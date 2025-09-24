Reportan errores en el Bluetooth y CarPlay con el iPhone 17

El lanzamiento del iPhone 17 no ha estado exento de contratiempos. Aunque Apple ha presentado este modelo como uno de los más avanzados de su catálogo, numerosos usuarios han comenzado a informar sobre fallos relacionados con la conectividad inalámbrica. En foros y comunidades de soporte de la marca se repiten las quejas sobre problemas en la conexión Wi-Fi y en CarPlay, especialmente cuando se desbloquea el dispositivo. También se han detectado interrupciones en la conexión Bluetooth con accesorios como los AirPods, lo que ha generado cierta preocupación entre los primeros compradores de este esperado smartphone.

Los testimonios coinciden en que la desconexión ocurre de manera intermitente: al desbloquear el iPhone 17, las conexiones inalámbricas parecen apagarse y reactivarse durante unos segundos. Esto resulta especialmente molesto en CarPlay, que depende de la conexión Wi-Fi para funcionar sin cables, produciendo cortes en el audio y una experiencia irregular en los vehículos compatibles. Curiosamente, varios usuarios aseguran que el fallo se agrava cuando utilizan un Apple Watch desbloqueado al mismo tiempo, lo que apunta a una posible interferencia en la comunicación entre los dispositivos del ecosistema de Apple. Aunque los nuevos iPhone 17 y el iPhone Air integran el chip N1 de conectividad, todo indica que el origen del problema no está en el hardware, sino en el software.

La parte positiva es que Apple ya trabaja en una solución. Algunos usuarios que han instalado la beta de iOS 26.1 aseguran que los fallos desaparecen tras la actualización, lo que refuerza la idea de que se trata de un error que puede resolverse mediante software. Además, la compañía prepara el lanzamiento de iOS 26.0.1, una versión menor con correcciones urgentes que podría estar disponible en los próximos días. Hasta entonces, quienes sufran estos problemas deberán ser pacientes y esperar a que la actualización llegue de manera oficial, confiando en que Apple logre resolver rápidamente esta incidencia para que los nuevos iPhone funcionen con la fluidez que se espera de ellos.