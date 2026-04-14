Batería Zens Semi Solid State 5.000 mAh: eficiencia real en formato ultra-fino

Tras probar decenas de powerbanks magnéticos que prometen mucho y terminan calentando el teléfono en exceso, la llegada de la Zens Semi Solid State de 5.000 mAh supone una nueva perspectiva en este tipo de accesorios. No estamos ante una mejora estética, sino química. La adopción del estado semi sólido permite reducir el volumen físico de las celdas sin sacrificar la densidad energética, mejorar la gestión térmica y poder ofrecer potencias de carga de 25W con seguridad.

En este análisis hemos dejado de lado las sensaciones para centrarnos en los datos. Hemos sometido a la batería a ciclos de carga con el estándar Qi2 para comprobar si realmente mantiene los 25W de entrega de potencia y cómo gestiona la eficiencia energética. Esta batería no solo busca ser la más fina, sino la más estable en un mercado saturado de accesorios que degradan la salud de nuestros dispositivos por culpa del calor residual.

Características y contenido de la caja

Zens mantiene un enfoque funcional en el packaging. Al abrir la caja, encontramos la batería protegida por un molde biodegradable, un cable USB-C a USB-C de 60 cm con recubrimiento de silicona y el manual de instrucciones. No se incluye adaptador de corriente, algo habitual, pero se recomienda uno de al menos 30W para aprovechar la carga rápida de la propia unidad.

Capacidad nominal: 5.000 mAh / 19.25 Wh.

5.000 mAh / 19.25 Wh. Dimensiones: 102 x 70 x 8 mm.

102 x 70 x 8 mm. Peso: 122 gramos.

122 gramos. Entrada/Salida USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A (20W máx).

5V/3A, 9V/2.22A (20W máx). Salida Inalámbrica: Hasta 25W (iPhone 16 y 17) 15W (iPhone 12, 13, 14 y 15)

Capacidad total y real: Rendimiento en el día a día

Es fundamental distinguir entre la capacidad nominal y la real. Aunque la celda es de 5.000 mAh, debido a la pérdida de energía por inducción (calor y conversión de voltaje), la capacidad efectiva que llega al smartphone es de aproximadamente 3.100 – 3.300 mAh. En nuestras pruebas, esto se traduce en una carga completa de un terminal estándar o un 65% del modelo 17 Pro Max. Los cuatro leds que encontramos bajo el logotipo de Zens nos indican la carga restante de la batería, y el botón del lateral nos permite activarla o desactivarla en cualquier momento.

Diseño y Ergonomía: La ventaja de los 8 milímetros

El diseño industrial de la Zens está condicionado por su tecnología interna. Al no necesitar las capas de protección térmica masivas del litio, el grosor se reduce a 8 mm. Es, objetivamente, la batería más delgada que hemos pasado por el banco de pruebas. El chasis está fabricado en aluminio y policarbonato de alta densidad con un acabado gris grafito que resiste bien el roce con llaves o monedas en el bolsillo. La parte que se adhiere al iPhone está recubierta por una silicona muy suave que no sólo lo protege sino que además añade adherencia.

El anillo magnético tiene una fuerza de sujeción bastante alta, lo que asegura que el dispositivo no se desprenda ni siquiera con movimientos bruscos. El puerto USB-C no sólo permite la carga rápida de la batería, también nos permite cargar otro dispositivo mediante cable si fuera necesario. Además la batería permite el «pass-through», es decir, podemos colocarla en nuestro iPhone y enchufarla al cargador, para usarla como una base de carga convencional.

Ventajas del estándar Qi2 y Seguridad

La implementación del estándar Qi2.2 es uno de los mayores saltos de los últimos tiempos en la carga inalámbrica. A diferencia del Qi básico, el Qi2 utiliza un sistema de alineación magnética que garantiza que las bobinas de la batería y del teléfono estén perfectamente enfrentadas. Esto reduce drásticamente el desperdicio de energía y, por ende, el calor generado. Además, al ser Qi2.2 permite alcanzar los 25W de potencia inalámbrica. Para ello deberemos usarla con un iPhone 16 o 17, porque los modelos anteriores sólo son compatibles con potencias de carga de hasta 15W.

En el apartado de seguridad, la tecnología semi sólida es intrínsecamente más estable. El electrolito, al ser menos volátil, reduce el riesgo de fugas o combustión en caso de perforación accidental. Además, Zens garantiza 3.000 ciclos de carga con una retención de capacidad del 80%, una cifra que triplica la vida útil de las baterías de litio convencionales, convirtiéndola en una opción más sostenible a largo plazo.

Veredicto Final

La Zens Semi Solid State de 5.000 mAh es una herramienta de precisión para el usuario que necesita autonomía extra sin el lastre físico de los powerbanks tradicionales. Su eficiencia real y la adopción de Qi2 la sitúan a la vanguardia técnica. No es la opción con mayor capacidad del mercado, de hecho Zens nos ofrece otro modelo similar de mayor capacidad (10.000 mAh) y mayor grosor, pero es la más equilibrada entre portabilidad y velocidad de carga. Aunque todo esto tiene un precio superior al de las baterías convencionales. Se puede comprar en la web de Zens por 59,99€ (enlace) y también podemos adquirir el modelo de 10.000 mAh por 79,99€ si así lo deseamos.

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas

Excepcional 59,99 80% Semi Solid State Battery

Reseña de: Luis Padilla

Publicado el:

Última modificación: Diseño Editor: 100%

Durabilidad Editor: 90%

Acabados Editor: 90%

Calidad-Precio Editor: 90%

Pros Diseño súper delgado

Acabados premium

Potencia 25W

Potente sujeción magnética Apenas genera calor