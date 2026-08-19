Los seguidores de la intriga y el espionaje están de enhorabuena. Apple TV+ acaba de lanzar el esperado tráiler de la sexta temporada de Slow Horses, confirmando además su inminente fecha de regreso a la plataforma. Será el próximo miércoles 16 de septiembre cuando veamos de nuevo a Jackson Lamb y su particular equipo en acción. La temporada contará con seis episodios, emitiéndose uno nuevo cada semana hasta el desenlace previsto para el 21 de octubre.

La serie, basada en las novelas de Mick Herron, se ha consolidado como uno de los grandes baluartes del catálogo de Apple TV+. Con cinco temporadas ya emitidas y una séptima ya confirmada, la producción mantiene un ritmo anual que la ha convertido en una de las ficciones más exitosas de la plataforma. El nuevo avance desvela una trama en la que los agentes de Slough House se convierten en el blanco de una caza implacable, y confirma dos regresos muy esperados por los fans.

Una trama de venganzas y persecuciones

En esta nueva tanda de capítulos, los miembros del departamento de relegados del MI5 se verán obligados a huir para salvar sus vidas. La trama sitúa a los protagonistas en el centro de una peligrosa espiral de venganzas orquestada por Diana Taverner. Todo apunta a que alguien está dando caza a cualquier personaje que haya pasado por la denostada división de inteligencia conocida como Slough House, lo que obligará a Lamb a mover ficha para proteger a los suyos y descubrir quién mueve los hilos en la sombra.

La narrativa de esta sexta entrega bebe directamente de las novelas Joe Country y Slough House, que corresponden al sexto y séptimo libro de la popular saga literaria escrita por Mick Herron. La adaptación televisiva ha corrido a cargo de Gaby Chiappe, bajo la dirección de Adam Randall. La producción continúa en manos de See-Saw Films, con un equipo ejecutivo que incluye a Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Julian Stevens, Iain Canning, Emile Sherman, Adam Randall, Gail Mutrux, Douglas Urbanski y el propio Gary Oldman.

Regresos que sorprenden

Si algo ha llamado la atención del avance publicado por la plataforma de la manzana es la vuelta de rostros muy queridos por los fans. Además del oscarizado Gary Oldman al frente del reparto, destaca la reaparición sorpresa de Olivia Cooke en el papel de Sidonie ‘Sid’ Baker. La actriz, que en los últimos tiempos ha triunfado mundialmente en La casa del dragón, retoma así un personaje que había desaparecido tras la primera temporada de la serie. Su regreso, que se muestra recién al final del tráiler, promete convertirse en uno de los grandes enigmas de la nueva tanda de episodios.

El otro nombre que causó revuelo es el de Hugo Weaving, quien interpreta a Frank Harkness, el implacable mercenario y padre biológico de River Cartwright. El actor no había aparecido desde el final de la cuarta temporada, por lo que su reincorporación al elenco añade tensión a una trama que ya se perfila como una de las más violentas de la serie, con escenas de tiroteos, explosiones y peleas cuerpo a cuerpo incluidas en el propio adelanto.

Junto a ellos, el elenco principal se mantiene firme con figuras de la talla de Kristin Scott Thomas como la implacable Diana Taverner, Jack Lowden en la piel del agente River Cartwright, y Jonathan Pryce, Saskia Reeves, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Rosalind Eleazar, Joanna Scanlan, Samuel West, Ruth Bradley y Tom Brooke. La nueva incorporación es Lenny Rush, ganador del BAFTA por su papel en Am I Being Unreasonable?, quien se integra al reparto en esta nueva etapa.

Detalles de producción y reconocimientos

La sexta temporada supone también un cambio detrás de las cámaras, ya que será la primera sin Will Smith como responsable de los guiones y productor ejecutivo. Gaby Chiappe toma el relevo como guionista principal de esta entrega, mientras que Adam Randall, director de la cuarta temporada, vuelve para ponerse al frente de los nuevos episodios. La serie ha sido aclamada como «sin duda la mejor serie de espías de la televisión», un «thriller de espionaje verdaderamente épico» que es «absolutamente brillante» y simplemente «muy bueno».

Las cinco primeras temporadas de Slow Horses, disponibles en Apple TV, tienen una puntuación de Certified Fresh en Rotten Tomatoes, dos de ellas con un 100% perfecto, y la serie continúa recibiendo elogios por todo el mundo, tanto de críticos como de fans. La sexta temporada ya fue renovada para una séptima antes de su estreno, lo que habla de la confianza de Apple TV en los números de audiencia.

La sinopsis oficial adelanta que, en esta ocasión, los llamados «Slow Horses» —los agentes relegados a Slough House por sus errores— estarán huyendo mientras Diana Taverner los arrastra a un peligroso juego de represalias y venganza. La quinta temporada, estrenada previamente, había recibido nominaciones en los premios más importantes de la televisión, incluyendo reconocimientos como Mejor Serie Dramática y menciones actorales tanto para Oldman como para Lowden.

Con todos estos ingredientes, la ficción producida por See-Saw Films promete mantener intacta su exitosa fórmula: una mezcla perfecta de thriller, tensión constante y ese inconfundible humor negro que la ha convertido en uno de los grandes baluartes del catálogo de Apple TV+. La sexta temporada llegará a Apple TV el próximo 16 de septiembre, con un total de seis episodios que se estrenarán semanalmente hasta el 21 de octubre. Los seguidores de la serie ya pueden marcar la fecha en el calendario para no perderse el regreso de Jackson Lamb y su particular equipo de espías.