¡Sorpresa! Nuevos Mac mini y Mac Studio, con procesador M5 Pro y M6

Apple ha aprovechado el final del verano para renovar buena parte de su catálogo de sobremesa, y lo ha hecho sin tocar demasiado aquello que ya funcionaba. Los nuevos Mac mini y Mac Studio mantienen los diseños que conocemos, pero estrenan procesadores, conexiones más rápidas y una apuesta todavía más evidente por la inteligencia artificial ejecutada directamente en el dispositivo. Sobre el papel, la renovación es importante: el Mac mini estrena el nuevo chip M6, mientras que su versión más potente se queda en el M5 Pro. Por encima, el Mac Studio salta a los M5 Max y M5 Ultra, con unas cifras de rendimiento y memoria que empiezan a entrar en un terreno casi absurdo para un ordenador que sigue ocupando tan poco espacio sobre la mesa.

La estrategia, eso sí, es bastante curiosa. Apple ha decidido que el Mac mini básico avance directamente del M4 al M6, mientras que el modelo Pro utiliza un chip de la generación anterior. Puede parecer contradictorio, pero no lo es tanto cuando miramos qué ofrece cada uno. El M6 representa el salto tecnológico más reciente de Apple Silicon, mientras que el M5 Pro continúa teniendo más músculo para determinadas cargas profesionales. En otras palabras, que un número sea mayor no significa necesariamente que el ordenador vaya a ser más potente en todos los escenarios. Y esta generación es un buen ejemplo de ello.

El nuevo Mac mini estrena M6, pero el modelo Pro se queda con M5 Pro

La gran novedad de la gama es el Mac mini con M6, porque se convierte en el primer ordenador de Apple en estrenar esta nueva familia de procesadores. El M6 está fabricado mediante un proceso de 2 nanómetros y cuenta con una CPU de 12 núcleos, formada por dos supernúcleos, cuatro núcleos de rendimiento y seis de eficiencia. La GPU también alcanza los 12 núcleos y suma aceleradores neuronales integrados, mientras que Apple incorpora un doble Neural Engine de 16 núcleos para acelerar cargas relacionadas con inteligencia artificial.

Según las cifras de Apple, el M6 puede ofrecer hasta un 40 % más de rendimiento de CPU, duplicar determinadas cargas gráficas y multiplicar hasta por cuatro el rendimiento en tareas concretas de IA frente al Mac mini M4. Como siempre ocurre con este tipo de porcentajes, conviene cogerlos con cierta calma hasta que lleguen las pruebas reales. En un uso cotidiano nadie va a abrir Mail un 40 % más rápido ni Safari se va a convertir en otra aplicación de repente. Donde sí tendrá sentido ese salto será en edición de vídeo, compilación, procesamiento de fotografía, juegos y, especialmente, en aplicaciones que hagan uso intensivo de modelos de inteligencia artificial ejecutados localmente.

El Mac mini con M6 admite hasta 32 GB de memoria unificada y configuraciones de hasta 2 TB de almacenamiento SSD. Por encima queda el modelo equipado con M5 Pro, que juega directamente en otra liga. Puede configurarse con una CPU de hasta 18 núcleos, GPU de hasta 20 núcleos, 64 GB de memoria unificada y hasta 8 TB de almacenamiento. También mantiene una ventaja clara en conectividad profesional gracias a Thunderbolt 5, mientras que el M6 utiliza Thunderbolt 4.

En el resto de apartados, Apple ha actualizado varios elementos que normalmente pasan más desapercibidos, pero que tienen bastante importancia si pensamos en comprar un Mac para muchos años. Ambos modelos incorporan ahora Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, mientras que Ethernet pasa a ofrecer 2,5 Gb/s de serie, con opción de 10 Gb/s. El diseño exterior, sin embargo, permanece intacto. Sigue siendo el pequeño bloque de aluminio que Apple estrenó con el M4, con dos puertos USB-C y conexión de auriculares en el frontal. Y sinceramente, tampoco hacía falta cambiarlo: es uno de los diseños más logrados de la gama Mac actual.

Mac Studio: M5 Max y un M5 Ultra llevado al extremo

El Mac Studio recibe una renovación más orientada al usuario profesional. Apple mantiene exactamente el mismo formato exterior, pero sustituye las configuraciones anteriores por los nuevos M5 Max y M5 Ultra. En el caso del M5 Max, encontramos una CPU de hasta 18 núcleos y una GPU que puede alcanzar los 40, además de configuraciones con hasta 128 GB de memoria unificada.

Es un ordenador pensado para trabajos en los que un Mac mini simplemente empieza a quedarse corto: edición de vídeo de alta resolución, proyectos de audio complejos, renderizado 3D, programación pesada o flujos profesionales que dependan de la GPU. Apple también insiste mucho este año en la capacidad de trabajar con inteligencia artificial local, una tendencia que está condicionando buena parte de la evolución de Apple Silicon.

