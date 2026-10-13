Siri AI llegará a modelos anteriores de Apple TV 4K desde su 2ª generación

Tras la presentación del nuevo Apple TV 4K de cuarta generación, Apple ha confirmado que Siri AI no será exclusiva del nuevo hardware. Los usuarios de las generaciones anteriores del reproductor también recibirán acceso a la versión renovada del asistente mediante una próxima actualización de software de tvOS.

Frente a las previsiones iniciales que apuntaban a la necesidad del chip A19 del modelo recién anunciado, la compañía extenderá esta funcionalidad a parte de su catálogo previo sin obligar a renovar el dispositivo.

Modelos de Apple TV compatibles con Siri AI

Según detalla la nota de prensa de Apple, la compatibilidad técnica queda acotada a las versiones con soporte 4K lanzadas en los últimos años:

Apple TV 4K de 2.ª generación (lanzado en 2021).

(lanzado en 2021). Apple TV 4K de 3.ª generación (lanzado en 2022).

(lanzado en 2022). Apple TV 4K de 4.ª generación (modelo de 2026).

Los modelos anteriores, como el Apple TV HD o el primer Apple TV 4K de 2017, quedan fuera de la lista de dispositivos soportados.

Disponibilidad, fase beta e idiomas de lanzamiento

La llegada de Siri AI estará disponible inicialmente en versión beta a través de una actualización de software para tvOS. En su etapa de lanzamiento, el servicio funcionará exclusivamente en inglés y estará restringido a un grupo selecto de regiones:

Estados Unidos

Reino Unido

Canadá

Australia

Nueva Zelanda

Singapur

Sudáfrica

India

Aunque el rendimiento y los tiempos de respuesta estarán optimizados para el nuevo procesador del modelo de 2026, mantener el soporte en los equipos de segunda y tercera generación amplía la vida útil de estos dispositivos en el salón. Si tienes uno de estos Apple TV 4K en casa, ¿esta noticia hace que descartes actualizar al nuevo modelo de 299 dólares o prefieres dar el salto por la potencia del hardware?