El mítico micrófono de mano para móviles de Shure vuelve a la carga en una versión renovada: el Shure MV88 USB-C para iPhone y otros dispositivos con este puerto. Tras años en los que el modelo original con Lightning quedó desfasado por el cambio de conector en los iPhone, la marca ha aprovechado el CES Unveiled 2026 para presentar la actualización que muchos usuarios llevaban tiempo esperando.

Este nuevo modelo mantiene la filosofía del original: un micrófono de condensador estéreo compacto, pensado para llevar siempre encima y conseguir grabaciones con calidad muy superior a la del micrófono integrado del móvil, sin necesidad de interfaces ni equipos voluminosos. La novedad clave ahora es que se conecta directamente por USB-C, lo que abre la puerta no solo a los últimos iPhone, sino también a teléfonos Android, tabletas y ordenadores portátiles compatibles.

Qué ofrece el nuevo Shure MV88 USB-C

El Shure MV88 USB-C llega como una versión revisada del modelo lanzado en 2015, sustituyendo el conector Lightning por un USB-C nativo que se alimenta directamente del dispositivo anfitrión. Esto significa que no utiliza pilas ni requiere procesos de emparejamiento, algo que simplifica mucho el uso en el día a día, sobre todo para quienes graban fuera de casa o en movilidad.

Shure posiciona este micrófono claramente para periodistas móviles, youtubers, podcasters y creadores que trabajan “sobre la marcha”. Con solo conectarlo al puerto USB-C de un iPhone, un terminal Android o incluso un portátil, el usuario ya puede grabar audio en cuestión de segundos, en un formato plug and play que evita depender de sistemas inalámbricos más complejos o sensibles a interferencias.

En cuanto a precio, la compañía sitúa este modelo en la franja media-alta del segmento: el MV88 USB-C se comercializa por 159 dólares, 145 libras o 169 euros, una cifra similar a la de muchos kits de micrófonos de solapa inalámbricos. Está disponible ya a la venta en tiendas online como Amazon, lo que facilita su acceso en Europa y España sin necesidad de recurrir a distribuidores especializados.

Compatibilidad con iPhone, Android y ordenadores

Uno de los cambios más relevantes de esta versión es que el micrófono deja de depender del ecosistema Lightning de Apple. Al adoptar el estándar USB-C, el nuevo MV88 funciona con los iPhone recientes que ya han abandonado el conector propietario, pero también con una amplia gama de dispositivos Android, tabletas y ordenadores con este puerto.

Para quienes venían del modelo original, que era considerado por muchos como «el micrófono perfecto» para iPhone, este cambio resuelve el problema de obsolescencia que se generó cuando Apple migró a USB-C. Shure intentó cubrir ese hueco con el MV88+, pero aquella propuesta dependía de una conexión por cable más aparatoso, lo que hacía que el conjunto perdiera buena parte de su encanto como solución ultracompacta.

Con el nuevo diseño, el micrófono vuelve a ofrecer una experiencia muy similar a la del primer MV88: se conecta directamente al puerto del dispositivo y queda listo para grabar, sin accesorios adicionales obligatorios. Además, se puede enchufar también a un puerto USB-C de un portátil para usarlo como micrófono de sobremesa para videollamadas, streaming o grabaciones rápidas.

El cuerpo del micrófono mantiene un formato reducido y articulado que permite ajustar la orientación, ya sea apuntando hacia arriba, hacia delante o hacia el propio usuario. Esto resulta especialmente útil para grabar selfies en vídeo o entrevistas en las que conviene dirigir la cápsula hacia la persona que habla.

Patrones polares y modos de grabación

Uno de los aspectos técnicos más interesantes del Shure MV88 USB-C es la flexibilidad que ofrece en cuanto a patrones de captación. El micrófono integra cuatro modos polares seleccionables que permiten adaptarse a distintos escenarios de uso sin necesidad de cambiar de equipo:

Estéreo con ángulo ajustable entre 60 y 135 grados, pensado para captar ambiente, música en directo o escenas donde interesa cierta apertura espacial.

con ángulo ajustable entre 60 y 135 grados, pensado para captar ambiente, música en directo o escenas donde interesa cierta apertura espacial. Mono cardioide , ideal para grabar una voz principal enfocada, por ejemplo para vlogging, podcast individual o piezas informativas a cámara.

