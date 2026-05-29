La espera parece que finalmente llegará a su fin con la llegada de iOS 27, la versión del sistema operativo que promete darle el empujón definitivo a Siri tras años de estancamiento respecto a sus competidores. Según las filtraciones más recientes, Apple tiene previsto presentar una renovación integral en la WWDC de junio, donde el asistente virtual dejará de ser una herramienta de comandos simples para convertirse en un agente con capacidades autónomas reales.

Este cambio de rumbo responde a la necesidad de la compañía de ponerse a la altura de gigantes como OpenAI o Google. Para lograrlo, los de Cupertino han estado trabajando en reconstruir los cimientos de su asistente, apostando por un modelo de lenguaje mucho más natural que entienda de verdad lo que el usuario necesita en cada momento, aprovechando además el contexto de lo que sucede en la pantalla del dispositivo.

Una interfaz renovada y nuevos gestos de control

Uno de los puntos más llamativos de esta actualización es la forma en la que interactuaremos con el iPhone. Se ha filtrado que, además del clásico comando de voz, los usuarios podrán deslizar hacia abajo desde la zona central del borde superior para invocar un nuevo menú de búsqueda avanzada. Esta sección no solo permitirá escribir consultas, sino que ofrecerá sugerencias inteligentes basadas en nuestras rutinas diarias y las aplicaciones que más usamos.

La mítica animación de Siri también va a sufrir una metamorfosis. Ahora, cuando el asistente esté escuchando, la interacción se desplegará directamente desde la Isla Dinámica, integrándose de una forma mucho más orgánica con el resto del contenido que estemos viendo. Esto evita las interrupciones bruscas y permite que el asistente actúe como una capa de información persistente pero no molesta.

Por si fuera poco, el sistema permitirá decidir en el momento si queremos que la respuesta la gestione la propia tecnología de Apple o si preferimos derivar la consulta a agentes externos como ChatGPT o Claude. Esta apertura es algo inédito en el ecosistema de la manzana y demuestra que prefieren ofrecer versatilidad al usuario antes que cerrarse en banda con su propia tecnología.

La llegada de la aplicación dedicada estilo chatbot

Para aquellos que prefieren una interacción más pausada y documentada, iOS 27 introducirá una aplicación independiente de Siri. Esta herramienta tendrá un formato muy similar a los chatbots modernos, con un historial de conversaciones guardado para que podamos recuperar consultas antiguas o seguir trabajando en hilos de texto complejos sin tener que empezar desde cero cada vez.

Dentro de esta nueva app, será posible adjuntar archivos, fotografías o documentos para que Siri los analice. Si, por ejemplo, le pasamos la foto de un letrero en otro idioma o un manual de instrucciones, el asistente podrá extraer la información clave y resumirla en apenas unos segundos. Es una funcionalidad que en España se espera con ganas, ya que facilitará mucho las tareas administrativas y de organización personal.

Además, se rumorea que el asistente será capaz de gestionar nuestro calendario de una forma mucho más profunda. Podremos preguntarle si tenemos huecos libres antes de una cita médica o pedirle que redacte correos electrónicos automáticamente utilizando datos de otras aplicaciones, todo ello manteniendo un tono natural que no parezca generado por una máquina fría.

Siri se integra directamente en la cámara

Otra gran novedad es la fusión de Siri con la aplicación de Cámara. Se acabó eso de tener que buscar aplicaciones de terceros para identificar una planta o un monumento; ahora habrá un modo específico de Siri junto al vídeo y la foto. Al activarlo, el iPhone usará la inteligencia artificial visual para darnos detalles en tiempo real sobre lo que estamos enfocando.

Esta función sustituye y mejora lo que conocíamos como Visual Intelligence, permitiendo incluso realizar búsquedas inversas de imágenes en Google sin salir de la interfaz de captura. Es una solución ideal para cuando estamos de viaje por Europa y necesitamos traducir menús de restaurantes o carteles informativos de forma instantánea, integrando la potencia de la IA en una de las herramientas que más usamos a diario.

La personalización también llega a este apartado, permitiendo que los controles más profesionales de la cámara se puedan organizar a gusto del usuario. Apple quiere que la IA ayude a hacer mejores fotos, no solo retocándolas a posteriori, sino sugiriendo ajustes de profundidad o exposición en función de la escena que Siri está analizando a través de la lente.

Todo este despliegue de funciones parece indicar que Apple ha decidido poner toda la carne en el asador para que su asistente vuelva a ser relevante. La combinación de la tecnología Gemini de Google con la privacidad que caracteriza a la marca podría ser la receta del éxito para recuperar el terreno perdido en la carrera por la inteligencia artificial generativa. Aunque habrá que esperar a la versión final que llegue a los usuarios en otoño, las pinceladas que hemos conocido sobre el nuevo diseño de la interfaz, la aplicación propia de mensajería inteligente y la integración profunda con la cámara dibujan un escenario donde el iPhone será más útil y capaz que nunca.