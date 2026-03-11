Durante años, reconocer una canción que sonaba en un bar, en una serie o en la radio era casi cuestión de suerte si nadie sabía el título. Con la llegada de aplicaciones de identificación musical como Shazam, ese problema se redujo a unos pocos segundos de espera con el móvil en la mano. Ahora, esa misma tecnología da otro salto adelante al integrarse directamente en ChatGPT, de modo que se puede cazar música sin salir de la conversación.

Esta novedad convierte al chatbot de OpenAI en algo más que un asistente para escribir textos o responder preguntas: pasa a ser también una herramienta para descubrir y explorar canciones desde una única interfaz. Tanto en España como en el resto de Europa, los usuarios pueden ya pedirle a ChatGPT que les diga qué tema está sonando y, acto seguido, seguir hablando sobre esa canción, su historia o artistas parecidos sin cambiar de aplicación.

Cómo funciona Shazam dentro de ChatGPT

La integración de Shazam en ChatGPT se basa en un sistema muy simple para el usuario, pero respaldado por la tecnología de reconocimiento musical que ha hecho famosa a la app de Apple. En lugar de abrir Shazam como aplicación independiente, basta con interactuar con ella desde el propio chat de la IA.

Para empezar a usarlo, primero hay que activar Shazam en la sección de apps de ChatGPT. Desde chatgpt.com/apps se puede buscar «Shazam» en el cuadro de búsqueda y conectar el servicio con la cuenta del usuario. Una vez enlazado, la app de Shazam queda disponible dentro de las conversaciones, tanto en la versión web como en las aplicaciones móviles.

A partir de ahí, el uso es muy directo: solo hay que escribir un mensaje que empiece por la palabra «Shazam» y añadir una pregunta del estilo «¿qué está sonando?» o «¿qué canción es esta?». ChatGPT interpretará esa orden como una petición para activar la app de Shazam y mostrar en el chat un gran botón con su logotipo para comenzar la escucha.

Al pulsar ese botón, el sistema analiza el audio que tiene disponible, lo compara con su base de datos y, en pocos segundos, devuelve el título de la canción, el nombre del artista y, normalmente, la portada del álbum. En muchos casos también se ofrece un pequeño adelanto de la pista para confirmar que se trata del tema correcto, algo especialmente útil si la canción se parece a otra o si el fragmento capturado es muy corto.

El comportamiento es prácticamente el mismo que en la app tradicional de Shazam: el reconocimiento puede tardar algo más si la canción es muy poco conocida, si hay mucho ruido ambiente o si el fragmento es complicado, pero lo habitual es que la identificación sea rápida y bastante precisa. Cuando no encuentra coincidencias, simplemente lo indica en el propio chat.

Identificar canciones sin instalar la app de Shazam

Uno de los puntos más llamativos de esta integración es que no hace falta tener instalada la aplicación de Shazam en el teléfono para aprovechar la tecnología de reconocimiento musical. Toda la lógica se ejecuta desde ChatGPT a través de la app de Shazam disponible en la tienda interna del chatbot.

Esto significa que cualquier usuario de ChatGPT, tanto en iOS como en Android o en la versión web, puede acceder al sistema de Shazam sin descargar nada adicional en su dispositivo. Para quienes no quieren llenar el móvil de más aplicaciones, o para quienes solo identifican canciones de vez en cuando, es una forma bastante cómoda de usar esta herramienta. Además, si usas dispositivos como el Apple Watch puedes aprender a controlar y reproducir música desde el reloj complementando tu flujo de descubrimiento.

En la práctica, el proceso es siempre el mismo: el usuario invoca a Shazam escribiendo su nombre al inicio del mensaje, ChatGPT muestra el botón para escuchar, se captura el audio y en segundos aparece el resultado. Todo ocurre dentro de la misma ventana de chat, sin saltos a otras pantallas ni interrupciones.

La posibilidad de utilizar Shazam desde el navegador de escritorio también resulta interesante en Europa, donde muchos usuarios usan ChatGPT desde el ordenador mientras trabajan o estudian. Si hay una canción sonando en un vídeo, en una retransmisión en directo o en una pestaña del navegador, la identificación puede hacerse sin recurrir al móvil.

Esta forma de uso encaja con la tendencia de convertir a ChatGPT en un centro de servicios integrados, donde las funciones de terceros se ejecutan como «miniapps» conectadas, en lugar de obligar al usuario a ir saltando entre distintas plataformas para completar una tarea sencilla.

Sincronización con la biblioteca musical y servicios de streaming

Quienes ya utilizan Shazam como app independiente tampoco se quedan fuera de esta novedad. La integración con ChatGPT permite que las canciones identificadas desde el chatbot se guarden en la cuenta de Shazam del usuario, siempre y cuando la app principal esté vinculada a los servicios de streaming habituales.

De este modo, cada vez que se reconoce un tema desde ChatGPT, esa pista puede aparecer automáticamente en una lista de reproducción específica de Shazam o en la biblioteca musical personal, según tenga configurado el usuario su cuenta en Apple Music o Spotify. Así se mantiene un registro de todos los descubrimientos sin necesidad de apuntar nada a mano.

Si el usuario tiene activada la integración entre Shazam y Apple Music o Spotify, las canciones «cazadas» desde ChatGPT se añaden igual que si se hubieran identificado desde la app del móvil. Esto resulta útil para no perder la pista de esos temas que aparecen en un bar, en una serie o en un vídeo de redes sociales y que luego queremos escuchar con calma.

