Sonos Roam 2, el altavoz todoterreno

Sonos ha renovado su altavoz más pequeño y asequible, el Sonos Roam, manteniendo lo que funcionaba bien y solucionando los pequeños fallos que le podríamos encontrar a la versión anterior.

Cuando Sonos lanzó su altavoz Roam era difícil encajarlo en la categoría de altavoces portátiles porque aunque por su tamaño, conectividad Bluetooth y sonido debería entrar en esa categoría, contaba con otras características que no encajaban en ella, como la conectividad WiFi, la posibilidad de instalar un asistente virtual como Alexa o la compatibilidad con AirPlay 2 y Multiroom. Lo mismo ocurre con la nueva versión de este pequeño altavoz que hoy analizamos, el Roam 2, que manteniendo las mismas prestaciones, tocan justo aquello que menos nos gustaba e la anterior versión.

Diseño y características

Los pocos cambios que vamos a encontrar en este altavoz los vamos a encontrar por fuera, pero no esperes que sean muy llamativos. Uno de ellos es el logo, que ahora está en el mismo color que el altavoz. El modelo que probamos es el naranja, y también está disponible en negro, blanco, azul y verde. En los modelos anteriores el logo era en color blando. Por lo demás… son idénticos. La forma de prisma triangular con los perfiles redondeados se mantiene, y la verdad es que para qué cambiarla si es cómoda de llevar y te permite colocarlo tanto en vertical como en horizontal, tú eliges.

En la parte superior encontramos los controles físicos del altavoz, para el volumen y la reproducción, así como el botón para desconectar el micrófono. En la parte posterior los botones de encendido y Bluetooth, por separado. Esta es la otra novedad que parece algo poco relevante, pero lo es, más de lo que te imaginas. No sólo es más cómodo tenerlos por separado, sino que además te permite utilizar el altavoz sin necesidad de utilizar la app Sonos para poder configurarlo primero. El funcionamiento Bluetooth es como el del cualquier altavoz portátil: conectar y reproducir. La configuración puedes hacerla después si quieres, y deberías hacerla porque si no te vas a perder muchas cosas. Pero de eso hablamos después.

Además de esos botones tenemos el conector USB-C que podemos utilizar para recargar el dispositivo, con el cable que se incluye en la caja o con cualquier otro cable compatible. Y si quieres olvidarte de cables, puedes recargarlo con cualquier base de carga Qi que tengas en casa, o comprar la base de carga específica de Sonos. Poder utilizar la misma base que utilizas para tu smartphone es una gran ventaja, es la mejor forma de tener siempre tu altavoz con batería listo para utilizarse. En todo el tiempo que lo llevo usando no he utilizado el cable nunca. Su autonomía de 10 horas (depende del volumen al que lo utilices) te permite utilizarlo largas jornadas y colocarlo de nuevo en la base para tenerlo listo al día siguiente.

Dos pequeños LED apenas apreciables te indican que el altavoz está encendido (superior, en blanco) con la función Bluetooth activa (superior, azul) o que está en carga (inferior, naranja). El otro LED que vas a encontrar está junto al botón que activa y desactiva el micrófono, no vas a encontrar luces RGB ni nada similar en este altavoz. Los fuegos artificiales no son para Sonos, y personalmente lo celebro. La construcción es muy sólida, y la certificación IP67 te garantiza que puedas utilizarlo en exterior sin miedo a que el agua o polvo lo pueda dañar.

Si no conoces el ecosistema de Sonos es difícil explicar por qué este altavoz realmente cuesta lo que vale. Un altavoz portátil de 199€ puede parecer excesivo si lo comparamos con lo que cuestan altavoces de tamaño y calidad sonora similar. Pero no podemos obviar todo lo extra que nos ofrece este Sonos Roam 2. Para aprovechar estas funcionalidades «premium» tenemos que utilizar la aplicación de Sonos y conectarlo a nuestra red WiFi de casa. Gracias a esto podemos añadir este Roam 2 a nuestra red Sonos, podemos utilizar el multiroom para escuchar lo mismo en todas las habitaciones, o podemos agruparlo con otros Sonos Roam para formar un grupo estéreo y mejorar de forma más que considerable la calidad sonora.

Para mejorar la calidad de sonido, el Sonos Roam 2 cuenta con Trueplay automático, un sistema con el que los micrófonos del altavoz se utilizan para «escuchar» el sonido y adaptarlo a la habitación y lugar en el que lo has colocado para ofrecer la mejor calidad sonora posible. Y no nos olvidemos de la posibilidad de instalar un asistente virtual, ya sea Alexa de Amazon o el propio de Sonos, que está disponible solo en inglés. Poder usar el asistente te da la opción de controlar el altavoz mediante tu voz, sin tener que usar el iPhone ni los controles manuales, lo cual es tremendamente cómodo en casa. Estar en tu habitación y escuchar tu música o podcast favorito sin levantarte de tu sillón o de tu cama es realmente cómodo, y extraño que un altavoz tan pequeño sea capaz de ello. Y por supuesto, si tienes domótica compatible con Alexa, puedes controlarla también con tu voz, así como cualquier otra acción del asistente de Amazon, como que te cuente chistes o cuentos.

Calidad de sonido

En un altavoz el tamaño importa y mucho. El Sonos Roam 2 cumple con creces dado su tamaño, sorprende tanto por volumen como por calidad de sonido, pero no esperes un sonido imponente que te permita crear fiestones al aire libre. Es un altavoz perfecto para una habitación pequeña, para llevarte al jardín y escuchar música mientras lees o tomas el sol, o para llevarlo a cualquier lugar como la playa o una excursión al campo. El sonido es bastante equilibrado, con bajos buenos teniendo en cuenta que no tiene un subwoofer dedicado para ellos. Como mejor se disfruta del sonido es en volúmenes en torno al 50-70%, a partir de ahí los bajos se reducen de forma considerable, probablemente para evitar distorsiones de sonido.

Opinión del editor

Cuando hablamos de un altavoz portátil se suele pensar en un altavoz pequeño con conexión Bluetooth y una calidad de sonido limitada. El Sonos Roam 2 entraría en esa categoría si nos olvidáramos de todo lo demás, lo cual no sería nada justo. Su precio no es barato si lo comparamos con otros altavoces similares por tamaño y calidad de sonido, pero claro, nos ofrece cosas que los otros no. Si buscas un altavoz para usar en casa, para conectar a tu red Sonos, para poder usarlo con Alexa, y para poder llevarte a cualquier lugar sin pensártelo dos veces, no tienes mejor opción que este. Su precio es de 199€ en Amazon () aunque hay ofertas frecuentes con las que te puedes ahorrar 20-30€.

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas

Excepcional €199 80% Roam 2

Reseña de: Luis Padilla

Publicado el:

Última modificación: Diseño Editor: 90%

Sonido Editor: 80%

Acabados Editor: 90%

Calidad-Precio Editor: 80%

Pros Compacto y ligero

Buena calidad de construcción

WiFi, AirPlay 2, Multiroom, Alexa

Posibilidad de emparejar con otro Roam/Roam 2

Carga inalámbrica