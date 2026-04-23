Análisis de los UGREEN Maxidok 17 en 1 y 10 en 1: ¿La expansión definitiva para tu Mac?

Tras años de estancamiento en los 40 Gbps del estándar Thunderbolt 4, la llegada del Thunderbolt 5 prometía ser el cambio de paradigma definitivo. He pasado las últimas dos semanas integrando en mi flujo de trabajo los nuevos UGREEN Maxidok 10 en 1 y 17 en 1, y la experiencia va mucho más allá de un simple aumento de velocidad. En mi setup principal, basado en un Mac Studio M1 Max, el reto era mayúsculo: gestionar una configuración de doble pantalla 4K a 60Hz, una capturadora para mi Sony alfa 6300, un Stream Deck, un micrófono profesional y una webcam 4K sin perder ni un ápice de estabilidad.

Aunque mi Mac Studio está limitado por hardware al protocolo Thunderbolt 4, estos docks de UGREEN demuestran que la retrocompatibilidad está perfectamente ejecutada. No solo ofrecen una infraestructura preparada para el futuro (120 Gbps mediante Bandwidth Boost en chips M4/M5), sino que la gestión de la energía y la distribución de carriles de datos es mucho más eficiente que en generaciones anteriores. Tras probarlos a fondo, queda claro que no estamos ante un accesorio más, sino ante la pieza que cohesiona un ecosistema de periféricos exigente en 2026.

Análisis Detallado: UGREEN Maxidok 17 en 1 con ranura SSD

El Maxidok 17 en 1 es, sin paliativos, una bestia diseñada para no moverse del escritorio. Su construcción en aluminio anodizado de alta densidad no es solo una elección estética, es un sistema de disipación masiva. En la parte frontal, el despliegue de puertos es ejemplar: tres puertos USB-C a 10 Gbps, ideales para periféricos de acceso rápido como mi micrófono o el Stream Deck. Además, incorpora un lector de tarjetas SD y TF 4.0 con protocolo UHS-II, capaz de volcar archivos de mi Sony alfa 6300 a alta velocidad, algo que el lector integrado del Mac Studio no siempre gestiona con la misma consistencia bajo carga pesada. Se completan los puertos frontales con un jack mixto para auriculares y micrófono, perfecto para tener un acceso rápido, no como en el Mac Studio que está situado en la parte trasera.

En la parte trasera encontramos el grueso de la conectividad: tres puertos Thunderbolt 5 (uno de subida de 140W y dos de bajada) con velocidades de 80Gbps, el doble que ofrece Thunderbolt 4, y que puede llegar hasta los 120Gbps. El puerto Ethernet de 2.5 Gbps es otro punto clave, ofreciendo una latencia mínima comparada con el Gigabit tradicional, algo vital si trabajas con archivos en red local. Tres puertos USB-A a 10 Gbps son perfectos para accesorios como la capturada de video de elgato, o los altavoces Logitec G560.

El Maxidok de 17 puertos es capaz de conectar un único monitor 8K con una tasa de refresco de 60Hz o uno 4K a 240Hz. Si priorizas la fluidez extrema por encima de la resolución, puedes alcanzar unos impresionantes 500Hz en paneles 1080p; incluso es posible configurar dos pantallas 2K a 480Hz, aunque esto dependerá directamente de la potencia bruta del procesador de tu Mac. Como bien apunta Ugreen, las configuraciones multi-monitor suelen estar más condicionadas por las limitaciones intrínsecas del Mac conectado que por las capacidades de la propia estación de acoplamiento.

Los últimos equipos de Apple con chips M5 Pro y M5 Max han elevado el listón, permitiendo un mayor número de pantallas extendidas de lo que era posible hasta ahora. Tanto el M5 Pro como el M5 Max soportan hasta tres pantallas 4K funcionando a 144Hz de forma simultánea. En el caso del M5 Max, podrías incluso conectar en serie (daisy-chain) un cuarto monitor desde el tercero. Si utilizamos el procesador M5 Max, el dock admite hasta dos pantallas 8K a 60Hz; con el M5 Pro, la configuración máxima de doble monitor se queda en un panel 8K/60Hz junto a otro 5K/60Hz. Por su parte, los chips M2, M3 y M4 (en versiones Pro y Max) admiten una única pantalla 8K a 60Hz, mientras que el veterano M1 Pro/Max se queda limitado a los 6K a 60Hz. No obstante, toda la familia Pro/Max desde el M1 hasta el M4 es capaz de gestionar configuraciones de doble monitor 6K a 60Hz.

Para conectar un monitor, puedes utilizar indistintamente el puerto DisplayPort o cualquiera de los puertos Thunderbolt 5 de bajada que tengas libres. Ten en cuenta que los puertos USB delanteros (no Thunderbolt) del Ugreen Maxidok no están habilitados para la salida de vídeo; para ese propósito, es obligatorio utilizar uno de los dos puertos TB5 traseros. En mi caso particular utilizo el puerto Displayport del dock y el HDMI del Mac Studio para conectar dos monitores 4K 60Hz, dejando los puertos Thunderbolt para otros menesteres.

Lo que realmente separa al Maxidok 17 en 1 de la competencia es su ranura inferior para un SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4. He instalado un módulo de 2TB (permite hasta 8TB) y los resultados son reveladores. Pese a que mi puerto Thunderbolt 4 limita el ancho de banda, he obtenido velocidades sostenidas de 2.148 MB/s de lectura y 3.090 MB/s de escritura. Es lo máximo que puedo conseguir con los Thunderbolt 4 de mi Mac Studio. Con un modelo nuevo que incluya los nuevos Thunderbolt 5, estas velocidades serían superiores. Pero esto me permite editar vídeo 4K directamente desde el dock, reservando el disco interno de mi Mac para otros menesteres, y lo mejor es que no ocupo ningún puerto del Maxidok ni del Mac. El dock incluye un ventilador interno silencioso que solo se activa ante transferencias masivas, manteniendo el SSD por debajo de los 45°C incluso en renders largos.