La auténtica barbaridad llega con el M5 Ultra. Apple combina varias matrices mediante su tecnología UltraFusion para crear un chip que puede alcanzar una CPU de 36 núcleos y una GPU de hasta 80. La memoria unificada escala hasta nada menos que 512 GB, con un ancho de banda máximo de 1,2 TB/s.

Son cifras difíciles de contextualizar para un usuario normal porque, sencillamente, no están pensadas para un usuario normal. Nadie necesita 512 GB de memoria para editar sus fotos de vacaciones o montar un vídeo en Final Cut Pro. El objetivo de esta máquina está en entornos profesionales que trabajan con enormes bibliotecas de vídeo, efectos visuales, simulaciones, modelos 3D o inteligencia artificial. De hecho, Apple destaca que este Mac Studio puede ejecutar localmente modelos de lenguaje con cientos de miles de millones de parámetros.

También se incorpora almacenamiento PCIe Gen 6, con velocidades superiores a las generaciones anteriores, además de Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thunderbolt 5. El Mac Studio con M5 Ultra puede gestionar hasta ocho pantallas, y Apple permite incluso interconectar varios equipos mediante Thunderbolt 5 para determinadas cargas de trabajo relacionadas con IA.

Mac mini M4 frente a Mac mini M6: ¿hay realmente tanta diferencia?

La comparación más interesante probablemente no sea contra otros ordenadores del mercado, sino contra el Mac mini M4, porque ese modelo consiguió algo que Apple no logra demasiado a menudo: convertirse en una recomendación casi automática. Era pequeño, rápido, silencioso y, sobre todo, tenía un precio relativamente contenido para tratarse de un Mac.

El salto al M6 es importante técnicamente. Pasamos de una CPU y GPU de 10 núcleos en el M4 a 12 núcleos en ambos apartados con el M6. El nuevo chip incorpora además una arquitectura más reciente, mayor ancho de banda de memoria y mejoras específicas para inteligencia artificial. Apple promete también velocidades SSD significativamente superiores.

La conectividad es otro de los puntos donde se nota el cambio. El modelo M4 utilizaba Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3, mientras que el nuevo M6 incorpora Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. Ethernet también mejora de 1 Gb/s a 2,5 Gb/s de serie. No son cambios que vayan a transformar la experiencia el primer día, pero sí son de ese tipo de mejoras que agradeces cuando el ordenador lleva seis o siete años en casa.

Ahora bien, si ya tienes un Mac mini M4, cuesta bastante justificar el cambio salvo que tus necesidades hayan aumentado mucho. Para navegar, trabajar con documentos, editar fotografía, consumir contenido multimedia o incluso hacer edición de vídeo relativamente exigente, el M4 sigue teniendo potencia de sobra. El M6 resulta mucho más interesante para quienes vienen de un Mac Intel, un M1 o incluso determinados modelos con M2.

Hay además un detalle que sigue chirriando bastante: Apple mantiene 256 GB de almacenamiento en la configuración de entrada. En un ordenador que ha subido considerablemente de precio, seguir arrancando con esa capacidad resulta difícil de justificar. macOS ocupa una parte, las aplicaciones cada vez pesan más y cualquiera que trabaje con fotografía, vídeo o juegos puede llenar ese espacio con una facilidad preocupante.

Precio y fecha de lanzamiento

Los nuevos Mac se pueden reservar desde el 25 de agosto de 2026, mientras que las primeras unidades llegarán a tiendas y compradores el 22 de septiembre. En España, el Mac mini con M6 parte de 1.069 euros, mientras que el modelo con M5 Pro comienza en 2.019 euros.

El Mac Studio juega ya en otra categoría. La versión con M5 Max parte de 3.029 euros, mientras que el modelo equipado con M5 Ultra comienza en 6.649 euros. Las configuraciones con más memoria y almacenamiento pueden elevar considerablemente esas cifras, especialmente en el modelo Ultra.

Y aquí aparece probablemente la parte menos atractiva de esta renovación. El Mac mini M4 llegó en 2024 con un precio de entrada de 719 euros, una cifra que ayudó muchísimo a convertirlo en uno de los Mac con mejor relación entre precio y prestaciones de los últimos años. Saltar ahora hasta los 1.069 euros cambia bastante su posicionamiento.

El nuevo Mac mini M6 es claramente mejor ordenador: más rápido, mejor conectado y bastante más preparado para los próximos años. Pero también deja de ser aquel pequeño Mac que resultaba fácil recomendar prácticamente a cualquiera. Si vienes de un equipo antiguo, sigue siendo una opción fantástica y seguramente uno de los ordenadores más interesantes del ecosistema Apple. Si ya tienes un M4, en cambio, puedes estar tranquilo: no hay absolutamente ninguna urgencia por cambiarlo. Y en una época en la que Apple insiste tanto en vendernos cada salto generacional como una revolución, a veces esa es precisamente la conclusión más útil.