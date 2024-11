Sensor de Presencia Meross con Matter

Los sensores de presencia tienen ventajas importantes sobre los sensores de movimiento para el control de las luces y los sistemas de seguridad, y hoy probamos uno de los modelos más asequibles del mercado, compatible con Matter y con HomeKit, el Meross MS600.

Seguro que estáis acostumbrados a ver luces que se controlan con sensores de movimiento en baños públicos, entradas a edificios y otros lugares, puede que incluso hayáis configurado alguno en casa para controlar el encendido de las luces de alguna zona. También conoceréis por tanto el principal defecto: si te dejas de mover, se desactivan. ¿Quién no ha tenido que agitar la mano de un lado a otro en un baño público alguna vez para que la luz se encienda? Pues ese problema se soluciona fácilmente con un sensor de presencia, que no sólo detecta tu movimiento, sino además cuando estás inmóvil, con lo cual este tipo de dispositivos es mucho más útil para el control de tus luces, incluso para usarse dentro de un sistema de seguridad.

Características

Conectividad WiFi 2,4GHz (Matter)

Tamaño 75.4 x 34.7 x 38.4mm

Sensor de luminosidad 0~8000 lux

Alcance: presencia 6 metros, movimiento 12 metros

Conexión USB-C para suministro de energía (no batería)

El Meross MS600 es compatible con Matter mediante WiFi, así que tendrás que conectarlo a la red de casa. Además la tecnología mmWave que utilizan este tipo de sensores obliga a que estén siempre activados, de modo que el consumo energético es demasiado alto como para operar mediante baterías. Es por esto que deberás conectarlo a un enchufe cercano mediante el cable y adaptador de corriente que se incluyen en la caja. Ser compatible con Matter significa que podrás utilizarlo en cualquiera de las plataformas domóticas principales, incluida HomeKit. El MS600 es un sensor 3 en 1, porque incluye un sensor de presencia con un alcance de 6 metros, un sensor de movimiento con alcance de 12 metros y un sensor de luminosidad.

En la caja encontramos, además del sensor, el cable y el adaptador de corriente, varios accesorios para fijar el cable mediante adhesivos, otro adhesivo de mayor tamaño para fijar el sensor, y una pequeña tapadera que cubre la parte inferior del sensor para evitar, si fuera necesario, que «cosas bajitas» puedan ser detectadas, tales como animales de compañía o un robot aspirador. El diseño de esta pequeña tapa es mejorable, ya que no queda fijo y hay que usar un poco de cita de doble cara para que no se caiga. El sensor no difiere mucho en diseño de un sensor de movimiento convencional, aunque es más alargado. En la parte posterior dispone de una tapa que puede hacer de soporte y que tiene además una pinza para poder pillar el cable. No es el diseño más cuidado, pero no deja de ser un dispositivo pequeño y discreto que tampoco llama demasiado la atención.

Configuración

El proceso de configuración es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, con más pasos de los habituales para calibrar el dispositivo y comprobar que todo funciona correctamente. En mi caso no hubo ningún problema con el procedimiento, que además de simple está muy bien guiado con instrucciones que te indican paso a paso lo que debes ir haciendo. Es un dispositivo Matter por lo que podríamos añadirlo a HomeKit directamente, pero lo más recomendable es usar la app Meross para pasar por todo el proceso de configuración necesario. Una vez añadido tenemos varias opciones que debemos configurar para que el funcionamiento del sensor sea el más adecuado a lo que necesitamos.

Entre las opciones de configuración más importantes están la distancia de detección, en la que tendremos que tener en cuenta que sólo los primeros 6 metros funcionan con el sensor de presencia, los otros 6 metros adicionales hasta 12 metros utilizan el sensor de movimiento. También podemos establecer el tiempo a partir del cual el detector determina la ausencia, con un mínimo de 15 segundos. Y otro elemento importante es el tipo de detección, pudiendo alternar entre el modo de detección biológica y el modo seguridad en el que la detección es más sensible. Otros ajustes adicionales que podemos configurar son el nivel de sensibilidad del sensor, el envío de notificaciones e incluso podemos probarlo desde la propia aplicación para comprobar que funciona de forma correcta. También disponemos de un registro de todos los eventos detectados en el tiempo.

HomeKit

En la app casa nos aparecerán automáticamente dos sensores, el de luminosidad y el de presencia. No habrá rastro del sensor de movimiento. Ambos sensores pueden utilizarse para automatizaciones, o para recibir notificaciones si se detecta algo. En la app Casa hace tiempo que los sensores no tienen casilla propia, sino que aparecen en la parte superior de la pantalla, algo que personalmente no me gusta en absoluto. Para poder ver los sensores deberás entrar en la habitación donde se encuentran, y buscarlos en la parte superior de la pantalla. En la app Casa sólo podemos usar los sensores para crear automatizaciones, y este sensor de presencia es genial para controlas las luces de una habitación o el mismo salón de casa. Si detecta presencia que se enciendan, si no detecta presencia que se apaguen. Y aquí dará igual que te quedes tumbado en el sofá tranquilamente, sabrá que estás ahí.

Otra funcionalidad útil es el que te pueda enviar una notificación a tu teléfono cuando se detecte presencia. Esta configuración se puede refinar para que sólo lo haga si no hay nadie en casa, o si no estás tú en casa, y también se pueden usar horarios para que sólo te avise por la noche, por ejemplo. No es un sistema de seguridad en sí mismo, pero puede resultar útil en algunas situaciones.

Opinión del editor

Los sensores de presencia son más recientes que los de movimiento, mucho más generalizados en la domótica de nuestras casas, pero si queremos controlar la iluminación de una estancia con encendido y apagado automático en función de si hay alguien o no en ella, no hay mejor dispositivo que estos nuevos sensores, como el MS600 que Meross ha lanzado al mercado y que con un precio muy similar al de un sensor de movimiento, te ofrece mejores prestaciones. El único inconveniente es que necesitarás un enchufe para alimentarlo. Puedes comprar este nuevo MS600 por 27,99€ en Amazon (enlace) durante este Black Friday (precio oficial 39,99€) y en Meross por 29,73€ (enlace).

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas

Excepcional €27,99 a €39,99 80% Sensor de Presencia MS600

Reseña de: Luis Padilla

Publicado el:

Última modificación: Diseño Editor: 70%

Prestaciones Editor: 90%

Configuración Editor: 80%

Calidad-Precio Editor: 90%

Pros Compatible con Matter

Múltiples parámetros configurables

Funcionamiento fiable