimiento entre apps

Una cosa son los datos que das dentro de una app y otra el rastro que esa app deja del resto de tu actividad digital. Para controlar esto Apple introdujo la famosa Transparencia del rastreo de apps (ATT), que obliga a las apps a pedirte permiso para seguirte por otras webs y aplicaciones.

Ve a Ajustes > Privacidad y seguridad > Rastreo. Si desactivas “Permitir que las apps soliciten rastrearte”, el sistema negará automáticamente cualquier intento nuevo de seguirte, sin que te salten ventanitas. Si prefieres decidir caso a caso, puedes dejarlo activado y revisar la lista que aparece debajo para conceder o revocar el permiso app por app.

Además del rastreo entre apps, Apple tiene su propio sistema de anuncios personalizados en App Store, News o Bolsa. En la misma sección de Privacidad o en “Publicidad de Apple” puedes desactivar “Anuncios personalizados” para que la compañía deje de adaptar la publicidad en función de tu actividad.

En Safari también hay ajustes de privacidad que conviene revisar. En Ajustes > Safari asegúrate de que está activa la opción “Impedir rastreo entre sitios” y, en “Ocultar dirección IP”, elige al menos “A rastreadores”. De este modo, los anunciantes tendrán mucho más difícil montar un perfil detallado sobre tus hábitos de navegación. Si quieres maximizar privacidad en la navegación, complementa estas opciones con modo incógnito para navegar por Internet en tu iPhone y otras herramientas.

Informe de privacidad de las apps: quién accede a qué y con qué frecuencia

Si quieres saber no solo qué permisos tiene una app, sino cuánto los usa realmente, el “Informe de privacidad de las apps” es tu aliado. Funciona como una caja negra que registra durante los últimos días cada acceso a sensores sensibles y a qué dominios se conecta cada aplicación.

Actívalo en Ajustes > Privacidad y seguridad > Informe de privacidad de las apps. Una vez encendido, deja pasar un tiempo usando el iPhone con normalidad para que el informe acumule datos. Después, vuelve y revisa qué apps acceden constantemente a tu ubicación, cámara o micrófono, o se conectan a una cantidad sospechosa de webs de terceros.

Si descubres comportamientos que no cuadran con la función de la app (por ejemplo, una app de fondos de pantalla que toca el micrófono a menudo o que habla con montones de servidores desconocidos), es el momento de revocar permisos o directamente desinstalarla.

Esta auditoría periódica se convierte en una especie de revisión médica de tu privacidad. Cada pocos meses, un vistazo al Informe de privacidad de las apps y un repaso rápido a los permisos en Privacidad y seguridad bastan para mantener tu “higiene digital” a buen nivel.

Pantalla de bloqueo, código y lo que se ve desde fuera

Por muy blindadas que tengas las apps, si alguien puede leer tus notificaciones en la pantalla de bloqueo o desbloquear el móvil con facilidad, tu privacidad se va al traste. La seguridad física del dispositivo es la otra cara de la moneda.

Empieza por las notificaciones. Entra en Ajustes > Notificaciones > Mostrar previsualizaciones y selecciona “Si está desbloqueado” o “Nunca”. Así, aunque te llegue un mensaje sensible, no aparecerá el contenido completo en la pantalla para cualquiera que pase cerca.

En Ajustes > Face ID y código (o Touch ID y código) puedes endurecer el corazón de tu iPhone. Cambia el código por defecto por uno alfanumérico largo y difícil de adivinar, y revisa qué funciones se permiten cuando el teléfono está bloqueado (Centro de control, Siri, Cartera, Responder con mensaje…). Cuanto menos se pueda hacer sin desbloquear, mejor.

Las últimas versiones de iOS incluyen la “Protección en caso de robo del dispositivo”. Esta función exige Face ID o Touch ID para acciones críticas (como cambiar la contraseña del Apple ID o el código del iPhone) cuando el sistema detecta que estás fuera de tus ubicaciones habituales. Si alguien consigue ver tu código, lo tendrá mucho más difícil para tomar el control completo del dispositivo.

Los métodos biométricos (huella o cara) son muy cómodos, pero también tienen sus matices legales y de seguridad. En entornos de alto riesgo, algunas organizaciones de derechos humanos recomiendan usar solo un código largo, para evitar que puedan obligarte físicamente a poner el dedo o mostrar la cara. Valora cuál es tu situación y decide en consecuencia. Para más pautas sobre cómo detectar intentos de suplantación y protegerte, consulta este artículo sobre suplantación de identidad en iOS.

Seguridad del Apple ID, iCloud y protección de datos en la nube

Tu cuenta de Apple es la llave maestra de tu ecosistema: desde ahí se gestionan copias de seguridad, fotos en iCloud, notas, llavero de contraseñas, ubicación de dispositivos y mucho más. Si alguien entra en tu Apple ID, entra en tu vida.

