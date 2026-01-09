Spotify está dando un nuevo giro a su faceta más social con una actualización que pone el foco en la actividad de escucha en tiempo real dentro de Mensajes y en las peticiones para unirse a sesiones Jam sin salir del chat. La compañía de ‘streaming’ quiere que las conversaciones sobre música sucedan cada vez más dentro de su propia app, en lugar de repartirse entre WhatsApp, Telegram u otras plataformas.

Desde su lanzamiento en 2025, el apartado de Mensajes de Spotify ha logrado cerca de 340 millones de canciones enviadas por unos 40 millones de usuarios, según datos internos de la empresa. Sobre esa base, ahora incorpora dos funciones clave: ver qué escuchan tus contactos al momento y convertir cualquier conversación en una sesión de escucha compartida mediante Jam.

Qué es la actividad de escucha en tiempo real de Spotify

La nueva función de actividad de reproducción o actividad de escucha traslada al móvil algo que hasta ahora solo estaba disponible en el cliente de escritorio: la posibilidad de comprobar al instante qué tema está sonando en las cuentas de tus amigos y familiares con los que ya tienes un chat abierto en Spotify.

Esta opción no se activa por defecto; es una herramienta opcional que requiere que el usuario dé su consentimiento. Para ello, hay que ir al perfil, entrar en la sección de configuración de privacidad y social y habilitar el apartado de «Actividad de escucha». Desde esa misma pantalla se puede elegir con qué contactos se comparte esa información.

Una vez activada, la actividad aparece en dos lugares clave: en la fila de chats de la barra lateral y en la parte superior de cada conversación individual de Mensajes. Si en ese momento tu contacto está reproduciendo música, se muestra la canción actual; si no hay nada sonando, se enseña la última pista que haya escuchado.

Al tocar sobre el estado musical de otra persona, se despliegan varias opciones: el usuario puede reproducir ese mismo tema, guardarlo en su biblioteca, abrir el menú contextual de la canción o reaccionar con uno de los seis emojis estándar que ofrece la plataforma. Con ello, Spotify pretende que el intercambio musical y los comentarios rápidos se resuelvan dentro del chat, sin tener que recurrir a capturas de pantalla o enlaces en otras apps.

La función se dirige tanto a cuentas gratuitas como de pago siempre que Mensajes esté habilitado en ese mercado concreto. En Europa y España el despliegue está llegando progresivamente a la app de iOS y Android, con la previsión de que esté extendido de forma general a principios de febrero.

Privacidad, control y límites de edad en Mensajes

Spotify insiste en que el usuario mantiene el control sobre quién puede ver su actividad de escucha. Solo las personas con las que ya se ha intercambiado contenido previamente —por ejemplo, al compartir una lista colaborativa, participar en una Jam o en una sesión Blend— pueden convertirse en contactos de Mensajes.

Los mensajes dentro de la plataforma se cifran en reposo y en tránsito, de forma que el contenido no viaja en claro por la red ni se almacena sin protección. No obstante, la compañía aclara que la mensajería aún no cuenta con cifrado de extremo a extremo, algo que sí ofrecen otras aplicaciones centradas exclusivamente en la comunicación privada.

Hay además una restricción de edad: tanto la actividad de escucha como la solicitud de Jam solo están disponibles para usuarios mayores de 16 años, ya que forman parte del ecosistema de Mensajes. Con esto, Spotify busca ajustarse a las normativas de protección de menores vigentes en la Unión Europea y otros territorios.

Por ahora, el sistema solo permite chats individuales, sin grupos, lo que limita de momento las conversaciones colectivas alrededor de una sesión de escucha. La compañía ha adelantado que estudia la incorporación de chats grupales en determinados mercados, algo que tendría impacto directo en cómo se usan estas nuevas herramientas sociales.

Todo este enfoque encaja con la estrategia de la plataforma en los últimos meses: reforzar su papel no solo como reproductor, sino como espacio social donde descubrir y comentar música en tiempo real, con especial atención a mercados clave como España y el resto de Europa, donde la competencia por la atención del usuario es especialmente intensa.

Cómo activar y usar la actividad de escucha en el móvil

El procedimiento para empezar a compartir lo que escuchas es sencillo, aunque requiere un par de pasos manuales. El primer requisito es tener acceso a la sección de Mensajes en la aplicación de Spotify para iOS o Android, disponible en los territorios donde la función ya se ha estrenado.

Una vez comprobado esto, el usuario debe entrar en su perfil y abrir la configuración social y de privacidad. Dentro de ese menú aparece la opción «Actividad de escucha» o «Listening Activity», que hay que activar. En ese mismo apartado es posible seleccionar de forma granular con qué contactos se comparte la información de escucha.

Cuando la función está habilitada, el estado musical de cada persona se ve directamente en la parte superior del chat de Mensajes y también en la lista de conversaciones, lo que permite saber de un vistazo quién está escuchando algo en ese momento. Tocar sobre esa barra abre la ficha de la canción y las opciones relacionadas: reproducirla, añadirla a la biblioteca, abrir el menú contextual con más acciones o lanzar una reacción mediante emoji.

Si el usuario prefiere volver al modelo tradicional, puede desactivar la actividad de escucha en cualquier momento desde el mismo panel de ajustes. También es posible revocar el acceso a contactos concretos, de modo que algunos amigos puedan ver la actividad y otros no, un enfoque que encaja con las preocupaciones de privacidad habituales entre los usuarios europeos.

