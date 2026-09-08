Tras un 2024 marcado por promesas incumplidas y un lanzamiento atropellado de Apple Intelligence, la compañía de Cupertino ha decidido dar un golpe de timón con Siri AI, un asistente completamente rediseñado que promete estar a la altura de ChatGPT, Gemini y Claude. La nueva versión, presentada en la WWDC 2026, busca recuperar el terreno perdido y ofrecer una experiencia conversacional mucho más natural y contextual.

Apple ha entendido que no basta con integrar IA en el sistema; hace falta que el asistente se convierta en un compañero proactivo. Por eso, Siri AI no solo responde, sino que también aprende de los hábitos del usuario, analiza el contenido de la pantalla y ejecuta acciones dentro de las aplicaciones. Todo ello con la privacidad como bandera, una de las señas de identidad de la marca.

Las novedades de Siri AI

La nueva Siri se apoya en la última generación de Apple Intelligence, lo que le permite mantener conversaciones bidireccionales y ofrecer respuestas detalladas. Una de las mejoras más destacadas es la comprensión del contexto personal: el asistente podrá buscar mensajes, correos, fotos y otros datos del usuario para ofrecer información relevante al instante. Por ejemplo, si recibes un correo con una reserva de hotel, Siri AI podrá recordarte la hora del check-in sin que se lo pidas.

Otra novedad es la mejora en el reconocimiento del habla. Siri AI capta lo que dices con mayor precisión, añadiendo mayúsculas, puntuación y formato automáticamente mientras hablas. También podrás ajustar el nivel de expresividad y el ritmo de la voz, eligiendo entre un tono más profesional o más cercano.

Integración total en el ecosistema Apple

Siri AI llega con una aplicación exclusiva que se sincroniza con iCloud, permitiendo retomar conversaciones desde cualquier dispositivo. Estará disponible en iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple Vision Pro y también en CarPlay y AirPods. Además, la inteligencia visual de Siri se extiende a iPad y Mac, permitiendo hacer búsquedas visuales y preguntas sobre lo que se ve en pantalla.

En cuanto a la compatibilidad, no todos los dispositivos podrán ejecutar Siri AI. La lista incluye iPhone 16 o posterior, iPhone 15 Pro y Pro Max, iPads con chip M1 o superior, Macs con M1 o superior, Apple Watch Series 9 o posterior y Apple Vision Pro, entre otros.

Disponibilidad y el problema europeo

El lanzamiento oficial está previsto para otoño de 2026 con iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 y visionOS 27. Sin embargo, los usuarios de la Unión Europea tendrán que esperar: Siri AI no estará disponible inicialmente en iOS y iPadOS en la UE debido a la Ley de Mercados Digitales. Apple asegura que está trabajando para encontrar una solución que preserve la privacidad de los usuarios, pero no ha dado fechas concretas.

Curiosamente, sí estará disponible en Mac, Apple Watch y Apple Vision Pro en Europa, siempre que el dispositivo esté configurado en un idioma compatible. Tampoco estará en China, por motivos regulatorios similares.

La alianza con Google

Para acelerar su desarrollo, Apple ha confirmado que colabora con Google para integrar los modelos Gemini en Siri AI. Esto significa que, en determinadas tareas complejas, el asistente de Apple recurrirá a la infraestructura de Google, aunque manteniendo la capa de privacidad que caracteriza a la compañía. Este acuerdo es histórico, ya que supone la entrada de Google en el ecosistema de su principal competidor en el ámbito móvil.

La alianza también explica la decisión de retirar Google Assistant, que se ha visto superado por Gemini y que ahora deja paso a una nueva era de asistentes inteligentes. Siri AI, gracias a esta colaboración, podrá ofrecer respuestas más precisas y útiles, aunque algunos expertos dudan de si logrará convencer a los usuarios más escépticos.

En definitiva, Siri AI representa el mayor salto cualitativo de Apple en inteligencia artificial. Con una integración profunda en el sistema, soporte para el contexto personal y la colaboración con Google, la compañía busca posicionarse como un actor relevante en la carrera de la IA. Los europeos tendremos que esperar un poco más, pero la espera podría merecer la pena.