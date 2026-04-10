Samsung añade la tecnología AirDrop a sus dispositivos

Samsung acaba de mover una ficha curiosa, y bastante más importante de lo que parece a simple vista: la nueva serie Galaxy S26 será compatible con AirDrop a través de Quick Share. Sobre el papel suena a una mejora técnica más, una de esas funciones que entran en la hoja de especificaciones para engordar titulares, pero en la práctica toca uno de los grandes muros del mercado móvil: el intercambio de archivos entre ecosistemas.

Hasta ahora, enviar una foto, un vídeo o un documento de un iPhone a un Android seguía siendo, en demasiadas ocasiones, una pequeña gymkana de aplicaciones, enlaces temporales y soluciones improvisadas. Samsung quiere cortar por ahí y convertir Quick Share en una herramienta más universal, rápida y transparente. La función llegará inicialmente a los Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ y Galaxy S26, y la promesa es clara: compartir contenido entre dispositivos cercanos sin depender de apps de terceros, manteniendo además un proceso privado y seguro.

La noticia tiene interés especial vista desde el prisma de Apple, porque AirDrop lleva años siendo una de esas funciones que mejor explican por qué el ecosistema de Cupertino resulta tan cómodo en el día a día. No es la más vistosa, no vende tantos anuncios como la cámara o la IA de turno, pero cuando la usas a diario entiendes su valor real. En mi caso, es de esas herramientas que parecen invisibles hasta que no la tienes. Poder mandar en segundos un vídeo del iPhone al Mac, unas fotos al iPad o un PDF a otro usuario sin fricción es justo el tipo de experiencia que engancha. Por eso resulta tan llamativo que Samsung haya decidido acercarse a ese terreno, y además hacerlo con una propuesta que apunta a derribar barreras entre plataformas. Suena bien, desde luego, porque el usuario normal no quiere pensar en protocolos ni compatibilidades: quiere pulsar un botón y que el archivo llegue. Ahora bien, también conviene ser prudentes. Habrá que ver hasta qué punto esta “compatibilidad con AirDrop” es tan directa y fluida como parece, y si la experiencia real está a la altura de lo que Apple lleva años puliendo dentro de su jardín cerrado.

Ahí está, precisamente, lo más interesante de este anuncio. No creo que esto convierta de golpe a Samsung en un actor más amable que Apple, ni que vaya a borrar de un plumazo las diferencias entre ecosistemas, pero sí refleja una tendencia muy clara: la apertura empieza a ser una ventaja competitiva de verdad. Apple sigue teniendo una integración excelente, casi quirúrgica, pero también arrastra esa vieja manía de hacer que salir de su ecosistema sea menos cómodo de lo que debería. Samsung, por su parte, parece haber entendido que facilitar la vida al usuario vende más que levantar murallas. Si esta integración funciona como promete, los Galaxy S26 no solo ganarán una función útil, también mandarán un mensaje incómodo para Cupertino: ya no basta con ofrecer una experiencia cerrada impecable, ahora también hay que justificar por qué sigues cerrando puertas. Y eso, en 2026, empieza a pesar más de lo que a Apple le gustaría reconocer.