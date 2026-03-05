Setapp permite la compra individual de aplicaciones y licencias de por vida

MacPaw ha anunciado hoy una evolución significativa en su plataforma Setapp, marcando un cambio estratégico en la forma en que los usuarios de Apple acceden al software de calidad. A partir del 3 de marzo de 2026, el servicio dejará de ser exclusivamente un modelo de suscripción de «tarifa plana» para introducir opciones de compra de aplicaciones individuales y planes de suscripción personalizados.

Esta actualización permite que los usuarios configuren su biblioteca de software según sus necesidades reales. Hasta ahora, el acceso al catálogo de Setapp requería una membresía de acceso total; con el nuevo sistema, se podrán adquirir aplicaciones específicas mediante pagos mensuales, anuales o incluso licencias de por vida. Esta flexibilidad es ideal para quienes dependen de una herramienta concreta diariamente pero no requieren la biblioteca completa de software que ofrece el servicio.

Flexibilidad para el usuario y el desarrollador

El despliegue inicial incluye más de 60 aplicaciones que ya ofrecen estas nuevas modalidades de compra. Entre los títulos destacados que se pueden adquirir de forma independiente se encuentran utilidades de sistema y productividad fundamentales para el Mac como Bartender, Downie y AlDente Pro. Además, MacPaw ha integrado sus propios productos estrella en este modelo, permitiendo la compra individual de CleanMyMac, Moonlock y Gemini 2 directamente a través del ecosistema de Setapp.

Para la comunidad de desarrolladores, este movimiento transforma a Setapp en un mercado de ecosistema abierto, posicionándose como una alternativa robusta a otras tiendas de aplicaciones. Los proveedores de software ahora tienen mayor libertad para monetizar sus herramientas, eligiendo el modelo que mejor se adapte a su producto y a su audiencia. Setapp mantiene su propuesta de valor para los creadores con beneficios clave:

Modelos de reparto de ingresos competitivos.

Proceso de revisión de aplicaciones acelerado de tan solo 24 horas .

. Gestión simplificada de la facturación y el cumplimiento tributario global.

Impacto en el ecosistema Apple

La intención de MacPaw es expandir estos planes de suscripción de aplicación única fuera de la membresía estándar de Setapp a finales de este año. Este paso es fundamental para su visión de crear un entorno donde la Inteligencia Artificial, a través de soluciones como Eney, actúe como una interfaz universal que ayude a los usuarios en sus flujos de trabajo cotidianos en macOS e iOS.

Aquellos interesados en explorar estas nuevas opciones de compra o el catálogo completo pueden acceder a una prueba gratuita de siete días a través de su plataforma. Esta apertura supone una gran noticia para el usuario que busca un control total sobre sus gastos en software sin renunciar a la calidad de las herramientas profesionales.