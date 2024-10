Sonos ha presentado su barra de sonido más avanzada, Sonos Arc Ultra, con una nueva tecnología Sound Motion que la marca califica como revolucionaria, y que ofrece diálogos más claros, graves más profundos y un sonido más detallado entre otras muchas novedades.

La nueva Arc Ultra es una versión mejorada de la Sonos Arc, la que hasta ahora era su mejor barra de sonido. Con un diseño muy similar, esta nueva Arc Ultra incluye 14 altavoces con una mejor distribución del sonido que consigue un efecto envolvente superior gracias a un mejor direccionamiento que aprovecha las paredes y techo de la habitación para que el efecto «cine en casa» sea más perceptible. Esta nueva Arc Ultra puede ofrecer un sonido 9.1.4 por si sola, mientras que la Sonos Arc original se quedaba en un 5.1.2.

Además de la barra de sonido, Sonos ha presentado el nuevo Sonos Sub 4, un subwoofer de nueva generación perfecto para que tu cine en casa llegue a otro nivel. este nuevo modelo llega reconstruido por fuera y por dentro, con dos woofers orientados hacia el interior para crear un efecto de cancelación de fuerza que neutraliza la distorsión, todo ello con su mismo diseño icónico y elegante. Este nuevo sub 4 puedes colocarlo en vertical o tumbado para colocarlo, por ejemplo, bajo el sofá. Puedes conectarlo a la nueva barra Arc Ultra, pero también a la Sonos Arc y Beam, y puedes enlazar dos subwoofers para conseguir unos graves máximos, pudiendo combinarlo con los Sonos Sub anteriores.

Ambos productos estarán disponibles a partir del próximo 29 de octubre, la nueva Sonos Arc Ultra tendrá un precio de 999€ y el Sonos Sub 4 de 899€. El conjunto tendrá un precio de 1.709€ por lo que te ahorrarás 189€ si los compras juntos. Recuerda que para completar tu cine en casa puedes añadir otros dos satélites traseros lo que permite una imagen de sonido más precisa y potente, y más profundidad de adelante hacia atrás.