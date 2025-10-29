La próxima gran apuesta en el sector del hogar inteligente de Apple vendrá marcada por la integración de inteligencia artificial, diseño minimalista y nuevas experiencias conectadas. Según fuentes cercanas al desarrollo, Apple planea ampliar su ecosistema Home con una nueva generación de dispositivos, entre ellos un Apple TV más potente, un HomePod mini rediseñado y una pantalla inteligente que servirá como centro doméstico. Te contamos todo lo que esperamos para este año 2026 a continuación.

Dispositivos de seguridad con Face ID y control de presencia

La compañía también planea adentrarse en el terreno de la seguridad doméstica, con una cámara inteligente y un videoportero con reconocimiento facial. La cámara interior integrará sensores infrarrojos y capacidad para reconocer personas incluso sin ver el rostro completo, permitiendo automatizaciones como encender luces, reproducir música o ajustar la temperatura según quién esté presente. El videoportero contará con Face ID y compatibilidad con cerraduras inteligentes, ofreciendo una experiencia unificada dentro del ecosistema Home.

Uno de los lanzamientos más esperados será el nuevo Apple TV 4K, que incorporará el chip A17 Pro —el mismo que utilizan los iPhone 15 Pro— y compatibilidad total con Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial que redefine la interacción con Siri y los dispositivos del ecosistema. Además, integrará el chip N1 para mejorar la comunicación entre aparatos domésticos y podría incluir una cámara frontal que habilitaría videollamadas FaceTime directamente desde el televisor.

HomePod mini 2: mejor sonido, nuevo chip y colores inéditos

El HomePod mini de segunda generación promete una experiencia acústica más rica y una integración más fluida con Siri y los servicios de Apple. Estará impulsado por un nuevo procesador S7 o superior, junto al chip N1 y un ultra-wideband actualizado que mejorará la localización de dispositivos dentro del hogar. Entre las novedades estéticas, se espera una gama de nuevos colores, incluido un posible modelo en rojo, además de mejoras en la gestión del sonido envolvente y la detección de voz.

HomePod Touch con homeOS: el cerebro del hogar inteligente

Otro de los proyectos más ambiciosos será una pantalla inteligente con altavoz integrado, conocida internamente como HomePod Touch, que estrenará homeOS, un nuevo sistema operativo pensado para el hogar. Contará con una pantalla táctil de 7 pulgadas y aplicaciones nativas como Música, Fotos, Recordatorios o Notas. También ofrecerá widgets dinámicos, similares al modo StandBy del iPhone, y una nueva versión de Siri basada en IA contextual, capaz de anticipar rutinas o sugerir acciones según la hora y el uso de cada estancia.

El dispositivo podría lanzarse en dos versiones: una con base de altavoz y otra montable en pared, orientada a la gestión del hogar desde espacios comunes. Su precio rondaría los 350 dólares.

Un hogar más conectado y consciente

Con esta nueva generación de productos, Apple busca cerrar el círculo de su ecosistema doméstico, pasando de depender de terceros a ofrecer soluciones integrales en hardware, software y automatización. A lo largo de 2026 y 2027, la compañía espera consolidar su visión de un hogar más conectado, seguro y personalizado, en el que la inteligencia artificial y la privacidad sean pilares fundamentales de la experiencia.