, ideal para grabar una voz principal enfocada, por ejemplo para vlogging, podcast individual o piezas informativas a cámara. Mono bidireccional , útil para entrevistas cara a cara, ya que recoge lo que ocurre delante y detrás del micrófono sin necesidad de colocar dos dispositivos.

, útil para entrevistas cara a cara, ya que recoge lo que ocurre delante y detrás del micrófono sin necesidad de colocar dos dispositivos. Modo medio sin procesar (mid raw), destinado a quienes quieren un mayor margen de maniobra en postproducción para ajustar el campo estéreo.

Estos patrones se combinan con la posibilidad de inclinar físicamente el micrófono, lo que ayuda a colocarlo en la posición más adecuada según se trate de un plano frontal, un selfie, una toma de ambiente o una conversación entre dos personas. El objetivo es que el usuario pueda cubrir casi cualquier situación típica de grabación móvil con un solo dispositivo.

Para quienes no desean complicarse con menús o parámetros avanzados, el micrófono está pensado para funcionar también como una solución simple de enchufar y usar. Se selecciona un modo acorde a la situación y, si se quiere, el resto de ajustes pueden quedar en manos de los automatismos del propio sistema.

Modo de nivel automático y reducción de ruido en tiempo real

El nuevo MV88 USB-C incorpora funciones de procesado en tiempo real pensadas para quienes graban en entornos cambiantes. La pieza central es el modo de nivel automático, que ajusta de forma continua la ganancia para evitar que el sonido quede demasiado bajo o sature cuando alguien habla más alto de lo previsto.

Con este sistema activado, el usuario no tiene por qué estar pendiente de los medidores ni de calibrar niveles antes de cada toma: el propio micrófono se encarga de mantener un volumen estable. Es una característica especialmente interesante para reportajes en la calle, entrevistas improvisadas o directos en los que no hay tiempo para preparar la grabación con calma.

A esta función se suma un Denoiser en tiempo real, un procesador que reduce el ruido de fondo no deseado, como el zumbido continuo de un aire acondicionado, el murmullo general de una sala o determinados sonidos constantes del entorno. Según las primeras pruebas realizadas en contextos como habitaciones de hotel o eventos concurridos, este sistema puede llegar a eliminar por completo ruidos ambientales molestos sin sacrificar la claridad de la voz.

El uso combinado de ambas funciones —nivel automático y Denoiser— convierte al MV88 USB-C en una opción interesante para quienes necesitan resultados rápidos y consistentes sin dominar el procesado de audio. Basta con conectar el micrófono, activar estos modos y empezar a grabar, algo que puede marcar la diferencia para creadores que publican contenido con mucha frecuencia.

Control avanzado con las apps Shure MOTIV

Más allá del uso básico, Shure ofrece un ecosistema de software que permite exprimir mejor las capacidades del micrófono. El MV88 USB-C es compatible con las aplicaciones móviles MOTIV Audio y MOTIV Video, así como con el software MOTIV Mix en ordenadores de sobremesa.

Estas aplicaciones dan acceso tanto a ajustes rápidos mediante presets como a un conjunto de herramientas avanzadas. Los usuarios pueden elegir entre varios perfiles de inicio diseñados para situaciones comunes —por ejemplo, voz hablada, música en directo o ambiente— y, a partir de ahí, refinar el sonido a su gusto.

Entre los controles disponibles se incluye un ecualizador de cinco bandas, ideal para moldear el tono de la voz, realzar claridad o atenuar frecuencias graves que ensucian la mezcla. También hay limitador, compresor y filtro de paso alto, elementos habituales en configuraciones de audio más profesionales que ayudan a evitar picos inesperados, dar consistencia al volumen y recortar ruidos de baja frecuencia.

