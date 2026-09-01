Sonos presenta Sonos 27, Beam Ultra y Ace Ultra con integración de IA

Sonos ha anunciado oficialmente Sonos 27, la nueva generación de su sistema operativo de audio doméstico. La actualización llega acompañada de una importante renovación de software basada en inteligencia artificial, el lanzamiento de la arquitectura adaptativa Sonos Fabric y dos nuevos dispositivos de referencia dentro de su catálogo: la barra de sonido Sonos Beam Ultra y los auriculares Sonos Ace Ultra.

Plataforma abierta de IA: Sonos 27voice, Sonos 27mcp y agentes personalizados

La principal novedad de software en Sonos 27 radica en la apertura del sistema a modelos de lenguaje y control por voz avanzados:

Sonos 27voice: Asistente propio impulsado por un modelo de lenguaje interno enfocado en la selección musical y la creación de ambientes según el estado de ánimo o contexto del hogar. Permite comandos en lenguaje natural sin requerir frases preconfiguradas.

Asistente propio impulsado por un modelo de lenguaje interno enfocado en la selección musical y la creación de ambientes según el estado de ánimo o contexto del hogar. Permite comandos en lenguaje natural sin requerir frases preconfiguradas. Sonos 27mcp: Protocolo que permite conectar asistentes externos. Gracias a este estándar, es posible interactuar directamente con ChatGPT de OpenAI desde el móvil o el ordenador para enviar música a cualquier habitación sin abandonar la conversación.

Protocolo que permite conectar asistentes externos. Gracias a este estándar, es posible interactuar directamente con desde el móvil o el ordenador para enviar música a cualquier habitación sin abandonar la conversación. Sonos Custom Agents: Herramienta futura que permitirá a los usuarios diseñar sus propios asistentes virtuales dentro del sistema, asignando modelos, personalidades y voces específicas según la tarea.

Sonos Fabric: detección espacial y ‘surround’ portátil

Bajo la denominación Sonos Fabric, la compañía estrena una tecnología que permite a los dispositivos de la casa reconocerse entre sí y reconfigurar la distribución acústica de forma dinámica:

Surround portátil con Sonos Positioning Technology: Utilizando señales acústicas de alta frecuencia, el sistema detecta la posición física de altavoces portátiles compatibles (como parejas de Sonos Move 2 o Sonos Play ) y los convierte temporalmente en canales traseros para cine en casa sin instalaciones fijas.

Utilizando señales acústicas de alta frecuencia, el sistema detecta la posición física de altavoces portátiles compatibles (como parejas de o ) y los convierte temporalmente en canales traseros para cine en casa sin instalaciones fijas. Headphone Linking: Función en acceso anticipado exclusiva para Sonos Ace Ultra que permite transferir el flujo de audio con una pulsación entre los auriculares y las barras de sonido o grupos de altavoces conectados a la misma red Wi-Fi.

Sonos Beam Ultra: Dolby Atmos real y arquitectura de 7.1.2 canales

La nueva Sonos Beam Ultra se posiciona como la opción intermedia de la marca para cine en casa, situándose entre la Beam convencional y la Arc Ultra. A diferencia de las generaciones previas que recurrían a la virtualización, esta barra integra nueve transductores internos, incorporando por primera vez en la gama altavoces dedicados de disparo vertical para ofrecer un sonido espacial 7.1.2 nativo con Dolby Atmos.

Mejora acústica y diseño: Presenta un perfil ligeramente más bajo y ancho con una rejilla superior perforada para la proyección en altura. Aumenta el rendimiento en frecuencias graves y optimiza el comportamiento a bajo volumen.

Presenta un perfil ligeramente más bajo y ancho con una rejilla superior perforada para la proyección en altura. Aumenta el rendimiento en frecuencias graves y optimiza el comportamiento a bajo volumen. Claridad en diálogos: Añade el sistema AI Speech Enhancement junto con un canal central optimizado para mejorar la nitidez de las voces.

Añade el sistema junto con un canal central optimizado para mejorar la nitidez de las voces. Conectividad y ajuste: Suma soporte para Wi-Fi de 6 GHz , Bluetooth y entrada de línea, además de calibración rápida mediante Trueplay .

Suma soporte para , y entrada de línea, además de calibración rápida mediante . Eficiencia: Reduce el consumo de energía en reposo en un 25% y utiliza materiales reciclados en un 24% de su estructura.

Sonos Ace Ultra: integración nativa en el sistema multiroom

Los auriculares circumaurales Sonos Ace Ultra renuevan la propuesta de audio personal de la compañía, resolviendo la demanda de una vinculación más profunda con el resto de altavoces de la casa gracias al nuevo procesador Headphone Engine 2.

Transductores de 40 mm con motor rediseñado: Incorporan un anillo magnético exterior adicional para aumentar el rango dinámico y reducir la distorsión, complementados con un ecualizador personalizable de 3 y 8 bandas.

Incorporan un anillo magnético exterior adicional para aumentar el rango dinámico y reducir la distorsión, complementados con un ecualizador personalizable de 3 y 8 bandas. Ecualización adaptativa: La tecnología Adaptive EQ mide el sellado y ajuste de las almohadillas en tiempo real para compensar la respuesta sonora ante el movimiento.

La tecnología mide el sellado y ajuste de las almohadillas en tiempo real para compensar la respuesta sonora ante el movimiento. Cancelación activa de ruido mejorada: Integra una matriz de 10 micrófonos dedicada a captar y neutralizar el ruido ambiental con mayor rapidez y precisión algorítmica.

Integra una matriz de dedicada a captar y neutralizar el ruido ambiental con mayor rapidez y precisión algorítmica. Headphone Linking y TV Audio Swap: Además de alternar el sonido con la barra de cine en casa (TV Audio Swap), la función Headphone Linking permite enviar y recibir la reproducción de cualquier altavoz o grupo Sonos conectado a la misma red Wi-Fi directamente desde la app o pulsando un botón físico.

Precio y disponibilidad

Ambos dispositivos ya se encuentran en preventa oficial y comenzarán sus entregas el 29 de septiembre: