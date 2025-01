Sonos Arc Ultra, análisis de la mejor barra de sonido

Sonos ha lanzado una nueva barra de sonido, pero no cualquier modelo sino una superior a la (hasta ahora) todopoderosa Sonos Arc. La nueva Sonos Arc Ultra llega con un diseño muy similar aunque con cambios que la mejoran, y sobre todo con un sonido que impresiona desde el primer momento que lo escuchas.

Sonos ha conseguido la difícil tarea de mejorar a la mejor barra de sonido de su catálogo, la Sonos Arc, y además no lo ha hecho de forma sutil, sino con unas mejoras más que evidentes en cuanto a la claridad, la potencia de bajos y el sonido equilibrado a la hora de escuchar música. Después de mucho tiempo con la Sonos Arc bajo mi televisor y como sistema de audio para el salón de casa, sustituyendo a mis dos HomePod que han sido relegados a los dormitorios de mis niños, esta Sonos Arc Ultra ha conseguido enamorarme a primera vista.

Características

Tamaño 75 x 1.178 x 110mm

Peso 5,9Kg

14 altavoces (incluyendo subwoofer)

Conectividad WiFi 6, Bluetoth 5.3, AirPlay 2, Ethernet

Control por voz: Alexa y Sonos Assistant

Trueplay rápido (Android y iOS) y convencional (sólo iOS)

Audio: PCM estéreo, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, PCM Multicanal, Dolby PCM Multicanal, Sonido envolvente digital DTS

Precio 999€

El diseño se ha actualizado para hacerla más acorde a los nuevos altavoces de la marca, como los Era 100 y 300. La rejilla que ocupa casi toda la superficie de la barra ahora tiene una parte trasera en la que encontramos los controles táctiles para activar/desactivar el asistente de voz, controlar la reproducción y el volumen. Este último es hora una superficie táctil alargada por la que deslizamos nuestro dedo para subir o bajar el volumen, un control mucho más útil que los botones del Sonos Arc. Es ligeramente más larga que el modelo anterior, y ligeramente más baja, lo cual agradecerás si tu televisor no levanta mucho de la mesa, porque el Sonos Arc Ultra no tapará la parte inferior de la pantalla, o no ocultará el receptor de infrarrojos de tu televisor. En la parte trasera encontramos las conexiones (HDMI eARC, toma de corriente, botón para Bluetooth, toma de Ethernet y el interruptor físico para activar/desactivar los micrófonos). Es perfecta en tamaño para televisores de 55 pulgadas o más. Si tu televisor es más pequeño por supuesto que puedes usarla, pero sobresaldrá por los lados. Personalmente te aconsejaría un Sonos Beam 2 en ese caso.

Artículo relacionado: Análisis del Sonos Beam 2, mejorando un éxito de ventas

Sonos sigue ofreciendo una única toma HDMI, por lo que no tendremos Passthrough. Esto es importante si tu televisor cuenta con pocas conexiones HDMI, ya que el altavoz te ocupará una de ellas, en concreto la toma eARC. En la mayoría de televisiones modernas hay ya más de una toma de este tipo, pero en las que ya tienen algún tiempo suele haber sólo una, siendo el resto de HDMI más convencionales. Es la única pega que le podemos poner a esta barra de sonido, un punto que Sonos debería haber corregido después de la experiencia con la Sonos Arc, pero que sigue siendo la asignatura pendiente con esta Sonos Arc Ultra.

En la caja encontramos el cable de corriente, que no tiene transformador (detalle importante), y un cable HDMI 2.1, todo un detalle que no suele estar incluido. Podemos utilizar cable óptico pero necesitaremos el adaptador que Sonos no incluye en la caja (sí lo hacía en anteriores modelos). No hay mando a distancia, lo cual es una delicia ya que todo el control de sonido puedes hacerlo desde el propio mando a distancia del televisor. También puedes controlar el volumen con los botones táctiles, algo que no he hecho prácticamente nunca en mis barras de sonido, o incluso mediante el asistente de voz, en mi caso Alexa.