Respecto a la potencia de carga, el dispositivo viene alimentado por una fuente externa de 240W, lo que le permite entregar hasta 140W de Power Delivery (PD) al host. Esto es innecesario para un Mac Studio que tiene su propia fuente, pero es una bendición si conectas un MacBook Pro de 16 pulgadas, que se cargará a máxima velocidad mientras el dock alimenta simultáneamente otros dispositivos por sus puertos USB frontales (que ofrecen hasta 60W totales de salida). Es, literalmente, la central eléctrica definitiva para cualquier profesional creativo que use equipos Apple. El precio a pagar es el tamaño de la fuente de 240W que trae el dock, pero como está oculta bajo la mesa, no hay problema.

UGREEN Maxidok 10 en 1: El «Super Hub» para la movilidad

Si el modelo 17 en 1 es una torre de control, el Maxidok 10 en 1 es un «Super Hub» de alta precisión. Su diseño es plano y más contenido, pensado para quienes necesitan portabilidad pero no quieren renunciar a las velocidades del Thunderbolt 5. A diferencia de su hermano mayor, cuenta con un cable Thunderbolt 5 integrado que ofrece una conexión muy segura, aunque menos versátil si necesitas longitudes específicas. Este modelo es perfecto para el usuario que llega a casa con un MacBook Pro, conecta un solo cable y tiene acceso instantáneo a un flujo de trabajo profesional, o para quien no necesita tantos puertos como los que ofrece su hermano mayor.

Pero no te equivoques, en términos de puertos, no se queda corto: tres puertos USB-A a 10 Gbps, un puerto Displayport capaz de sacar 8K a 60Hz y dos puertos Thunderbolt 5 de bajada con potencias de carga de hasta 15W. LAs combinaciones de pantallas y resoluciones son las mismas que en el modelo anterior. Sí hay diferencia en la potencia de carga del host. Ofrece 100W de carga PD a través de su cable integrado, suficiente para cualquier MacBook actual menos el modelo de 16 pulgadas que no podrá aprovechar la carga rápida de los 140W. A cambio tenemos una fuente mucho más pequeña y ligera. También incluye el lector de tarjetas SD/microSD 4.0 UHS-II pero con velocidades de hasta 170MB/s. Como podéis comprobar, es un modelo más equilibrado, para usuarios que no necesitan de las prestaciones del modelo superior y quieren ahorrarse un buen puñado de euros.

Lo que echo en falta es, sobre todo, al menos un conector jack para audio. Mientras el modelo anterior dispone de tres conectores (uno mixto frontal y dos individuales de entrada y salida en la parte posterior) resulta extraño que en este modelo no hayan incluido ninguno. También creo que hubiera sido perfecto al menos un USB-C frontal en lugar de tener sólo USB-A. Ya es una conexión muy extendida y disponer de un acceso rápido sin tener que andar tanteando en la parte trasera siempre es conveniente.

Puerto / Función Maxidok 17 en 1 Maxidok 10 en 1 Protocolo Host Thunderbolt 5 (120 Gbps) Thunderbolt 5 (120 Gbps) Carga Máxima (Host) 140W PD 100W PD Salidas de Vídeo DP 2.1 (8K 60Hz) + 2x Thunderbolt 5 DP 2.1 (8K 60Hz) + 2x Thunderbolt 5 Almacenamiento SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 (Hasta 8TB) No disponible Ethernet 2.5 Gbps RJ45 1 Gbps RJ45 Lectores Tarjeta SD/TF 4.0 (312 MB/s) SD/TF 4.0 (170 MB/s)

Veredicto Final: ¿Merece la pena el salto tecnológico?

Tras exprimir ambos modelos en mi entorno con el Mac Studio M1 Max, la conclusión es clara: el UGREEN Maxidok 17 en 1 es la compra definitiva para el profesional de escritorio. La integración del SSD de 2TB dentro del propio dock es una ventaja competitiva brutal, ya que no solo ganamos puertos, sino que ampliamos la capacidad del Mac con una velocidad que rivaliza con el almacenamiento interno de Apple a una fracción de su precio. Por su parte, el modelo 10 en 1 es la recomendación lógica para la gran parte de los usuarios que no precisan de tantas conexiones de alta velocidad pero buscan un dock fiable y a un precio muy interesante.

Invertir en Thunderbolt 5 hoy, incluso si tu Mac actual es TB4, es una decisión de longevidad. UGREEN ha logrado equilibrar la potencia bruta con un diseño sofisticado, eliminando de un plumazo el desorden de cables y las limitaciones de conectividad que Apple a veces nos impone. Es, sin duda, la actualización más significativa que puedes hacer a tu setup en 2026. Puedes adquirirlos en la web de UGREEN (enlace), donde frecuentemente hay descuentos importantes. También puedes adquirirlos en Amazon:

UGREEN Maxidok 10 en 1 (enlace)

UGREEN Maxidok 17 en 1 (enlace)

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas

Excepcional €299 a €459 80% Maxidok Thunderbolt 5

Reseña de: Luis Padilla

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Pros Diseño y acabados premium

10 y 17 puertos de alta velocidad

Thunderbolt 5

Ranura para SSD en modelo 17 en 1