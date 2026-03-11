Sonos Play: nuevo altavoz portátil con AirPlay 2 y carga para iPhone

Sonos ha anunciado oficialmente el lanzamiento del Sonos Play, un nuevo altavoz portátil diseñado para cubrir el segmento intermedio de su catálogo. Con un precio de 349€, este dispositivo se sitúa estratégicamente entre el compacto Roam 2 y el potente Move 2. La compañía también ha aprovechado el anuncio para introducir el Era 100 SL, una variante sin micrófonos de su altavoz doméstico que se comercializará por 199€.

El Sonos Play destaca por una arquitectura de sonido estéreo que utiliza dos tweeters en ángulo y dos radiadores pasivos, logrando una dispersión acústica amplia en un cuerpo de solo 1,3 kg. Para el usuario de Apple, la compatibilidad nativa con AirPlay 2 permite integrar el dispositivo en el centro de control de iOS y macOS de forma inmediata, facilitando el envío de audio desde un iPhone, iPad o Mac con una latencia mínima.

Innovación en conectividad y carga para iPhone

Una de las funciones más disruptivas del Sonos Play es su capacidad de actuar como power bank. Gracias a su puerto USB-C bidireccional, el altavoz puede cargar la batería de un iPhone mientras se utiliza en exteriores, una solución práctica para jornadas largas. Además, estrena una función de agrupación por Bluetooth que permite sincronizar hasta cuatro unidades de Sonos Play o Move 2 simultáneamente sin necesidad de una red Wi-Fi activa.

El dispositivo garantiza una autonomía de 24 horas de reproducción continua, igualando el rendimiento del modelo superior pero en un formato más manejable que incluye un asa de transporte integrada. Al igual que el resto de la gama reciente, incorpora la tecnología Trueplay automático, que calibra el sonido mediante los micrófonos internos para adaptarse a la acústica del entorno, ya sea una habitación cerrada o un espacio abierto al aire libre.

Resistencia extrema y sostenibilidad

La durabilidad es un pilar fundamental en este nuevo modelo, que cuenta con certificación IP67. Esto significa que el Sonos Play es totalmente resistente al polvo y puede sumergirse en agua hasta un metro de profundidad durante 30 minutos. Siguiendo la estela de sostenibilidad de Apple, Sonos ha diseñado este producto con una batería reemplazable, asegurando que el hardware mantenga su utilidad operativa durante muchos años más allá del ciclo de vida de la celda de energía.

Por otro lado, el Era 100 SL elimina los micrófonos para ofrecer una opción más económica y centrada en la privacidad. Es el compañero ideal para quienes buscan configurar un sistema de cine en casa mediante Apple TV y una barra de sonido Sonos Arc, funcionando como canales traseros dedicados. Al mantener el soporte para AirPlay 2 y Bluetooth, no sacrifica ninguna de las opciones de conectividad inalámbrica esenciales para el ecosistema iOS.

Disponibilidad y valor en el mercado

Ambos productos estarán disponibles para su compra a partir del 31 de marzo. El Sonos Play se posiciona como un rival directo para el HomePod en términos de precio (349€), pero ofreciendo una versatilidad de uso que el altavoz de Cupertino no puede igualar debido a su dependencia de la red eléctrica. La capacidad de funcionar como un sistema de sonido estéreo portátil lo convierte en una de las alternativas más interesantes de 2026.

En definitiva, la apuesta de Sonos refuerza la libertad del usuario sin fragmentar la experiencia de software. La gestión desde la aplicación de Sonos en iPadOS o macOS sigue siendo fluida, permitiendo actualizaciones de firmware que garantizan la compatibilidad con futuras versiones del sistema operativo de Apple. Es una inversión segura para quienes buscan calidad acústica premium y resistencia en un solo paquete.