Apple lleva tiempo prometiendo una revolución en su asistente virtual, y parece que por fin ha llegado el momento. La compañía ha confirmado que el próximo 9 de septiembre celebrará un evento especial en Cupertino donde, además de los nuevos iPhone, se espera el pistoletazo de salida definitivo para Siri AI, la versión renovada del asistente impulsada por Apple Intelligence. Esta nueva iteración llega después de un 2024 donde el lanzamiento de Apple Intelligence fue algo atropellado y dejó a muchos usuarios con la miel en los labios.

La idea no es nueva, pero la ejecución parece mucho más madura. Siri AI no solo promete responder preguntas, sino mantener conversaciones bidireccionales y entender el contexto de lo que tienes en pantalla. Ya no será solo un asistente de voz, sino un compañero capaz de analizar correos, mensajes o páginas web para ofrecerte ayuda proactiva. Eso sí, la compañía ha decidido ser prudente y no lanzar todo de golpe, algo que ha generado cierta expectación y también algunas dudas entre los usuarios más impacientes.

Novedades y funciones de la nueva Siri

La nueva Siri AI llega cargada de funciones que la acercan a competidores como ChatGPT o Gemini. Una de las novedades más llamativas es su capacidad para comprender el contenido de la pantalla. Si estás viendo un mensaje o un correo, podrás preguntarle sobre ello y te dará una respuesta contextualizada. Además, podrás pedirle que cree notas, envíe mensajes o añada citas al calendario sin tener que cambiar de aplicación.

Otra de las grandes mejoras está en la voz. Apple ha trabajado para que las voces de Siri AI sean mucho más expresivas y naturales. Los usuarios podrán ajustar el nivel de expresividad y el ritmo, pudiendo elegir entre un tono más serio y profesional o uno más extrovertido y simpático. La comprensión del habla también ha mejorado notablemente, con un dictado que añade mayúsculas, puntuación y formato automáticamente mientras hablas.

La integración con el ecosistema es total. Siri AI estará disponible en iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Apple Vision Pro. Además, tendrá su propia aplicación dedicada donde podrás consultar el historial de conversaciones, que se sincronizará mediante iCloud. También se integrará en Spotlight y en los menús contextuales del sistema, haciendo que sea mucho más fácil acceder a ella desde cualquier lugar.

Lanzamiento escalonado y fecha de llegada

Si esperabas tener Siri AI nada más actualizar, prepárate para una pequeña decepción. Según ha trascendido, Apple mantendrá la función en fase experimental incluso después del lanzamiento público. Los usuarios tendrán que apuntarse a una lista de espera para probarla de forma escalonada. Esta estrategia permite a la compañía controlar el ritmo de adopción y asegurarse de que los servidores no colapsen, algo que ya han hecho otras empresas con funciones de IA muy demandadas.

El evento del 9 de septiembre será clave para conocer todos los detalles. Se espera que la presentación de los nuevos iPhone 18 Pro sea el escenario perfecto para anunciar oficialmente la fecha de disponibilidad de iOS 27, que llegará en septiembre. Aunque la versión estable del sistema operativo estará disponible para todos, el acceso a Siri AI será limitado al principio, y se irá ampliando a medida que pase el tiempo.

La polémica con Europa y la inversión en contenido

Como ya ocurrió con Apple Intelligence, Siri AI no estará disponible en la Unión Europea en un primer momento. Apple ha vuelto a culpar a los requisitos regulatorios europeos, que considera más exigentes que los de Estados Unidos. Mientras tanto, los usuarios europeos tendrán que esperar para disfrutar de las novedades, aunque la compañía asegura que está trabajando para encontrar una solución que preserve la privacidad y la seguridad.

Para que Siri AI sea realmente útil, Apple necesita datos actualizados. Según un informe del Wall Street Journal, la compañía ha contactado con editores de noticias para pagarles por usar su contenido. El presupuesto rondaría los 100 millones de dólares, con un modelo de pago por uso. Esto significa que los editores solo recibirán dinero cuando la IA de Siri utilice sus artículos, un modelo similar al que ya usa Apple News+.

Con todo esto, Apple busca dar un golpe de efecto en el campo de la inteligencia artificial. La compañía ha ido por detrás de sus competidores, pero con Siri AI quiere demostrar que su enfoque, centrado en la privacidad y la integración con el ecosistema, tiene mucho que ofrecer. La espera ha sido larga, pero la nueva Siri promete estar a la altura de las circunstancias, aunque habrá que ver cómo responde en el día a día y si consigue convencer a los usuarios europeos cuando finalmente llegue.