Además, las apps integran un medidor de nivel de micrófono en tiempo real, lo que permite monitorizar visualmente la señal mientras se graba. Esto puede resultar útil cuando se desactiva el modo de nivel automático y se prefieren ajustes manuales más precisos, por ejemplo en grabaciones musicales o proyectos en los que se vaya a hacer una edición posterior más cuidada.

Alternativa a los micrófonos de solapa inalámbricos

En los últimos años se ha vuelto casi omnipresente la imagen del micrófono de solapa inalámbrico enganchado a la ropa de quien habla en un vídeo de YouTube, TikTok o Instagram. Aunque estos sistemas ofrecen comodidad y libertad de movimiento, también tienen desventajas: requieren batería, pueden sufrir interferencias y, en ocasiones, resultan visualmente invasivos en plano.

Frente a ese enfoque, el Shure MV88 USB-C propone una solución distinta: obtener una calidad de sonido comparable sin que el micrófono tenga que aparecer en la imagen. Al ir conectado al teléfono —que ya está presente en casi cualquier grabación—, el dispositivo queda fuera de la vista en la mayoría de encuadres, lo que puede ser interesante para quienes prefieren un aspecto más discreto en sus vídeos.

En términos de calidad, las primeras pruebas indican que el nuevo MV88 supone un salto claro respecto al micrófono integrado de los móviles. Las capturas de voz se perciben más cálidas, nítidas y definidas, y el procesamiento en tiempo real ayuda a mantener ese resultado incluso en escenarios ruidosos, siempre dentro de las limitaciones propias de un equipo portátil.

Para situaciones como conciertos, actuaciones en la calle, grabaciones al aire libre o clips en los que interesa conservar cierto ambiente, el patrón estéreo del MV88 puede resultar más adecuado que un micro de solapa muy cercano a la boca, que tiende a aislar demasiado el entorno sonoro. De este modo, el usuario puede elegir si quiere una toma más íntima o más abierta según el tipo de contenido.

Uso práctico en movilidad y accesorios incluidos

El planteamiento del Shure MV88 USB-C está claramente orientado a quienes necesitan un equipo sencillo de transporte y puesta en marcha rápida. Su tamaño compacto permite llevarlo en cualquier mochila o incluso en un bolsillo amplio, y el hecho de que tome la alimentación directamente del dispositivo anfitrión elimina la preocupación por cargar baterías adicionales.

En el paquete se incluye un paravientos de espuma pensado para reducir ruidos de viento y consonantes explosivas al grabar en exteriores o muy cerca de la boca. También viene un estuche protector rígido de pequeño tamaño, útil para proteger el micrófono cuando se guarda junto con otros accesorios en una bolsa de trabajo o en el equipaje.

El proceso de uso, tal como lo describen los primeros usuarios que lo han probado durante el CES, se reduce prácticamente a tres pasos: conectar el micrófono al puerto USB-C del dispositivo, abrir la app de grabación elegida (ya sea MOTIV Video/Audio u otra aplicación compatible) y empezar a capturar. Salvo en casos muy específicos, no es necesario invertir demasiado tiempo en configurar parámetros.

Para creadores que viajan con frecuencia por Europa, cubren ferias tecnológicas o realizan entrevistas improvisadas, este enfoque minimalista puede suponer una ventaja clara. Menos cables, menos puntos de fallo y un montaje que se puede realizar en cuestión de segundos permiten reaccionar rápido ante cualquier oportunidad de grabación.

Con esta actualización, Shure recupera la esencia del MV88 original adaptada al nuevo contexto de conectividad USB-C y amplía su alcance a un abanico mayor de dispositivos. El resultado es un micrófono que busca equilibrar portabilidad, calidad de sonido y facilidad de uso, convirtiéndose en una opción a tener en cuenta para periodistas móviles y creadores de contenido que quieran mejorar el audio de su iPhone, Android o portátil sin complicarse con equipos más pesados.