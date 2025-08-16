El Apple Watch, uno de los dispositivos más icónicos y populares de Apple, podría experimentar un cambio importante en su diseño para el año 2026. Según un informe reciente de DigiTimes, una publicación que tiene acceso directo a la cadena de suministros, uno de los modelos de Apple Watch que se lanzaría el próximo año presentaría un rediseño significativo en su apariencia exterior, algo que no se había visto en años recientes.

Este rediseño incluiría una característica muy destacable en la parte trasera del reloj: un cristal transparente que permitiría ver un anillo con ocho sensores organizados en un patrón circular. Esta novedad parece estar asociada con mejoras en el seguimiento y monitorización de la salud, una de las áreas donde Apple quiere seguir mejorando su smartwatch después de un par de años sin demasiadas novedades. Entre las posibles nuevas funcionalidades, se especula que el Apple Watch podría ser capaz de alertar a los usuarios sobre signos de presión arterial alta, una función que Apple ha estado probando durante algún tiempo, aunque todavía enfrenta desafíos técnicos para su implementación completa. De hecho esta funcionalidad se ha rumoreado para el modelo de este año, pero podría no estar lista a tiempo y demorarse hasta el año próximo.

Además de esta nueva distribución de los sensores en su parte inferior, DigiTimes también ha avanzado que habrá cambios importantes en el diseño global de al menos uno de los modelos «TOP» del Apple Watch. No ha especificado qué modelo, ni qué cambios, así que nos toca esperar para conocer más información al respecto. Por ahora, es importante tomar estos rumores con cautela, ya que DigiTimes ha tenido un historial mixto en cuanto a la precisión de sus predicciones. Pero si esto se cumple, 2026 será un año bastante entretenido para los aficionados a la tecnología, con el primer iPhone plegable y estos supuestos cambios en el diseño del Apple Watch.