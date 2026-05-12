La próxima gran actualización del iPhone no solo traerá cambios bajo el capó: iOS 27 colocará a Siri en el centro de la nueva estrategia de inteligencia artificial de Apple. El asistente pasará de depender casi en exclusiva de los modelos de la compañía a apoyarse en motores externos como Gemini de Google o Claude de Anthropic.

Este giro supone que, por primera vez, Siri con Gemini en iOS 27 convivirá con otras inteligencias artificiales dentro del propio sistema, sin necesidad de recurrir a aplicaciones por separado. Todo se articulará a través de un nuevo marco llamado Extensiones, pensado para que el usuario pueda elegir qué IA quiere usar en cada momento.

Qué significa realmente tener Siri con Gemini en iOS 27

La clave del cambio está en que Gemini se convertirá en el motor de referencia para la nueva Siri, pero no será el único actor. Apple ha firmado un acuerdo con Google para poder usar una versión destilada de Gemini como base de sus modelos de Apple Intelligence, procesados tanto en el propio iPhone como en centros de datos controlados por la compañía.

Gracias a este acuerdo, Siri será capaz de mantener conversaciones más largas, entender mejor el contexto y encadenar varias acciones. Los ejemplos que se barajan en las filtraciones apuntan a comandos más naturales, del tipo: “Oye Siri, cuando termine el temporizador manda un mensaje a mi madre y dile que saque la pizza del horno”.

Este salto se notará también en el día a día con funciones de escritura, resúmenes de textos o generación de contenido, donde el modelo de Gemini actuará como cerebro principal de muchas respuestas. Apple no abandona sus propios modelos, pero asume que apoyarse en un socio como Google acelera el desarrollo y eleva el listón de lo que puede hacer Siri.

En paralelo, iOS 27 mantiene la filosofía de “año de estabilidad” que se había filtrado: menos fuegos artificiales visuales y más trabajo interno de rendimiento y limpieza de código, algo especialmente relevante para quienes llevan tiempo notando bugs de batería o pequeños fallos en el sistema.

Extensiones: elegir si quieres que responda Siri, Gemini, Claude o ChatGPT

El otro gran pilar de Siri con Gemini en iOS 27 es el sistema de Extensiones de Apple Intelligence. Bajo este nombre se esconde una especie de pasarela que conecta el sistema operativo con aplicaciones de IA de terceros instaladas desde la App Store.

El funcionamiento, según coinciden Bloomberg, TechCrunch y otros medios especializados, será bastante directo: instalas una app compatible, la activas como Extensión en Ajustes > Apple Intelligence & Siri y, a partir de ahí, puedes decidir qué modelo se encarga de cada tarea. Por ejemplo, permitir que Claude reescriba textos, que Gemini genere imágenes o que ChatGPT responda ciertas consultas complejas.

Este planteamiento implica que la elección del modelo de IA dejará de ser algo puntual y pasará a ser una preferencia de sistema. No se tratará solo de que Siri “deriva” a ChatGPT cuando no sabe qué responder, como ya ocurre en algunas versiones actuales, sino de que el usuario podrá fijar qué IA quiere usar por defecto en Siri, Writing Tools o Image Playground.

Apple planea incluso una sección destacada en la App Store donde se mostrarán las aplicaciones compatibles con estas Extensiones de IA, lo que abre la puerta a que proveedores grandes y pequeños compitan por convertirse en el modelo preferido de los usuarios de iPhone.

En Europa y España, donde la regulación sobre datos y algoritmos es especialmente estricta, la compañía recalca que el contenido generado por modelos de terceros será responsabilidad de cada proveedor, no de iOS. Apple actúa como plataforma, pero marca distancia legal frente a lo que respondan Gemini, Claude o cualquier otra IA integrada.

Voces distintas según la IA: cómo sabrás si te contesta Gemini, Claude o Apple

Uno de los detalles más llamativos de Siri con Gemini en iOS 27 será la forma de diferenciar qué modelo está respondiendo. Apple quiere evitar que el usuario tenga que mirar continuamente la pantalla, así que cada IA utilizará una voz distinta dentro de Siri.

La idea es sencilla: cuando responda el modelo nativo de Apple Intelligence, Siri utilizará un tono determinado, mientras que si entra en juego Gemini o Claude, la voz cambiará. De esta forma, el usuario podrá identificar de oído si está oyendo “a Siri de siempre” o a un motor de terceros sin necesidad de ningún aviso extra.

Este enfoque es relevante desde el punto de vista de la transparencia, algo muy vigilado por los reguladores europeos. No se oculta qué modelo responde, sino que se hace explícito mediante la voz, un elemento más accesible que un pequeño texto en pantalla que muchos pasarían por alto.

