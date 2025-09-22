Scratchgate: el iPhone 17 se araña con demasiada facilidad

No ha pasado ni una semana desde que los iPhone 17 Pro y iPhone Air aterrizaron en las Apple Store y ya tenemos el primer “-gate” de la temporada. Varios modelos de exposición están mostrando arañazos visibles en sus flamantes acabados, especialmente en los colores más oscuros como el Deep Blue del Pro y el Space Black del Air.

Vamos, que si pensabas que el problema iba a ser el precio, prepárate: puede que también tengas que lidiar con un acabado que envejece más rápido que tu tarjeta de crédito.

El fenómeno ha sido detectado por medios como Bloomberg y Consomac, que han documentado cómo algunos de estos dispositivos de exposición lucen ya marcas y rayones notables. Y sí, es cierto que los iPhones de las tiendas sufren un trato más propio de un campo de batalla que de un gadget premium: cientos de manos curiosas cada día, sin fundas, sin cuidado y con la pantalla al máximo brillo. Aun así, no deja de ser preocupante que los modelos más caros de Apple empiecen a parecer usados después de tan poco tiempo.

Parte de la explicación está en los materiales. El iPhone 17 Pro ha cambiado el titanio del año pasado por un cuerpo de aluminio con trasera de Ceramic Shield. La decisión tiene sentido en términos de ligereza, pero también implica que el teléfono es más blando y, por lo tanto, más vulnerable a los arañazos. En el caso del iPhone Air, aunque mantiene titanio en el marco, el acabado en negro sigue siendo un imán para cualquier marca, porque en los colores oscuros todo se nota más.

La moraleja es clara: no, tu iPhone no se va a rayar por mirarlo mal ni se va a convertir en una ruina estética en dos semanas. Pero sí conviene ser consciente de que estos acabados premium pueden perder la batalla contra el uso real más rápido de lo esperado. ¿La recomendación? Lo de siempre: funda, protector y resignación. Porque si el famoso “Scratchgate” se confirma, Apple habrá conseguido lo impensable: vendernos un móvil resistente a doblarse, pero frágil frente a las llaves del bolsillo. Y eso, en un dispositivo que cuesta lo que un portátil de gama alta, tiene más ironía que gracia.