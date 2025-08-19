Sigue los incendios en tiempo real a través de tu iPhone

Las altas temperaturas, el viento y la mala consciencia de algunas personas vuelven a poner sobre la mesa una de las amenazas estivales más temidas: los incendios forestales. En los últimos días hemos visto cómo varios focos se han desatado en distintas regiones de España, y ante esta situación, contar con información precisa y actualizada puede marcar la diferencia. No siempre podemos fiarnos del boca a boca o de lo que tarda en llegar una alerta oficial. Por eso, tu iPhone, ese dispositivo que siempre llevas encima, puede convertirse en una herramienta clave. Y no, no hace falta instalar nada raro: con Google Maps tienes acceso a una capa específica que muestra en tiempo real dónde están los incendios activos.

Cómo activar la capa de incendios forestales en Google Maps

Abre Google Maps en tu iPhone, toca el icono de “Capas” (el de los dos cuadraditos apilados, arriba a la derecha) y selecciona la opción “Incendios forestales”. Puede que aparezca simplemente como “Incendios”, dependiendo del idioma o la región. Una vez activada, verás marcadores en el mapa que indican los focos detectados. Al tocar uno de ellos, se desplegará una ficha con información adicional: extensión aproximada, fecha de la última actualización, e incluso enlaces a fuentes oficiales. Eso sí, hay que acercarse bastante con el zoom para que los datos aparezcan.

No es una app específica, ni algo escondido en un menú rebuscado. Es Google Maps de toda la vida, pero con una capa que suele pasar desapercibida y que puede darte justo lo que necesitas cuando hay fuego cerca: contexto. Porque cuando estás de viaje, cuando el cielo se tiñe de humo o cuando escuchas sirenas sin saber por qué, lo primero que quieres saber es si hay un incendio y si te afecta. En mi caso, fue la forma más rápida de confirmar que, efectivamente, había un fuego activo a escasos kilómetros, y pude ajustar mi ruta para evitar la zona.

Más allá del morbo o la curiosidad, esta capa sirve para tomar decisiones. Para entender mejor lo que pasa a tu alrededor, y para que no te pille por sorpresa algo que Google ya te estaba mostrando en el mapa. Una herramienta útil, directa y accesible desde cualquier iPhone, sin complicaciones. Solo hay que saber dónde mirar.