Si conoces los productos de Sonos, poco hay que hablar de la calidad de sus acabados y de su diseño. El plástico utilizado es de alta calidad, y la construcción de la barra es más que sólida. No es un dispositivo que vayas a andar moviendo, o que sea proclive a sufrir golpes, pero siempre se agradece que un producto de este precio tenga unas terminaciones acordes, y Sonos siempre cumple por encima de lo esperado. Disponible en negro y en blanco, cualquiera de los dos acabados es imponente. Algo muy importante para los que les gusta el color blanco: no amarillea con el paso del tiempo, como puede certificar mi Sonos Play:5 y el Sonos Beam con más de 6 años.

Configuración

El proceso de configuración es muy simple, de hecho es semiautomático. Coloca la barra de sonido, conectada a la corriente y a tu televisor mediante el puerto HDMI eARC de tu televisor y abre la app Sonos en tu iPhone (o Android). Pasados unos segundos la aplicación te detectará automáticamente el altavoz y se te irá guiando por todo el proceso de configuración, en castellano y muy intuitivo, con dibujos y vídeos que te explican todos los pasos con detalle. Una vez configurada también se te ofrecerá la posibilidad de configurar algunas funciones avanzadas como el TruePlay, un procedimiento que ahora Sonos ha hecho más directo y que además está disponible en Android. gracias a esta funcionalidad el sonido de la barra se adaptará a la habitación en la que la has colocado, por lo que es muy recomendable que lo hagas. También puedes utilizar el clásico procedimiento de configuración moviéndote con el iPhone por la habitación, pero personalmente no he notado diferencias en el resultado, así que te recomiendo el método rápido, más simple.

Una vez configurada, en la aplicación, podemos modificar funciones como la ecualización, añadir el asistente virtual (Alexa o el propio de Sonos), activar la claridad de diálogos o añadir otros altavoces para crear un sistema de cine en casa completo. El proceso de añadir altavoces es igual de simple y directo, guiándote por cada uno de los pasos que debes realizar de forma clara. Para este análisis no he añadido los Era 300 que uso como altavoces traseros ni el Sub Mini, todas mis impresiones son con la barra de sonido como dispositivo único. También podemos configurar los servicios de música en streaming que queremos añadir a la app de Sonos, en mi caso Apple Music, la única forma de disfrutar de sonido Dolby Atmos con este Sonos Arc, ya que AirPlay no lo permite. Por cierto, la app Sonos hace ya tiempo que dejó atrás todos los problemas (que fueron muchos) tras su lanzamiento. Tanto para el proceso de configuración como para escuchar música, su funcionamiento es más que adecuado.

Conectividad

La Sonos Arc Ultra tiene como misión principal ser una barra de sonido para la televisión, pero es mucho más que eso. Podemos usarla para música, mediante la app de Sonos, o añadiendo la skill de nuestro servicio de música a Alexa, y utilizar los comandos de voz para reproducirla. También podemos utilizar AirPlay 2 desde nuestro iPhone, iPad o Mac para transferir el sonido a la Sonos Arc Ultra, y en esta nueva generación incluso el Bluetooth. Esta última función era una de las peticiones más repetidas por los usuarios de Sonos, aunque personalmente no termino de entender por qué. Pero Sonos ha escuchado a sus usuarios y ya todos sus últimos altavoces tienen Bluetooth. Teniendo AirPlay 2 o la app de Sonos, nunca he utilizado el Bluetooth para escuchar música, más que nada porque la calidad es inferior.

Para pasar de la conectividad WiFi al Bluetooth basta con apretar un botón, situado en la parte trasera del altavoz, lo cual puede ser un problema si lo colgamos de la pared. También podemos activarlo desde la app de Sonos. El LED frontal del altavoz pasa a ser azul cuando Bluetooth está activo, y blanco cuando la conexión es vía WiFi. Por cierto, que también podemos utilizar un cable Ethernet para conectar el altavoz a nuestra red de casa. Siempre he tenido mis altavoces conectados vía WiFi, y nunca he notado desconexiones ni ningún otro tipo de problema con ellos, así que siempre opto por esta conexión, más aún ahora con la compatibilidad con WiFi 6.

