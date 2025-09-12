Recién anunciado el estándar Qi2 de 25W (Qi2.2) que permite la carga rápida de los iPhone 16 y 17, además de otros teléfonos Android compatibles, analizamos tres de los primeros cargadores que nos ofrece UGREEN, que permiten recargar un iPhone 16 Pro Max al 50% en 30 minutos, pudiendo olvidar los cables para siempre.

Qué es el estándar Qi2.2

El estándar Qi 2.2 es la última versión del protocolo de carga inalámbrica Qi, con una potencia de carga hasta 25W, superando los 15W del estándar Qi 2.0. Este avance permite cargar smartphones de forma inalámbrica casi tan rápido como con cargadores USB-C con cable. Además, Qi 2.2 incorpora imanes para que la alineación del teléfono sea perfecta con la bobina de carga, lo que reduce pérdidas de energía por mala posición, genera menos calor y mejora la eficiencia y estabilidad de la carga.

En cuanto a dispositivos compatibles, los nuevos iPhone 17 en toda su gamas como los iPhone 16, son algunos de los primeros que soportan este estándar con carga hasta 25W. Los iPhone más antiguos (desde el 12 hasta el 15) funcionan perfectamente con estos cargadores, pero su potencia se reduce a los 15W del estándar Qi2.0. En Android, algunos modelos recientes de marcas como Samsung, Google Pixel, Xiaomi y OnePlus están adoptando este estándar.

UGREEN MagFlow Magnetic Power Bank 10.000mAh 25W

La UGREEN MagFlow Magnetic Power Bank es la opción perfecta si buscas cargar el iPhone 16 y 17 o cualquier otro dispositivo compatible con Qi2 de manera inalámbrica y muy rápida. Su carga de 25W marca la diferencia, permitiendo cargar hasta el 50% de un iPhone 16 Pro Max en solo 30 minutos, lo que es un salto en comparación con el estándar anterior de 15W. Además de la potencia, la batería de 10.000mAh garantiza una autonomía de todo el día, permitiendo la carga completa casi por dos veces de cualquier modelo de iPhone, incluso el 17 Pro Max, ideal para quienes pasan mucho tiempo fuera de casa y no quieren depender de enchufes. Su peso de 254 gramos no es muy ligero para una batería portátil, pero si tenemos en cuenta su capacidad de 10.000mAh se ve ampliamente compensado.

El diseño es muy práctico: incorpora un cable USB-C que no solo sirve para carga rápida por cable (hasta 30W), sino que también funciona como correa para transportar fácilmente la batería. Este cable permite la carga en los dos sentidos, pudiendo recargarse la batería en tan sólo 2 horas gracias a los 30W que soporta. Los imanes son potentes y mantienen firmemente el móvil, evitando caídas accidentales incluso cuando lo estás usando durante la carga. El soporte magnético está a la altura de lo que exigen los nuevos iPhone y, gracias a la certificación Qi2, puedes cargar cualquier dispositivo compatible sin preocuparte por la alineación, lo cual no sólo repercute en la seguridad, también en la generación de calor, que con este sistema es mínima.

Además de la carga inalámbrica, esta batería permite cargar hasta tres dispositivos al mismo tiempo gracias al conector USB-C adicional que dispone, también con potencia de salida y entrada de 30W. Todo esto con gestión inteligente de la energía y un sistema de seguridad que protege frente a sobrecalentamientos y otros problemas. El frontal incluye una pantalla que te indica el estado de la carga, algo útil y agradecido en el día a día, y no lo hace con leds sino con cifras de porcentaje de batería restante, para que sepas exactamente el estado de tu batería.

UGREEN MagFlow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger 25W

El cargador UGREEN MagFlow 2-en-1 es el aliado ideal para quienes usan a diario el iPhone junto a AirPods o Apple Watch. Su punto más fuerte es la carga inalámbrica de 25W, que consigue cargar equipos de la familia iPhone 16 y 17 de forma muy veloz y segura, perfecta para quienes quieren olvidarse de esperas eternas. El resto de modelos de iPhone SE quedarán con los 15W de potencia que permite el estándar convencional Qi2. El cargador es compacto, con un diseño plegable y un peso de 224 gramos que lo hace fácil de llevar en una mochila, y funciona también como soporte para usar el teléfono mientras se carga, algo genial para aprovechar el modo StandBy de iOS o simplemente ver vídeos sin preocuparse por cables.

