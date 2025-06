Repaso de última hora: 5 puntos clave de la WWDC 25

Estamos a prácticamente a 2 horas y media de la publicación de este post de que, por fin, la WWDC 25 haya dado el pistoletazo de salida y Tim Cook nos haya dado los «Good Morning» ya habituales. Entonces, demos un repasito rápido a todo lo que esperamos ver y vivir hoy en el gran evento de desarrolladores del año donde Apple nos va a presentar el futuro de sus sistemas operativos. Empezamos.

Nuevo diseño pero alineado entre todos los sistemas

Apple va a renovar el estilo de sus sistemas operativos. Los rumores ya nos han dicho que el «glassmorfismo» es una realidad y es la realidad que viviremos bastantes años en nuestros sistemas operativos del ecosistema Apple. Pero no solo esperamos una renovación alineada entre iOS, iPadOS, MacOS, WatchOS o TvOS, también esperamos que Apple unifique la nomenclatura de ellos alineando la versión al número 26 haciendo referencia al año de lanzamiento (o más bien, de uso, porque se lanzarán en el 25 pero lo utilizaremos principalmente en 2026 más meses que en el actual). iOS 26. ¿Os suena bien?

El uso del iPad cambiará para siempre

Los usuarios de iPad llevamos muchos años pidiendo a Apple que no tengamos un iPhone con pantalla grande y ya. Que el iPad de entrada no haga lo mismo que un iPad Pro cuyo precio y capacidades distan mucho de poder ejecutar lo mismo (ni parecido, vaya). Este año parece que iPadOS va a traer novedades.

Un nuevo Stage manager puede estar a la vuelta de la esquina, pero no como lo conocemos hasta ahora. Además, tendrá probablemente nuevas ventanas flotantes, barras de menú y una multitarea renovada. Por otro lado, parece que si ademas tenemos un teclado y trackpad, mejorará incluso más con funciones exclusivas.

Veremos en qué queda todo esto, de momento pinta tan bien que hasta parece que la app «preview» o «vista previa» para leer y editar PDFs llegará también.

iMessage se «WhatsApp-iza»

Nuevas funciones como el cambio de fondo de los chat o el poder mandar encuestas en los grupos son algunas de las novedades que esperamos en iMessage. Ademas, podríamos ver un poquito de Apple Intelligence aquí, proponiéndooslo respuestas a los mensajes basadas en el contexto de la conversación.

Sin noticias de Apple Intelligence

Parece que Apple Intelligence no será el principal foco de este año. Con Apple centrada en trabajar en las mejoras prometidas en la WWDC 24, No se esperan grandes novedades de Apple Intelligence o Siri que no están ya desarrolladas.

Como mucho, mejoras en la app atajos, para poder integrar peticiones de creación con lenguaje natural… pero no esperemos ver mucho más en este aspecto. Y esto es una buena noticia.

Una app dedicada a los juegos

Una de las mayores sorpresas es la «renovación» de Game Center. Veremos cómo lo enfoca Apple pero todo apunta a que tendremos una App dedicada a los juegos y a recopilar todo este tipo de Apps y estadísticas de nuestros juegos. ¿Una App-Store solo de juegos? yo diría que por ahí no van los tiros, será una especie de centro de mando, pero no veo a Apple retirando los juegos a una App Store exclusiva de este formato.

¿Qué es lo que más esperas? Personalmente el cambio de diseño. Quiero sentir que es un nuevo teléfono a la vez que lo conozco todo. Un cambio de estilo que no vivimos desde iOS 7. Un cambio de estilo que marcará el futuro de Apple.