Artículo relacionado: Análisis de los nuevos auriculares Sonos Ace: un buen comienzo

No nos olvidemos del Audio Swap con los Sonos Ace, los auriculares que se lanzaron hace unos meses. Si quieres no molestar a nadie en casa viendo tus series o películas es tan simple como pulsar un botón de los auriculares y el audio pasará de la barra de sonido a los auriculares, sin ningún tipo de retardo en el sonido. Esta funcionalidad es compatible con todas las barras de sonido de Sonos, no sólo la Arc Ultra. La experiencia sonora es realmente buena, aunque aún está pendiente la actualización que le dará compatibilidad con Dolby Atmos a sus auriculares, mejorando aún más la calidad de sonido.

Calidad de sonido

Como os decía antes, este análisis sólo se refiere a la Sonos Arc Ultra, sin ningún otro altavoz añadido. El sonido que nos ofrece es Dolby Atmos 9.1.4, lo cual quiere decir que hay 9 canales de rango completo (delanteros, laterales y traseros), 1 subwoofer y 4 canales en altura. La Sonos Arc consigue esto gracias a sus 14 altavoces distribuidos por toda la barra de sonido orientados en diferentes direcciones para que el sonido llegue a nosotros, ya sea de forma directa o rebotando en las paredes para dar esa sensación de sonido envolvente con un único dispositivo situado frente a nosotros. Esto es una mejora enorme respecto a la Sonos Arc original, que nos ofrecía un sonido 5.1 con 11 altavoces. La Sonos Arc Ultra incluye un subwoofer, Sonos lo llama Sound Motion, que no tiene la Sonos Arc, y eso consigue unos graves potentes que además libera al resto de altavoces de la barra de ese trabajo, mejorando su calidad sonora.

El resultado es una calidad de sonido espectacular, un sonido envolvente que te hace disfrutar de las películas y series como nunca, y todo ello con una única barra de sonido. La diferencia entre la Sonos Arc y la Sonos Arc Ultra como barras de sonido independientes es más que evidente, no hace falta tener un oido muy entrenado para notarlo. Y se nota mucho en cuando a la claridad de los diálogos, una funcionalidad de las barras de sonido de Sonos que siempre he valorado muy positivamente, y que con esta Sonos Arc Ultra no he necesitado activar para entender las perfectamente las conversaciones incluso en escenas ruidosas. También tienes la posibilidad de activar el modo nocturno, para reducir los ruidos fuertes por la noche y no molestar a los que estén en otras habitaciones o a los vecinos. La mejora de sonido se nota incluso más con la música, con un sonido más equilibrado, cristalino y lleno de matices. La Sonos Arc suena muy bien, pero esta Arc Ultra es mejor también en este apartado.

Obviamente todo mejora si añadimos un subwoofer, en mi caso el Sub Mini, ya que no he podido probar aún el Sub 4 recién lanzado por Sonos. Los graves son aún más potentes que los que nos ofrece la Arc Ultra, todo es cuestión de tamaño. Y el remate llega cuando añadimos dos Sonos Era 300 como altavoces traseros, la experiencia sonora es espectacular, ya sea con películas o con música. Si te parece que el sonido Dolby Atmos en la música es un poco «fuegos artificiales» es porque no has probado este conjunto, no se puede describir con palabras. Es verdad que el conjunto de todos estos altavoces tiene un precio elevado, pero lo bueno de Sonos es que puedes ir adquiriéndolos de forma escalonada e ir ampliando tu sistema poco a poco.

Opinión del editor

Si buscas un sistema de Cine en Casa sin complicaciones, las diferentes soluciones que ofrece Sonos se adaptan a diferentes presupuestos, pero la joya de la corona es sin ninguna duda esta nueva barra de sonido, Arc Ultra, que ofrece por si misma un sonido espectacular, sin necesitar de otros elementos para disfrutar de tus películas, series o música favorita. Obviamente todo mejora si añadimos más elementos, algo que podrás hacer posteriormente si tu presupuesto es más ajustado. Puedes comprarla en Amazon por 999€ (enlace) y (enlace).

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas

Excepcional €999 80% Arc Ultra

Reseña de: Luis Padilla

Publicado el:

Última modificación: Diseño Editor: 90%

Sonido Editor: 100%

Acabados Editor: 90%

Calidad-Precio Editor: 80%

Pros Sonido 9.1.4

Calidad de sonido superior

Facilidad de instalación y manejo

Posibilidad de ampliar el sistema