La base es compatible con MagSafe y cuenta con una sujeción magnética realmente estable gracias a su sistema de 16 imanes, así no hay sustos cuando manipulas el dispositivo o lo colocas en diferentes ángulos. Puedes cargar el iPhone y los AirPods a la vez y, además, tiene un puerto USB-C adicional de 5W por si necesitas cargar un tercer dispositivo. La gestión inteligente de temperatura y la protección frente a objetos metálicos o cortocircuitos aportan tranquilidad y alargan la vida útil tanto del cargador como de los equipos conectados.

Usar este cargador significa simplificar enormemente tu escritorio o mesita de noche, eliminando cables y cargadores independientes. Si eres de esas personas que busca orden y rapidez en su espacio de carga, esta base cumple de manera sobresaliente. Perfecta para tu escritorio o para llevarla como cargador en tus viajes, te permitirá recargar el iPhone, AirPods y Apple Watch mediante cable.

UGREEN MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Charger 25W

La base UGREEN MagFlow 3-en-1 ofrece una experiencia completa para quienes viven inmersos en el ecosistema Apple. Aquí, la posibilidad de cargar simultáneamente el iPhone, Apple Watch y AirPods en una misma base y sin perder velocidad es simplemente adictiva. Al igual que las anteriores, su punto más destacado es la carga inalámbrica de 25W para el iPhone 16 y 17, permitiéndote alcanzar el 50% de batería en apenas media hora, incluso si tienes todos los dispositivos enchufados al mismo tiempo. El Apple Watch SE recarga con 5W (carga rápida) y los AirPods con 5W. Nos queda un puerto USB-C adicional que permite una salida de 10W, perfecta para recargar un cuarto dispositivo.

El diseño es robusto y elegante, con soporte ajustable en ángulo para colocar el iPhone como más cómodo resulte, ya sea para videollamadas, leer notificaciones o mirar series mientras carga. Los imanes son muy potentes y el soporte es especialmente estable, por lo que el móvil no se mueve ni en un escritorio con movimiento. La gestión de la energía se distribuye de forma inteligente entre los tres dispositivos para mantener una buena velocidad en todos, y las protecciones integradas evitan cualquier susto con el sobrecalentamiento y los picos de corriente. Incluye también un cargador de 45W y un cable de alta calidad en la caja, algo a tener muy encienta al valorar el precio de esta base de carga.

No estamos acostumbrados a que las estaciones de carga para varios dispositivos sean «plegables», y el que esta lo sea te permite utilizarla como estación fija o transportarla en tus viajes. Completamente plegada su tamaño lo permite y su peso es de apenas 350 gramos, así que meterla en tu bolsa de mano o en tu equipaje no supone un problema, y solucionas la carga de cuatro dispositivos de un plumazo, y con un único enchufe.

Opinión del editor

La carga inalámbrica ha evolucionado de forma sorprendentemente rápida, y aquellos cargadores que tardaban una eternidad en recargar tus dispositivos ya parecen del siglo pasado. Además de la potencia de carga, la fijación mediante un sistema de imanes, ideado por Apple con su MagSafe original en los portátiles primero, y después en el iPhone 12, ha ayudado a que no sólo sea un sistema más cómodo y seguro, además más eficiente y que genera mucho menos calor, lo cual permite estas potencias de carga tan elevadas sin dañar la batería de tu móvil. UGREEN ha sabido implementar todas estas novedades del nuevo Qi2.2 con dispositivos muy bien construidos, y sobre todo muy versátiles al permitir la recarga rápida de varios dispositivos a la vez en tamaños muy compactos. Y lo mejor es que ya están disponibles, sin esperas:

