SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 y Aerox 3 Gen 2: Análisis a fondo en macOS

El territorio de los periféricos gaming de alto rendimiento ha estado históricamente reservado para Windows, dejando a los usuarios de macOS ante la disyuntiva de conformarse con teclados de membrana o recurrir a opciones mecánicas de oficina con pocas florituras competitivas. En esta ocasión analizamos a fondo el conjunto formado por el SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 y el SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2, dos propuestas que buscan liderar sus respectivas categorías y que, contra todo pronóstico, encajan de forma notable en un entorno de trabajo y ocio sobre macOS.

Lejos de limitar su uso a sesiones competitivas, tras probarlos intensamente durante semanas en nuestro día a día, comprobamos que sus ventajas técnicas —como los interruptores magnéticos con efecto Hall o la ligereza inalámbrica— aportan beneficios palpables tanto al redactar miles de palabras como al jugar. Con títulos nativos de peso para Mac como Minecraft o Cyberpunk 2077, sumados a la fluidez del juego en la nube mediante NVIDIA GeForce NOW, este combo pone a prueba si el hardware gaming de élite tiene pleno sentido en el escritorio de Apple.

Diseño y ergonomía: Construcción sólida, chasis perforado y el factor ANSI

El Apex Pro TKL Gen 3 transmite una sensación de solidez absoluta nada más sacarlo de la caja. Teclas PBT de doble intección que no se borran con el uso, placa superior de aluminio aeronáutico Serie 5000 que le otorga una rigidez estructural impecable, eliminando cualquier tipo de flexión al teclear con fuerza, retroiluminación individual de cada tecla, interruptores magnéticos analógicos . El formato TKL (TenKeyLess) prescinde del bloque numérico, liberando un valioso espacio en la mesa para mover el ratón con soltura y manteniendo una postura de hombros más ergonómica. Mención especial merece su reposamuñecas magnético con acabado suave: se acopla con firmeza y reduce de forma drástica la tensión en las muñecas durante jornadas prolongadas de mecanografía, aunque su superficie engomada tiende a retener motas de polvo con facilidad.

Un detalle que genera dudas entre muchos usuarios hispanohablantes es la elección de la disposición ANSI (tecla Enter alargada y sin tecla ‘Ñ’ física rotulada). En mi experiencia, escribir en español con un teclado ANSI en macOS no supone ninguna barrera: basta con configurar la distribución del sistema en Español o Estados Unidos Internacional. Con la primera opción, la tecla situada inmediatamente a la derecha de la ‘L’ actúa de forma totalmente transparente como la letra ‘Ñ’, y los acentos se colocan en sus ubicaciones naturales sin alterar la memoria muscular. También puedes optar por usar el teclado en su disposición original, y dejar que las tildes las ponga el autocorrector, dejando la Ñ a la combinación «Alt + N» pulsando después de nuevo la N. Tampoco hay tantas palabras en español que tengan esa letra.

Por su parte, el Aerox 3 Wireless Gen 2 apuesta por una carcasa perforada con patrón de panal semitransparente que deja a la vista su circuitería interna, protegida frente a salpicaduras y polvo gracias a la certificación IP54 AquaBarrier. Con un peso de 68 gramos, ofrece un deslizamiento suave sobre alfombrilla gracias a sus patas de PTFE puro. Aunque la tendencia ultraligera del mercado se mueve hacia cifras inferiores a los 60 gramos, en mano resulta equilibrado tanto para agarre de tipo garra como de palma. Su iluminación RGB de tres zonas añade vistosidad, si bien el conector USB-C de su receptor de 2,4 GHz resulta algo voluminoso al conectarlo a los puertos de un Mac. Se puede usar por Bluetooth (funciones limitadas) o por cable también.

Especificaciones y rendimiento: Interruptores magnéticos OmniPoint 3.0 y sensor TrueMove Core

En el apartado puramente técnico, el teclado marca diferencias sustanciales frente a cualquier mecanismo tradicional gracias a los nuevos conmutadores OmniPoint 3.0 HyperMagnetic basados en sensores de efecto Hall:

Punto de actuación ajustable: Permite calibrar la distancia de registro de cada tecla entre 0,1 mm y 4,0 mm en 40 niveles independientes.

Permite calibrar la distancia de registro de cada tecla entre en 40 niveles independientes. Rapid Trigger: La tecla se desactiva en el instante exacto en que comienza a subir y se reactiva al volver a bajar, eliminando el recorrido de reinicio físico tradicional y reduciendo el tiempo de respuesta a 0,7 ms .

La tecla se desactiva en el instante exacto en que comienza a subir y se reactiva al volver a bajar, eliminando el recorrido de reinicio físico tradicional y reduciendo el tiempo de respuesta a . Rapid Tap y Protection Mode: Prioriza la última tecla pulsada entre dos direcciones opuestas sin necesidad de soltar la anterior y reduce la sensibilidad de las teclas adyacentes para evitar pulsaciones fantasma involuntarias.

Prioriza la última tecla pulsada entre dos direcciones opuestas sin necesidad de soltar la anterior y reduce la sensibilidad de las teclas adyacentes para evitar pulsaciones fantasma involuntarias. Doble asignación de acción: Permite programar dos funciones en una misma tecla según la profundidad del recorrido (por ejemplo, caminar con una pulsación ligera y correr al pulsar a fondo).

El ratón Aerox 3 Wireless Gen 2 actualiza sus especificaciones internas integrando una tasa de sondeo que asciende hasta 4.000 Hz (4K Polling Rate), además de alcanzar los 26.000 DPI con una aceleración de 40 G y una velocidad de seguimiento de 400 IPS. La respuesta del cursor es inmediata y carece de tirones, permitiendo transiciones fluidas entre resoluciones elevadas.

Software SteelSeries GG en macOS y la ventaja de la memoria integrada

La personalización de ambos periféricos se gestiona a través de la suite SteelSeries GG, totalmente compatible con macOS. La aplicación ofrece una granularidad sobresaliente para ajustar la curva de actuación por tecla, crear macros complejas, modificar la distancia de despegue (LOD) del ratón y coordinar la iluminación a través del módulo Prism. No obstante, la suite adolece de cierta saturación visual, integrando pestañas promocionales y utilidades de grabación que resultan prescindibles en el día a día.

Aquí es donde el Apex Pro TKL Gen 3 saca a relucir una de sus mayores virtudes: su pantalla inteligente OLED junto a la rueda de volumen metálica y el botón multifunción. Desde este pequeño panel es posible alternar entre perfiles guardados, ajustar la iluminación, verificar el estado del sistema e incluso modificar la sensibilidad de actuación directamente desde el propio teclado, sin necesidad de abrir la aplicación ni recurrir a atajos de teclado complejos.

Más relevante aún es que todas las configuraciones, asignaciones de teclas y niveles de actuación se almacenan en la memoria interna integrada del dispositivo. Esto permite personalizar el teclado al milímetro en el Mac y, acto seguido, conectarlo a una PlayStation 5, una Xbox Series X o un PC secundario manteniendo intactos todos los parámetros sin depender de software en segundo plano.

Experiencia de uso diario y puntos críticos: Del streaming en la nube al trabajo editorial

En el uso real sobre macOS, la dualidad de estos dispositivos brilla con claridad. Al trabajar redactando textos extensos o programando, ajustar la actuación de las teclas a un recorrido medio de 1,8 mm o 2,0 mm transforma el Apex Pro en una herramienta de escritura precisa y libre de erratas accidentales. El tacto al fondo de tecla resulta amortiguado y notablemente más silencioso que en generaciones previas.

Al pasar al ocio, la experiencia cambia radicalmente al activar el perfil gaming con actuación a 0,4 mm y Rapid Trigger activo. En partidas nativas de Minecraft o Cyberpunk 2077 para Mac, la inmediatez de respuesta en los desplazamientos es sobresaliente. Esa misma agilidad se traslada a las sesiones a través de NVIDIA GeForce NOW: la mínima latencia que pueda introducir la retransmisión en la nube se ve compensada por la inmediatez con la que el hardware procesa cada comando de movimiento y apuntado.

En el caso del Aerox 3 Gen 2, la experiencia inalámbrica es versátil gracias a su conmutador inferior entre 2,4 GHz de ultra baja latencia y Bluetooth 5.0, este último ideal para ahorrar puertos al trabajar en movilidad. Sin embargo, el punto crítico reside en la batería al exprimir sus capacidades: operar a una tasa de refresco de 4.000 Hz reduce la autonomía a unas 35 horas, frente a las 120 horas que es capaz de entregar cuando se configura a los tradicionales 1.000 Hz sin iluminación estandarizada.

Veredicto final y balance

El tándem de SteelSeries demuestra que los usuarios de Mac no tienen por qué conformarse con periféricos gaming de segunda fila ni renunciar a la máxima tecnología de interruptores del mercado. El Apex Pro TKL Gen 3 se posiciona con solidez como uno de los teclados mecánicos más avanzados del sector gracias a la versatilidad de sus conmutadores magnéticos y la independencia que le otorga su pantalla OLED con memoria interna. Por su parte, el Aerox 3 Wireless Gen 2 cumple con nota en precisión y ergonomía, aunque su peso y la gestión de batería a 4K son aspectos donde la competencia aprieta con fuerza. Puedes comprar el teclado Apex Pro 3 Gen 2 en Amazon por 249€ (enlace) y el ratón Aerox 3 Gen 2 por 95,99€ (enlace)

Valoración del editor

Puntuación estrellas

€95,99 a €249 0% Apex Pro 3 y Aerox 3

Reseña de: Luis Padilla

Publicado el:

Última modificación: Diseño Editor: 90%

Durabilidad Editor: 90%

Acabados Editor: 90%

Calidad-Precio Editor: 80%

Pros Calidad de construcción

Funciones avanzadas para gaming

Memoria de configuración integrada

Comodidad de tecleo