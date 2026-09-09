Sonos lanza la actualización Sonos 27: novedades, IA y compatibilidad

Sonos ha publicado hoy en la App Store la actualización Sonos 27, adoptando una nueva nomenclatura para su plataforma de software. Esta versión está disponible para todos los dispositivos compatibles con el sistema Sonos S2, aunque la compañía aclara que la disponibilidad de ciertas funciones puede variar según el modelo de hardware específico.

Novedades disponibles desde hoy en la aplicación

La actualización introduce una serie de cambios funcionales orientados a mejorar el control de los altavoces y la flexibilidad del sistema en el hogar:

Navegación rediseñada: La interfaz se actualiza con una estructura más directa, soporte para gestos de deslizamiento y la posibilidad de fijar habitaciones para un control más rápido.

La interfaz se actualiza con una estructura más directa, soporte para gestos de deslizamiento y la posibilidad de fijar habitaciones para un control más rápido. Portable Surrounds: Permite utilizar dos altavoces portátiles idénticos (Move 2 o Sonos Play) como altavoces traseros envolventes al emparejarlos con una barra de sonido compatible, regresando a su función independiente al moverlos de sitio.

Permite utilizar dos altavoces portátiles idénticos (Move 2 o Sonos Play) como altavoces traseros envolventes al emparejarlos con una barra de sonido compatible, regresando a su función independiente al moverlos de sitio. Headphone Linking (Acceso anticipado): Los auriculares Ace Ultra pueden conectarse al sistema Sonos para transferir el sonido entre los altavoces cercanos y los auriculares sin necesidad de recurrir al teléfono como intermediario.

Los auriculares Ace Ultra pueden conectarse al sistema Sonos para transferir el sonido entre los altavoces cercanos y los auriculares sin necesidad de recurrir al teléfono como intermediario. Sonos 27mcp (Acceso anticipado): Habilita la conexión de asistentes de inteligencia artificial de terceros, como ChatGPT y Claude, para ofrecer alternativas frente a los asistentes únicos.

Funciones anunciadas para los próximos meses

Además de las características activas desde hoy, el fabricante ha detallado su hoja de ruta con dos herramientas adicionales. A finales de este otoño llegará Sonos 27voice, un asistente propio enfocado específicamente en la reproducción musical. Más adelante, de cara a 2027, la compañía prevé lanzar Sonos Custom Agents, una opción diseñada para que los usuarios puedan configurar sus propios agentes personalizados dentro del sistema, eligiendo modelo, voz y comportamiento.

Evolución del software de Sonos

Tras las dificultades experimentadas en rediseños anteriores, esta actualización plantea ajustes más contenidos en la navegación junto a nuevas opciones de integración con servicios de terceros e inteligencia artificial. ¿Qué opinas de las novedades de Sonos 27 y de la posibilidad de vincular asistentes como ChatGPT o Claude a tus altavoces?