Además, esta personalización vocal añade un punto de diferenciación para quienes quieran ajustar la experiencia con más detalle. Será posible asociar una voz concreta a las respuestas generadas por Gemini, otra diferente a las de Claude y mantener un timbre propio para los modelos de Apple, lo que hará más fácil distinguirlos incluso cuando se utilicen todos en un mismo dispositivo.

A nivel funcional, esto se complementa con la nueva faceta conversacional de Siri: el asistente podrá mantener diálogos más fluidos, con menos interrupciones y mejor seguimiento del contexto, tanto al hablar como al escribir mediante el nuevo modo tipo chatbot que Apple prepara dentro de Apple Intelligence. Ingenieros de Siri ya se están formando para estas novedades.

Qué tareas podrá hacer Siri con Gemini y las nuevas IA en el iPhone

Con iOS 27, Siri dejará de ser un asistente limitado a comandos simples y pasará a estar integrado en más partes del sistema. Gracias a Gemini y a las Extensiones, se espera que pueda afrontar tareas encadenadas, generar contenido y manejar mejor la información personal del usuario siempre bajo las reglas de privacidad de Apple. Esto forma parte de las mejoras de multitarea y productividad que se esperan en iOS 27.

En el terreno práctico, esto se traducirá en una Siri más útil dentro de Apple Intelligence: podrá redactar correos, reformular textos en apps compatibles, resumir artículos largos o preparar borradores a partir de notas sueltas, sin que el usuario tenga que ir copiando y pegando entre aplicaciones.

Image Playground, la herramienta de generación de imágenes integrada en el sistema, también se beneficiará de esta apertura. El usuario podrá elegir si quiere que las imágenes las genere el modelo de Apple, Gemini u otra IA que ofrezca un estilo específico, simplemente cambiando la Extensión activa para esa función. Además, las pruebas de Gemini en escritorio muestran cómo estos modelos pueden integrarse en flujos creativos.

Esta lógica se extenderá al iPad y al Mac: iPadOS 27 y macOS 27 compartirán el mismo enfoque de IA modular, permitiendo que la Siri que responda en un iPad o en un Mac con Apple Silicon también pueda apoyarse en Gemini o Claude, manteniendo la continuidad entre dispositivos que caracteriza al ecosistema de la compañía.

Todo ello llegará acompañado de pequeñas mejoras de usabilidad, como la opción de deshacer y rehacer cambios al reorganizar la pantalla de inicio, algo aparentemente menor pero que muchos usuarios llevaban años pidiendo para evitar desbaratar sus escritorios por un gesto accidental.

Rendimiento, Liquid Glass y calendario de lanzamiento de iOS 27

Más allá de Siri con Gemini, Apple quiere que iOS 27 sea percibido como una versión más pulida, centrada en el rendimiento y la estabilidad. Internamente se compara con el viejo Mac OS X Snow Leopard: pocas novedades estridentes, pero mucho trabajo interno para que todo vaya más fino. La salida de figuras clave y cambios organizativos también han marcado este impulso; la agenda de Apple para la IA está en movimiento.

En el apartado visual, se mantendrá el lenguaje de diseño Liquid Glass introducido en la versión anterior, que apostaba por transparencias y efectos de cristal en la interfaz. La gran novedad en este punto será un control deslizante que permitirá ajustar la intensidad de esas transparencias en iconos, botones y otros elementos del sistema.

Con este nuevo ajuste, los usuarios podrán elegir entre un aspecto muy acristalado o uno más mate, algo especialmente útil en escenarios con mucha luz o para quienes priorizan la legibilidad por encima del efecto visual. Apple ya había dado algunos pasos en versiones 26.x, pero ahora este control se extenderá a prácticamente todo el sistema.

En cuanto a tiempos, la presentación oficial de iOS 27 está prevista para la WWDC de junio, el evento anual para desarrolladores que Apple celebrará en torno al día 8. Ese mismo día debería liberarse la primera beta para desarrolladores, seguida de una beta pública en julio. , según las fuentes.

La versión final de iOS 27, con Siri funcionando ya sobre Gemini y las primeras Extensiones de IA disponibles, se espera para otoño, coincidiendo con la llegada de la nueva familia de iPhone. En Europa, la implantación de algunas funciones podría depender de la normativa y de acuerdos con los distintos proveedores de IA, pero la intención de Apple es que el paquete principal llegue de forma bastante homogénea.

Todo apunta a que la combinación de Siri con Gemini en iOS 27, la apertura a modelos de terceros y el foco en rendimiento marcará uno de los mayores cambios en la forma de usar el iPhone en años. No tanto por lo que se vea a primera vista, sino por la capacidad de elegir qué inteligencia artificial queremos tener al otro lado cada vez que decimos “Oye Siri”.