Activa sí o sí la autenticación en dos factores (2FA) en Ajustes > > Inicio de sesión y seguridad > Autenticación de dos factores. Cada intento de iniciar sesión en un dispositivo nuevo necesitará, además de la contraseña, un código enviado a uno de tus equipos de confianza. Si necesitas ayuda con la configuración de cuentas y seguridad, aquí tienes una guía para .

La “Protección de datos avanzada” de iCloud añade una capa extra. Al activarla, la mayoría de tus datos de iCloud (incluyendo copias de seguridad, fotos y notas) pasan a estar cifrados de extremo a extremo, de manera que ni siquiera Apple puede acceder a ellos. Eso sí, exige que gestiones una clave de recuperación o contactos de recuperación, porque si pierdes el acceso nadie podrá devolvértelo.

En Ajustes > > Buscar encontrarás otra parte crítica de la seguridad. Asegúrate de que “Buscar mi iPhone”, “Buscar mi red” y “Enviar última ubicación” están activadas. Si te roban o pierdes el teléfono, podrás localizarlo, bloquearlo o borrar su contenido a distancia para evitar que tus datos acaben en manos indebidas.

No te olvides del Llavero de iCloud y de la calidad de tus contraseñas. Usar contraseñas únicas y robustas, gestionadas por el llavero o por un gestor de terceros fiable, reduce drásticamente el riesgo de que un ataque a un servicio concreto ponga en bandeja todas tus cuentas.

Mail, Safari, redes Wi‑Fi y conexión segura

Además de los permisos internos, hay otra vía por la que se filtra mucha información: tu actividad en Internet. Ahí entran en juego las redes Wi‑Fi, el navegador, el correo electrónico y, si quieres ir un paso más allá, el uso de una VPN.

En la app Mail puedes activar “Protección de la privacidad” para bloquear los famosos píxeles de seguimiento que muchos boletines y campañas de marketing insertan en los correos. En Ajustes > Mail > Protección de la privacidad, activa “Proteger la actividad de correo” para que se oculte tu IP y nadie sepa cuándo ni desde dónde abres los mensajes. Si te interesa estar al día sobre problemas y soluciones de seguridad, consulta las últimas novedades en ciberseguridad para iPhone.

Cuando uses redes Wi‑Fi públicas (aeropuertos, cafeterías, hoteles) asume que no son de fiar. Si puedes, tira de datos móviles. Y si no te queda otra, plantéate usar una VPN de confianza que cifre todo el tráfico, de forma que el resto de usuarios de esa red no pueda espiar lo que haces.

Otra buena costumbre es borrar periódicamente las redes Wi‑Fi guardadas. Tu iPhone “anuncia” por dónde se ha ido conectando al intentar engancharse de nuevo, y esa lista funciona casi como una huella dactilar que permite rastrear tus hábitos. Borrando redes antiguas reduces la información que emite el dispositivo.

Por último, para la navegación web puedes considerar cambiar el motor de búsqueda por uno más respetuoso con la privacidad, como DuckDuckGo, desde Ajustes > Safari > Motor de búsqueda. Combinado con las opciones de bloqueo de rastreo y ocultación de IP, limita bastante el perfilado comercial que se hace de ti.

Modo de Aislamiento (Lockdown Mode) y protección avanzada

Si sospechas que puedes ser objetivo de ataques muy sofisticados (periodistas, activistas, cargos públicos), iOS ofrece un “Modo de Aislamiento” o Lockdown Mode que reduce drásticamente la superficie de ataque del sistema.

Puedes activarlo desde Ajustes > Privacidad y seguridad > Modo de Aislamiento. Una vez encendido, se restringen muchas funciones: se bloquean adjuntos complejos en Mensajes, se limitan las invitaciones en FaceTime, se deshabilitan ciertas tecnologías web en Safari y se cortan conexiones por cable a ordenadores cuando el iPhone está bloqueado, entre otras cosas.

Este modo está pensado para escenarios extremos, por lo que notarás limitaciones en el uso diario. No es algo que la mayoría de usuarios necesite tener siempre encendido, pero es una herramienta muy valiosa si crees estar en el punto de mira de spyware avanzado como Pegasus.

Incluso sin llegar al Modo de Aislamiento, puedes adoptar hábitos de “privacidad avanzada”: eliminar apps que no uses, evitar instalar teclados de terceros salvo que sean de total confianza, minimizar el uso de apps de redes sociales (o usarlas desde el navegador) y desconectar Bluetooth, Wi‑Fi o Compartir Internet cuando no los necesites.

La combinación de estas medidas con revisiones regulares de permisos y la Comprobación de seguridad convierte a tu iPhone en un dispositivo mucho más robusto frente a intentos de vigilancia, robo de datos y rastreo comercial agresivo, sin renunciar a seguir usándolo con normalidad en el día a día.

Dedicar cada pocos meses unos minutos a revisar código de bloqueo, cuentas conectadas, servicios de localización y permisos de apps marca la diferencia entre un teléfono “tal cual sale de la caja”, orientado a la comodidad, y un iPhone realmente ajustado a tu nivel de privacidad y seguridad; cuanto más consciente seas de qué comparte tu dispositivo, más control tendrás sobre tu vida digital.