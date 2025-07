¿Se ha mojado tu iPhone? Usa este truco para secarlo

Si eres usuario de iPhone, seguro que alguna vez te has encontrado en esa situación incómoda: has salido de la piscina, la ducha o simplemente te ha sorprendido la lluvia, y de repente el altavoz de tu iPhone suena como si estuviera bajo el agua. La voz se escucha lejana, la música distorsionada y, por mucho que esperes, el sonido no termina de recuperarse. Aunque los iPhone actuales son resistentes al agua, eso no significa que estén exentos de estos pequeños inconvenientes. Pero, ¿sabías que existe un atajo capaz de solucionar este problema en cuestión de segundos? Hoy te cuento todo sobre el famoso atajo “Expulsar Agua”, cómo instalarlo y por qué deberías tenerlo siempre a mano.

Aunque los iPhone cuentan con certificación de resistencia al agua, el diseño sigue permitiendo la entrada de pequeñas gotas en zonas como el altavoz, el micrófono o el conector de carga. No suele ser un problema grave, pero sí tremendamente molesto: el sonido pierde calidad, se vuelve casi inaudible y, en ocasiones, incluso puede afectar a la carga si el conector está húmedo.

Lo habitual es recurrir a trucos caseros: soplar, dejar el móvil al sol, agitarlo… pero la realidad es que el agua queda atrapada en el interior, y no siempre es fácil eliminarla por completo.

Usa el atajo

La buena noticia es que Apple, aunque no lo anuncia a bombo y platillo, ofrece un atajo en su propia web llamado “Expulsar Agua”. Este atajo utiliza un truco tan sencillo como ingenioso: reproduce un sonido grave y potente que hace vibrar el altavoz, expulsando el agua acumulada en su interior. Es el mismo principio que utiliza el Apple Watch, solo que en el iPhone no viene activado por defecto y hay que instalarlo manualmente.

Descarga el atajo “Expulsar Agua” desde la web de Apple.

Asegúrate de tener instalada la app nativa de Atajos.

Ejecuta el atajo como cualquier otro, seleccionando la opción correspondiente.

El iPhone comenzará a emitir un sonido grave durante 10 a 20 segundos.

Al finalizar, notarás que el sonido del altavoz vuelve a la normalidad.

Una de las dudas más habituales es si este método puede dañar el altavoz o el propio iPhone. La respuesta es clara: no hay riesgo alguno. El atajo simplemente reproduce un sonido diseñado para generar vibración; no fuerza ninguna pieza ni altera el hardware. Puedes activarlo tantas veces como quieras, incluso si tu iPhone no está mojado, para comprobar cómo funciona o, de paso, expulsar algo de polvo acumulado.

Eso sí, no conviene abusar de la exposición al agua. Aunque los iPhone son resistentes, mantenerlos constantemente húmedos puede terminar pasando factura a largo plazo. Utiliza este atajo solo cuando sea necesario y procura secar el dispositivo por fuera antes de ejecutarlo.

Cómo instalarlo

Instalación paso a paso