Además de los datos básicos de cada tema (título, artista y álbum), la integración puede mostrar información adicional sobre cuántas veces se ha identificado una misma canción a través de Shazam, lo que da cierta idea de su popularidad. Toda esa información se presenta también dentro del propio chat.

Esta continuidad entre plataformas hace que muchos usuarios no tengan que cambiar sus hábitos: pueden seguir gestionando sus listas en Shazam, Apple Music o Spotify como hasta ahora, pero con la ventaja de que las identificaciones hechas desde ChatGPT también quedan registradas en su ecosistema musical habitual.

Descubrir y explorar nueva música desde el propio chat

Más allá de decirte qué canción está sonando, la combinación de Shazam con ChatGPT se convierte en una herramienta para explorar música de una forma más rica y conversacional. Una vez identificado un tema, el usuario puede seguir preguntando libremente al chatbot sobre todo lo relacionado con esa pista; incluso sirve para descubrir nuevos talentos a partir de referencias y recomendaciones.

Por ejemplo, se le puede pedir a ChatGPT que cuente la historia detrás de la canción o del álbum, que ofrezca curiosidades sobre su composición o que explique el contexto en el que se publicó. También es posible solicitar que proponga otras canciones similares, artistas con un estilo cercano o listas de reproducción basadas en ese sonido.

La integración no se limita a música que suena en un entorno físico. Si el usuario está viendo una serie en una plataforma de streaming, un vídeo en redes sociales o un programa de televisión en directo, puede recurrir de la misma manera a Shazam dentro de ChatGPT para identificar la banda sonora que está escuchando. Esto amplía mucho los escenarios en los que se puede utilizar la herramienta.

A partir de una sola canción, se puede ir construyendo todo un mapa musical: el usuario puede pedir explicaciones sobre el género, solicitar recomendaciones de artistas emergentes en Europa, o pedir que ChatGPT genere playlists temáticas basadas en los temas que se han ido identificando con Shazam.

Para quienes disfrutan descubriendo música nueva, esta forma de interactuar es bastante natural: se pasa de la curiosidad inicial por un tema a una conversación más amplia sobre estilos, épocas y escenas musicales, todo sin dejar el chat abierto.

Ventajas prácticas frente a usar solo la app de Shazam

La app de Shazam sigue siendo muy útil para identificar canciones de forma rápida, pero su integración en ChatGPT introduce una serie de ventajas prácticas que cambian ligeramente la experiencia. La principal es la inmediatez cuando ya se está usando el chatbot para otras tareas.

Si el usuario tiene abierta ChatGPT para trabajar, estudiar o simplemente charlar con la IA, no tiene que interrumpir lo que está haciendo para abrir Shazam, pulsar el botón y luego volver a la conversación. Todo se resuelve desde un único lugar, lo que ahorra tiempo y hace el proceso más fluido.

Otra ventaja clara es que, una vez identificada la canción, se pueden formular preguntas más complejas sobre el tema sin tener que acudir a un buscador o a otra aplicación. El propio ChatGPT puede dar contexto, traducir la letra, explicar referencias culturales o comparar la canción con otras del mismo artista.

Además, para quienes no tienen instalada Shazam o incluso nunca la han utilizado, esta integración sirve como puerta de entrada a su tecnología de reconocimiento musical. No hace falta crear una dinámica nueva: basta con seguir hablando con ChatGPT como siempre y, cuando suene algo interesante, invocar a Shazam desde el mismo chat.

Por último, el hecho de que todo el proceso se concentre en una sola ventana mejora la accesibilidad para algunos usuarios, que encuentran más cómodo manejar un único entorno que ir saltando entre diferentes interfaces.

Disponibilidad global en iOS, Android y web

La app de Shazam para ChatGPT se ha lanzado como una integración disponible a nivel mundial. Funciona allí donde el chatbot de OpenAI está activo, tanto en la versión web como en las aplicaciones móviles oficiales para iOS y Android.

En el caso de España y el resto de Europa, los usuarios pueden ya acceder a esta novedad sin pasos adicionales más allá de activar Shazam desde la tienda de apps de ChatGPT. Una vez hecho esto, el funcionamiento es idéntico en todos los territorios: mismo tipo de comandos, misma interfaz de botón para escuchar y misma presentación de resultados.

El despliegue global refuerza la idea de que ChatGPT aspira a convertirse en un punto de acceso central a distintos servicios digitales, desde editores de imágenes hasta plataformas musicales. Shazam, propiedad de Apple, se suma así a la lista de aplicaciones que se integran de forma nativa en el asistente de OpenAI.

Esta disponibilidad en prácticamente cualquier dispositivo moderno —móviles, tabletas y ordenadores— hace que la función pueda utilizarse tanto en contextos de ocio como en el entorno profesional, por ejemplo, para identificar música en vídeos corporativos, presentaciones o contenidos multimedia.

A medida que más servicios se sumen a este modelo, es previsible que el usuario se acostumbre a resolver tareas cada vez más variadas sin salir de la ventana de chat, usando comandos sencillos como los de Shazam para controlar herramientas muy distintas entre sí.

La llegada de Shazam a ChatGPT consolida al chatbot como una plataforma capaz de mezclar conversación, búsqueda de información y reconocimiento de audio en un mismo lugar, ofreciendo una forma bastante cómoda de identificar canciones, guardarlas en la biblioteca personal y profundizar en ellas a base de preguntas, tanto para usuarios ocasionales como para quienes viven con la música siempre de fondo.