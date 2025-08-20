Spotify activa Mix en fase beta para usuarios Premium, una herramienta que convierte tus listas en sesiones sin cortes al permitir transiciones entre canciones con un enfoque más creativo y controlado que el habitual crossfade. La novedad apunta a competir con AutoMix de Apple Music: mientras Apple prepara una experiencia automática en iOS 26, Spotify adelanta su propia propuesta con un botón Mix dentro de cada playlist y la opción de ajustar la mezcla a tu gusto.

Qué es Mix y qué permite en Spotify

Spotify ha presentado una nueva función a través de su blog. Se trata de Mix, una herramienta que permite transicionar entre canciones de forma sencilla. Al tocar Mix en la barra de herramientas de cualquier playlist creada por ti, la app inserta pequeñas pestañas entre temas que marcan cada transición. Desde ahí, puedes dejar que la app haga el trabajo con el modo Auto o ponerte manos a la obra y editar transición por transición.

El modo Auto aplica un blend instantáneo entre pistas. Si prefieres afinar, tienes presets como Fade, Rise, Melt o Wave, además de controles granulares para volumen, ecualización y curvas de efectos, con los que ajustar el carácter y la intensidad del cruce.

Usuarios de Spotify de todo el mundo han musicalizado sus momentos cotidianos creando casi 9 mil millones de listas de reproducción. Ahora, los usuarios Premium pueden llevar su creatividad al siguiente nivel con la posibilidad de añadir y personalizar transiciones entre pistas. Esta función, ahora en versión beta, ofrece a los usuarios aún más control, permitiendo que tanto los amantes de la música como los expertos en listas de reproducción creen fácilmente listas únicas. Transiciona entre pistas de forma fluida, personaliza su fluidez y mejora tu mezcla con funciones como volumen, ecualización y curvas de efectos.

Para ayudarte a cuadrar entradas y salidas, la interfaz muestra formas de onda, datos de beat y BPM y la tonalidad de cada canción. Así es más fácil localizar el punto exacto de entrada y evitar choques de clave usando, si lo deseas, criterios de mezcla tipo Camelot.

Cómo empezar a usar Mix

Antes de nada, asegúrate de que tienes la app actualizada y una cuenta Premium. La función se está desplegando de forma progresiva en iOS y Android.

Abre una playlist existente o crea una nueva. Toca el botón Mix en la parte superior (junto a las opciones de añadir y editar). La app aplicará Auto a cada cruce; si quieres personalizar, entra en la pestaña de transición. Elige un preset (por ejemplo, Fade o Rise) como punto de partida. Ajusta volumen, EQ y efectos, ayudándote de la forma de onda y del beat para clavar el timing. Pulsa Guardar. Podrás alternar la versión mezclada de la lista activando o desactivando el botón Mix.

Las listas mezcladas se pueden guardar, compartir y editar en colaboración, con la salvedad de que la reproducción y la colaboración están pensadas para cuentas Premium.

Consejos y usos recomendados

Para resultados más naturales, agrupa canciones con BPM y tonalidades cercanas. La propia app te muestra estos datos para ayudarte a ordenar y testear combinaciones con mejor flujo.

Mix brilla especialmente en géneros pensados para continuidad —como house o techno— y en situaciones cotidianas: listas para correr con BPM constantes, sesiones para una fiesta o un viaje por carretera, o incluso selecciones relajadas para concentrarte sin silencios incómodos.

El enfoque de Spotify aporta mayor control creativo que un simple crossfade y permite transiciones con carácter gracias a presets y curvas. La visualización de beat, BPM y clave facilita mezclas más limpias.

En las primeras pruebas, el modo Auto funciona bien con material de tempo similar, pero puede errar el timing en ocasiones o resultar algo brusco en auriculares. Además, personalizar cada cruce uno a uno puede ser laborioso en listas muy largas.

Cara a cara con AutoMix de Apple Music

Apple propone una experiencia totalmente automática y transversal en su app, sin que el usuario tenga que intervenir. Spotify, en cambio, concentra Mix en listas concretas y potencia la edición manual, pensando en quienes quieren jugar con la estructura y el carácter de cada transición.

La estrategia es clara: Spotify se adelanta al despliegue de AutoMix en iOS 26 y apuesta por diferenciarse con herramientas de mezcla que dan más margen al usuario avanzado, sin dejar de ofrecer una opción Auto para quien solo busca un flujo continuo.

Disponibilidad, límites y un extra visual

Mix está en beta para Premium y su llegada puede tardar unos días en aparecer en tu app. Si no lo ves, revisa si hay actualización en la tienda correspondiente.

Spotify indica que la función se orienta a las miles de millones de playlists creadas por usuarios y añade un toque estético: puedes crear portadas personalizadas para tus listas mezcladas con etiquetas y stickers, reforzando la identidad de cada selección.

Con una mezcla de automatización y control manual, Mix convierte las playlists en experiencias más fluidas y expresivas. No es perfecta y requiere algo de mimo para brillar, pero ofrece herramientas suficientes para que cualquiera se acerque, con un poco de maña, a resultados estilo DJ.