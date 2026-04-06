Para muchos usuarios de Spotify, darle al play ya no es suficiente. Cada vez hay más oyentes que quieren saber qué hay detrás de sus canciones favoritas y nuevas formas de descubrir música: quién las ha escrito, qué sonidos se han reutilizado y de dónde salen esas melodías que les suenan de algo. En ese contexto llega SongDNA, la nueva función de Spotify que aspira a convertir cada pista en una ficha técnica interactiva.

Esta herramienta, actualmente en fase beta y enfocada a usuarios Premium en móviles iOS y Android, se integra directamente en la experiencia de reproducción. Su objetivo es claro: pasar de una escucha pasiva a una exploración activa de la música, poniendo orden en todo el entramado creativo que hay detrás de cada tema.

Qué es SongDNA y qué ofrece exactamente

SongDNA se presenta como una tarjeta de información dentro de la pantalla de “Reproduciendo ahora”. Al tocarla, se despliega un panel con el “ADN” de la canción: créditos completos, conexiones con otros temas y detalles sobre cómo se ha construido la pieza musical.

En lugar de limitarse al nombre del artista principal, la función desglosa quién ha participado realmente en la grabación: compositores, letristas, productores, ingenieros de sonido y otros colaboradores que normalmente pasan desapercibidos en las plataformas de streaming.

Además, SongDNA va más allá de los créditos tradicionales e incorpora datos sobre samples, interpolaciones, influencias reconocidas y versiones (covers). Es decir, permite ver qué fragmentos de otras obras se han utilizado, qué canciones han servido de base o inspiración, y qué nuevas interpretaciones han surgido a partir de un mismo original.

Esta combinación convierte a cada tema en un pequeño mapa creativo dentro del catálogo de Spotify, especialmente interesante para quienes sienten curiosidad por los procesos de producción musical, tanto en Europa como en el resto del mundo.

Cómo acceder a SongDNA desde la app de Spotify

Acceder a esta función no tiene demasiada ciencia, siempre y cuando esté activa en la cuenta y la pista sea compatible. Spotify la ha integrado donde más sentido tiene: justo en la vista donde el usuario pasa más tiempo, la pantalla de “Reproduciendo ahora”.

El proceso, tal y como se ha podido probar en la beta, es el siguiente: se pone a sonar una canción y se desliza hacia abajo en la pantalla de reproducción. Debajo de la sección de letra aparece la tarjeta identificada como SongDNA, lista para ser abierta.

También es posible llegar a la función desde el menú de opciones de cada tema: tocando el icono de los tres puntos y buscando la opción asociada a SongDNA. Una vez dentro, la interfaz muestra de forma estructurada quién ha intervenido en el tema y cómo se relaciona con otros contenidos del catálogo.

Lo llamativo es que no es necesario estar escuchando la canción en bucle para explorar su “ADN”. Se puede saltar entre proyectos, productores o compositores sin salir de esa vista, lo que facilita seguir tirando del hilo cuando se descubren conexiones interesantes.

Un mapa creativo: colaboradores, samples e influencias

Una de las claves de SongDNA es que organiza la información en varias capas de contexto, convirtiendo algo tan complejo como una producción musical en un esquema que se puede explorar con un par de toques.

Por un lado, la herramienta muestra a compositores y letristas, es decir, a quienes han escrito la canción, un dato que a menudo ni siquiera aparece en las vistas básicas de las apps de música. En muchos casos el intérprete no es la persona que firma la obra, y SongDNA ayuda a visibilizar esa diferencia.

Por otro lado, da un lugar destacado a productores e ingenieros de sonido, figuras fundamentales en el resultado final de un disco pero casi invisibles para el oyente medio. A través de esta función, se puede seguir la pista de un productor concreto y ver en qué otros álbumes o artistas ha trabajado, algo útil para detectar ciertos sellos sonoros o estilos de producción.

Donde la experiencia se vuelve especialmente llamativa es en la parte de samples e interpolaciones. SongDNA indica qué fragmentos de otras obras se han reutilizado y permite reproducir el momento exacto en el que entra ese sample en la canción, de forma que el oyente puede identificar de qué riff, voz o melodía procede y entender riesgos como el fraude musical con IA.

Esta misma lógica se aplica a las influencias reconocidas y las versiones existentes. Si un tema ha sido reinterpretado por otros artistas o forma parte de una cadena de referencias entre géneros y épocas, la herramienta lo refleja, tejiendo una especie de enciclopedia sonora que conecta estilos, décadas y escenas musicales.

Navegación interactiva entre artistas, géneros y épocas

SongDNA no se limita a ofrecer datos en bloque; la interfaz está pensada para que el usuario salte de un contenido a otro como si estuviera navegando por un mapa mental de la música. Cada nombre de artista, productor o compositor funciona como un enlace hacia otros trabajos.

De este modo, una simple escucha puede transformarse en un recorrido en cadena por estilos y proyectos. A partir de una canción concreta, es posible acabar sondeando producciones de otros países europeos, colaboraciones con bandas de décadas anteriores o experimentos en géneros ajenos a los que se escuchan habitualmente.

