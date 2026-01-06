Roborock ha aprovechado el CES 2026 para dar un golpe sobre la mesa en el sector de la limpieza inteligente, presentando una nueva generación de productos que apunta claramente al futuro del hogar conectado. Bajo el lema “The Greatest Meeting the Greatest”, la compañía ha mostrado no solo avances tecnológicos relevantes, sino también una ambiciosa estrategia de marca, apoyada en una colaboración inédita con el Real Madrid Club de Fútbol. El resultado es una gama de dispositivos que busca ir más allá de la limpieza tradicional y adaptarse a hogares cada vez más complejos y exigentes.

Un robot aspirador capaz de subir escaleras

El gran protagonista de la presentación ha sido el Saros Rover, el primer robot aspirador del mundo que combina ruedas y patas. Esta arquitectura híbrida permite al dispositivo realizar movimientos que hasta ahora eran impensables en este tipo de productos, como subir escaleras, superar desniveles pronunciados o adaptarse a superficies irregulares manteniendo siempre el cuerpo nivelado. Cada rueda-pata funciona de forma independiente, imitando la movilidad humana y permitiendo giros ágiles, pequeños saltos y cambios bruscos de dirección sin perder estabilidad durante la limpieza.

Este avance no se queda solo en el plano mecánico. El Saros Rover integra algoritmos avanzados de inteligencia artificial junto con sensores de movimiento e información espacial en 3D, lo que le permite comprender su entorno con precisión y reaccionar en tiempo real. En la práctica, esto se traduce en una limpieza más completa en viviendas de varias plantas, reduciendo de forma drástica las zonas inaccesibles y llegando a espacios que antes requerían más de un dispositivo o intervención manual.

La alianza entre Roborock y el Real Madrid

Otro de los anuncios destacados del evento ha sido la colaboración estratégica global entre Roborock y el Real Madrid Club de Fútbol. Esta asociación, que abarca tanto al equipo masculino como al femenino, busca reflejar la afinidad entre dos marcas que se identifican con la excelencia, el rendimiento y la innovación constante. Bajo el mensaje “El mejor se une al mejor”, Roborock llevará sus soluciones de limpieza inteligente a exhibiciones en el estadio, campañas de comunicación y contenidos protagonizados por los propios jugadores.

Más allá del impacto mediático, esta alianza refuerza la imagen de Roborock como marca premium y conecta su tecnología con valores de esfuerzo y superación que resultan fácilmente reconocibles para el gran público. Es una forma clara de trasladar el concepto de “limpieza inteligente real” del terreno de juego al hogar, acercando la tecnología a un público más amplio y diverso.

Nuevos modelos Saros y la evolución de la gama Qrevo

Junto al Saros Rover, Roborock ha anunciado la llegada de los Saros 20 y Saros 20 Sonic, dos nuevos modelos que actualizan su serie insignia. Ambos incorporan mejoras en el sistema autónomo StarSight 2.0, capaz de reconocer hasta 201 objetos, y un chasis AdaptiLift 3.0 que permite superar umbrales de mayor altura. El Saros 20 Sonic, además, destaca por su diseño ultradelgado y un sistema de fregado sónico que realiza miles de vibraciones por minuto para limpiar con mayor precisión incluso en los bordes.

La gama Qrevo también da un paso adelante con el Qrevo Curv 2 Flow, el primer robot aspirador de la marca equipado con rodillos. Gracias a su sistema de autolimpieza en tiempo real, una potente presión de fregado y un mecanismo adaptativo para bordes, este modelo busca ofrecer un equilibrio entre potencia, precisión y cuidado de las alfombras en cualquier situación de limpieza.

Roborock entra en el mercado de los cortacéspedes inteligentes

Más allá del interior del hogar, Roborock ha confirmado su entrada en el mercado norteamericano de cortacéspedes inteligentes con una nueva gama que incluye los modelos RockMow X1 LiDAR, RockMow X1 y RockNeo Q1. Estas soluciones combinan tecnologías como LiDAR, navegación RTK y sistemas de visión avanzada para ofrecer cortes precisos, buena cobertura y una configuración más sencilla, incluso para usuarios sin experiencia previa.

Con esta apuesta, Roborock amplía su ecosistema de productos y demuestra su intención de convertirse en un actor relevante en todas las áreas del cuidado del hogar y el jardín, manteniendo siempre un enfoque centrado en el usuario y en la automatización inteligente.

Precio y disponibilidad

Los nuevos Saros 20, Saros 20 Sonic, Qrevo Curv 2 Flow y F25 Ace Pro llegarán al mercado a lo largo de 2026. Por el momento, Roborock no ha detallado precios ni fechas concretas, aunque todo apunta a que se posicionarán en la gama alta del catálogo. Tras lo visto en CES 2026, queda claro que la marca quiere marcar el ritmo del sector en los próximos años.