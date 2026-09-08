Sigue en directo con nosotros la presentación de los nuevos iPhone

Mañana cubriremos en directo el evento especial de Apple a través de nuestros canales de YouTube y Twitch para analizar y comentar en tiempo real todos los anuncios que realice la compañía. Comenzaremos la retransmisión media hora antes del inicio oficial, a las 18:30 (hora peninsular española), para repasar las últimas filtraciones, compartir las primeras impresiones y seguir la presentación minuto a minuto junto a nuestra comunidad.

Horarios de la retransmisión en directo

Para no perderte el inicio del directo previo, consulta la hora correspondiente a tu país:

España (península): 18:30 (Canarias: 17:30)

18:30 (Canarias: 17:30) México (CDMX): 10:30

10:30 Argentina: 13:30

13:30 Uruguay: 13:30

13:30 Estados Unidos: 09:30 (PT) / 12:30 (ET)

09:30 (PT) / 12:30 (ET) Colombia, Perú y Ecuador: 11:30

11:30 Chile y Venezuela: 12:30

Qué esperamos ver en la presentación

Durante la keynote se espera el debut de la nueva generación iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, junto a la presentación del esperado primer iPhone plegable de la compañía. Asimismo, la renovación alcanzará a la gama de relojes inteligentes con el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4, además de otras posibles sorpresas que Apple puede mostrar como los nuevos HomePod mini y Apple TV 4K.

Sigue el evento con nosotros

A lo largo de toda la retransmisión comentaremos en vivo cada detalle, características técnicas y precios que Apple confirme en el escenario, abriendo el debate en el chat para responder dudas e intercambiar opiniones durante el anuncio de cada producto.

¿Qué anuncio esperas con más interés de cara a la presentación de mañana?