Desde el punto de vista de la experiencia, esta función se asemeja a una mezcla entre un estado de WhatsApp y el panel social que ya existía en el cliente de escritorio, pero integrado directamente en las conversaciones de la app móvil para que la interacción sea más inmediata.

Solicitar unirse a una Jam desde el chat de Mensajes

La segunda gran pieza de la actualización es la opción de solicitar unirse a una Jam sin salir de Mensajes. Jam es la función de Spotify que permite organizar sesiones de escucha compartida, con una cola de reproducción común a la que pueden ir añadiendo temas varios participantes.

Hasta ahora, crear una Jam implicaba activar la sesión desde la pantalla de reproducción. Con los últimos cambios, los usuarios Premium pueden iniciar el proceso directamente desde la conversación: basta con tocar el icono de Jam en la esquina superior derecha del chat para enviar una petición a la otra persona.

El destinatario recibe una notificación dentro de esa misma conversación y puede aceptar o rechazar la solicitud. Si la acepta, pasa automáticamente a ser el anfitrión de la sesión. Desde ese momento, ambos pueden ir añadiendo temas a una cola compartida y escuchar la música de forma totalmente sincronizada, aunque estén en ciudades distintas.

Durante la sesión, es posible seguir chateando por Mensajes para comentar lo que está sonando, proponer el siguiente tema o reaccionar a las elecciones del resto con emojis. Las invitaciones que no se responden caducan al cabo de unos minutos, de forma que no se acumulan peticiones antiguas en el buzón del usuario.

La posibilidad de ver si un contacto está activo y solicitar unirse a su Jam desde el propio chat refuerza el carácter social de la herramienta, que nació como una forma de escuchar en grupo tanto en casa como en el coche y que la compañía ya ha ido enlazando con experiencias como Android Auto para abarcar más contextos de uso.

Quién puede crear y quién puede unirse a una Jam

La política de acceso se mantiene similar a la que ya tenía Jam antes de esta actualización. Solo los usuarios con suscripción Premium pueden iniciar una sesión, ya sea desde la pantalla de reproducción o ahora desde el botón de Jam en Mensajes.

Aun así, Spotify abre la puerta a que los usuarios con cuenta gratuita participen: cualquiera que tenga Mensajes disponible puede unirse a una Jam si recibe una invitación de un usuario Premium. De esta forma, la escucha compartida no se limita únicamente a quienes pagan, aunque sí dependen de un amigo con suscripción para arrancar la sesión.

En una Jam, todos los participantes cuya solicitud haya sido aceptada pueden añadir pistas a la cola común. La interfaz muestra los nombres de usuario y las fotos de perfil de quienes están conectados a la sesión, lo que facilita identificar quién propone cada canción. Salir de la Jam es tan fácil como abandonar la sesión desde el reproductor o el propio chat.

La compañía ha indicado que el uso diario de Jam se ha más que duplicado en el último año, aunque no ha ofrecido cifras detalladas. La integración con Mensajes persigue seguir impulsando ese crecimiento, haciendo que sea más natural pasar de una simple conversación a una escucha compartida en tiempo real.

En mercados como el español, donde las sesiones de escucha en casa, en el coche o durante reuniones con amigos son habituales, esta combinación de chat y Jam puede convertirse en una de las funciones más utilizadas entre grupos que ya usan Spotify como reproductor principal.

Mensajes como pieza central de la apuesta social de Spotify

La llegada de la actividad de escucha en tiempo real y de las solicitudes de Jam remotas se enmarca en la renovación más amplia de la interfaz de Spotify iniciada en 2025, en la que la compañía dio prioridad a las funciones sociales y colaborativas frente a un uso puramente individual del catálogo.

Mensajes, estrenado en la app móvil a mediados de 2025, ya permitía enviar enlaces a canciones, poner en marcha Jams o crear listas Blend a través de mensajes directos. Con las nuevas funciones, la empresa busca que cada vez más interacciones sucedan ahí dentro, evitando que el usuario tenga que ir saltando entre Spotify y otras aplicaciones de mensajería.

No obstante, la plataforma es consciente de que competir con servicios que prácticamente todo el mundo tiene instalados, como WhatsApp o Telegram, no será sencillo. La clave estará en ofrecer ventajas específicas vinculadas a la música que esas otras apps no pueden replicar de forma nativa, como la sincronización automática de la reproducción o la integración directa con la biblioteca del usuario.

En este sentido, la actividad de escucha y las solicitudes de Jam desde Mensajes funcionan como un incentivo adicional para que las conversaciones sobre música se queden dentro de Spotify. La compañía intenta que comentar un tema o montar una sesión conjunta sea tan natural como enviar un audio o una nota de voz en cualquier otra aplicación.

Mientras se completa el despliegue en iOS y Android en los países donde Mensajes ya está disponible, la plataforma no ha detallado aún si estas funciones darán el salto a la versión de escritorio o a la web, algo que muchos usuarios en Europa podrían ver con buenos ojos para coordinar escuchas desde el ordenador.

Con esta actualización, Spotify refuerza claramente su papel como espacio de encuentro digital alrededor de la música: ver qué escuchan tus amigos en tiempo real, reaccionar al momento y convertir cualquier chat en una Jam compartida se vuelve parte del día a día en la app, especialmente para quienes usan la plataforma como punto de referencia para descubrir y comentar canciones con su círculo más cercano.