Para quienes suelen perderse en “agujeros negros” de Wikipedia o bases de datos musicales, esta función puede convertirse en una especie de vicio integrado en Spotify. La diferencia es que aquí todo el viaje se hace desde la propia app, sin necesidad de saltar entre pestañas o páginas externas.

En la práctica, cada canción pasa de ser un punto final a convertirse en el origen de un hilo del que tirar. Esto encaja con la estrategia de la plataforma de reforzar el descubrimiento musical, permitiendo que el usuario llegue a nuevos artistas y temas a partir de las conexiones reales que existen en la industria.

Transparencia en los créditos y rol de la industria musical

Más allá de la curiosidad del oyente, SongDNA supone un cambio de enfoque en la forma de mostrar el trabajo creativo dentro de las plataformas digitales. Compositores, técnicos y productores —muchos de ellos con carreras consolidadas en Europa y otros mercados— ganan espacio visible en un entorno donde hasta ahora apenas aparecían.

Spotify ha explicado que los datos de SongDNA proceden de varias fuentes: registros oficiales de sellos discográficos y editoriales, información facilitada por los propios artistas y sus equipos, y aportes verificados de la comunidad. Esta mezcla de fuentes busca equilibrar precisión y amplitud de información.

Los profesionales podrán revisar y gestionar sus créditos a través de Spotify for Artists, lo que ofrece cierta garantía de que la información se vaya ajustando con el tiempo. La compañía presenta la función como una forma de hacer “más transparente” el origen de cada canción, facilitando que se reconozca de manera clara quién hay detrás de cada lanzamiento.

La herramienta, además, encaja con una tendencia creciente en la industria: dar mayor visibilidad a quienes trabajan entre bambalinas. Para estudios, productores o escritores de canciones en España y el resto de Europa, verse integrados de forma tan directa en la experiencia de escucha puede tener impacto en su reconocimiento y, potencialmente, en nuevas oportunidades de colaboración y en los pagos a la industria musical.

Disponibilidad, beta y despliegue progresivo

En este momento, SongDNA se encuentra en fase beta y con un despliegue progresivo. La función está dirigida inicialmente a suscriptores Premium que usen la app de Spotify en dispositivos móviles, tanto iOS como Android, en distintos mercados internacionales.

Spotify ha señalado que la herramienta está disponible como beta de forma inmediata para este tipo de usuarios, con la idea de ir ampliando su alcance a medida que se vayan puliendo detalles y se recoja información sobre el uso real que se hace de ella.

La compañía no ha fijado públicamente una fecha cerrada de lanzamiento global, aunque sí ha adelantado ventanas de tiempo aproximadas para el despliegue completo, situándolo en torno a abril para la salida de la versión final en móviles.

Durante este periodo de prueba, Spotify analiza cómo interactúan los usuarios con SongDNA: cuánto tiempo pasan en la función, si desde ahí descubren nuevos artistas o si utilizan de forma recurrente la navegación entre conexiones musicales. Esos datos serán determinantes para decidir qué forma adopta la herramienta cuando salga de la beta.

En mercados como España y el conjunto de Europa, donde el streaming ya es el canal principal de consumo de música, una función orientada a profundizar en el contexto creativo puede encontrar un público especialmente receptivo, desde melómanos hasta profesionales del sector.

SongDNA como puerta de entrada al descubrimiento musical

Más allá de su componente informativo, SongDNA se plantea también como una respuesta directa a una necesidad muy concreta: cómo encontrar música similar o relacionada dentro de Spotify sin depender únicamente de listas automatizadas y recomendaciones genéricas.

Al mostrar quién compone, produce o remezcla un tema y cómo se conectan esas personas con otros proyectos, la función permite construir rutas de descubrimiento más orgánicas. En vez de saltar de una playlist a otra, el usuario se guía por nombres, estilos de producción, épocas o influencias compartidas.

La propia estructura de SongDNA, con enlaces a otros trabajos y versiones, facilita que un solo tema sirva como punto de partida para explorar todo un universo de música relacionada. Es una forma distinta de responder a búsquedas del tipo “canciones parecidas a…” pero basándose en datos reales de la cadena creativa.

Para quienes suelen preguntarse quién está detrás de un determinado sonido, qué otras canciones utilizan el mismo sample o en qué contexto nació una producción concreta, la herramienta aporta una capa de contexto que hasta ahora implicaba salir de la app y ponerse a investigar por su cuenta.

En paralelo a otras apuestas de la compañía —como funciones de inteligencia artificial para recomendaciones o nuevas opciones de calidad de sonido—, SongDNA encaja en una estrategia más amplia de enriquecer la experiencia de uso, añadiendo información y narrativa a la simple reproducción de audio.

Con esta nueva función, Spotify coloca en primer plano el entramado creativo que sostiene cada canción y ofrece a los oyentes una forma sencilla de explorar colaboraciones, referencias y versiones a golpe de pantalla, algo que puede cambiar la manera en que muchos usuarios se relacionan con la música que escuchan a diario.