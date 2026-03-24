Apple prepara una transformación estructural para su asistente virtual que culminará con el lanzamiento de una aplicación independiente de Siri en iOS 27 y macOS 27. Según el último informe de Mark Gurman, esta transición busca convertir al asistente en un chatbot de inteligencia artificial avanzado. El movimiento aleja a la herramienta de su tradicional interfaz flotante para ofrecer un entorno de interacción continua y textual, similar a las soluciones líderes de IA generativa.

Siri como aplicación dedicada: el salto al formato chatbot

El desarrollo de una aplicación propia para Siri marca un punto de inflexión en la estrategia de software de la compañía. Hasta ahora, el asistente ha operado como una capa del sistema operativo, pero la integración de modelos de lenguaje complejos, potenciados por el acuerdo con Google para implementar núcleo de Gemini, requiere un espacio de trabajo dedicado. La nueva interfaz permitiría gestionar historiales de conversación extensos y ofrecería herramientas de creación de contenido directamente desde el iPhone y el Mac.

Internamente, Apple ha estado probando esta tecnología bajo un diseño que hereda elementos de la aplicación Mensajes y otros chats de IA. Los planes sugieren que los usuarios podrán interactuar con Siri a través de una ventana dedicada, facilitando la alternancia entre comandos de voz y consultas escritas de manera orgánica. Este cambio responde a la necesidad de competir en el sector de la productividad con una herramienta más visible, integrada profundamente en iPadOS 27 y el ecosistema de Apple Intelligence.

Rediseño visual e integración en la Isla Dinámica

A pesar de contar con una aplicación independiente, Siri mantendrá una presencia ágil en el sistema a través de la Isla Dinámica. Los prototipos actuales muestran que, al activarse de forma rápida, el asistente aparecerá en la parte superior del iPhone con indicadores visuales como «Buscando…» mientras procesa peticiones. Una vez generada la respuesta, la interfaz se expandirá para mostrar la información o permitirá saltar directamente a la aplicación completa para continuar la sesión de trabajo.

Este rediseño también llegaría a macOS 27, donde la aplicación permitiría una multitarea más eficiente, facilitando que el usuario arrastre resultados generados por la IA directamente a otras ventanas o documentos. Se espera que Apple presente oficialmente estas novedades durante la WWDC 2026, que daría comienzo el 8 de junio. La llegada de esta Siri 2.0 supondría la mayor actualización del asistente desde su debut original, posicionándose como el pilar central de los futuros dispositivos de la marca.

Enfoque en el rendimiento y estabilidad en iOS 27

Aunque la nueva Siri captará la atención mediática, los informes internos sugieren que iOS 27 se plantea como un sistema de refinamiento, similar a lo que supuso Snow Leopard para el Mac. Tras un ciclo de iOS 26 marcado por la corrección de errores de fluidez, Apple priorizará la eliminación de bugs y la optimización del código. Esta base sólida es fundamental para soportar las altas demandas de procesamiento que requieren las nuevas funciones de inteligencia artificial generativa ejecutadas de forma local.

La estrategia de una aplicación independiente para el asistente también prepararía el camino para el rumoreado iPhone plegable, facilitando una interfaz de chat que se adapte mejor a pantallas de gran formato y diversas orientaciones. Con este despliegue, la compañía busca unificar su propuesta de IA, ofreciendo una herramienta que no solo responda a comandos sencillos, sino que sea capaz de analizar el contexto de la pantalla y ejecutar tareas complejas entre aplicaciones de forma totalmente autónoma.