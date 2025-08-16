El iPhone 17 Pro Max llegará con una cámara teleobjetivo muy mejorada que promete marcar un antes y un después en la fotografía móvil. Según los rumores más recientes de Instant Digital, la cámara teleobjetivo del iPhone 17 Pro Max podría ser «el mejor teleobjetivo de cualquier smartphone». Ya contamos con que tendrá un sensor de 48 megapíxeles, un salto importante frente a los 12 megapíxeles actuales. Este aumento de resolución se espera tanto para el modelo Pro como para el Pro Max, aunque algunos informes (pocos) apuntan a que la versión Max podría ser la única en tener esta novedad.

Pero lo más destacado del teleobjetivo será su capacidad para ofrecer un zoom óptico de hasta 8 aumentos, superando ampliamente el zoom 5x de la generación actual. Además, se habla de que la lente podría ser móvil dentro del módulo de cámara, permitiendo ajustar el zoom de forma óptica entre diferentes distancias focales — por ejemplo, cambiar entre un zoom 5x y 8x sin recurrir a recortes digitales. Esto implicaría que el módulo será más grande para alojar estos elementos adicionales. Esta característica podría ser únicamente para el iPhone 17 Pro Max, por cuestiones de tamaño y para diferenciarlo del modelo «Pro».

En cuanto a la distancia focal, aunque algunos rumores iniciales sugerían que Apple podría reducir la distancia focal a 85 mm para un zoom óptico 3,5x y un zoom digital 7x, parece que el diseño final apuntará a un zoom óptico continuado y móvil, más versátil y potente que antes. Esta actualización no solo mejorará las fotos, sino que también favorecerá la grabación de vídeo, complementándose con una app de cámara profesional renovada y un control físico adicional para manejar las funciones de cámara de forma más precisa.

En resumen, el iPhone 17 Pro Max apostaría por ser, posiblemente, el smartphone con mejor cámara teleobjetivo hasta la fecha, con un zoom óptico máximo superior, mayor resolución en el teleobjetivo y mejoras en la experiencia de uso fotográfico y de vídeo. Apple presentaría oficialmente el iPhone 17 Pro y Pro Max el próximo 9 de septiembre, confirmando o desmintiendo estos rumores.