Spotify ha dado un paso más en su apuesta por la personalización con el lanzamiento de Perfil de Gustos, una nueva función que coloca la inteligencia artificial en el centro de cómo se generan las recomendaciones de la plataforma. Esta herramienta busca que el usuario tenga algo más que un papel pasivo, ofreciendo controles directos para ajustar lo que aparece en la pantalla principal.

La novedad se presentó en el marco del festival SXSW, donde la compañía detalló una propuesta que va más allá de las clásicas listas automáticas. El objetivo es que cada persona pueda ver cómo la app interpreta sus gustos y corregir o matizar esa información cuando considere que las sugerencias no encajan con lo que realmente quiere escuchar.

Qué es exactamente el Perfil de Gustos de Spotify

El nuevo Perfil de Gustos se integra como un apartado propio dentro de la aplicación, accesible desde el menú principal al tocar la foto de perfil y desplazarse hacia abajo. Allí se muestra una descripción generada automáticamente que resume los hábitos de escucha: géneros predominantes, artistas recurrentes y el tipo de contenido que más se consume, incluidos música, pódcast y audiolibros.

La característica clave de esta función es que no se limita a un listado estático, sino que incorpora un sistema de diálogo similar al de un chatbot. A través de lenguaje natural, el usuario puede indicar qué quiere ver más, qué prefiere evitar o qué tendencias recientes no reflejan realmente sus gustos a largo plazo.

Según ha explicado la compañía, este modelo algorítmico alimenta productos tan conocidos como Discover Weekly, las recomendaciones personalizadas diarias y el informe anual Spotify Wrapped. Reunir todos esos datos en un solo sitio pretende facilitar que las personas entiendan de forma clara qué está influyendo en las sugerencias que aparecen en la app.

Además, las modificaciones que se hagan en este espacio impactarán directamente en la página de inicio. Tras ajustar preferencias, el usuario verá un conjunto distinto de recomendaciones, teóricamente más alineado con sus intereses actuales y menos condicionado por escuchas puntuales del pasado.

Cómo se edita el Perfil de Gustos y qué se puede cambiar

Una de las grandes diferencias respecto a las herramientas anteriores de la plataforma es el grado de control. Frente a opciones más limitadas —como ocultar canciones concretas o excluir ciertas listas—, ahora se permite diseñar un perfil mucho más afinado indicando al sistema qué se debería priorizar y qué conviene rebajar, como ocurre con los perfiles de usuario en Netflix.

Esta interacción se realiza mediante instrucciones de lenguaje natural. Por ejemplo, se puede pedir que deje de aparecer de forma insistente un artista determinado, que se reduzca la presencia de un género o que se aumenten las recomendaciones de pódcast de actualidad o audiolibros de un tipo concreto.

Un caso habitual que Spotify quiere corregir es el de quienes escuchan algo de forma puntual —música para dormir, listas para niños, sesiones para hacer ejercicio o un artista de moda como Bad Bunny— y después descubren que el algoritmo se ha quedado enganchado a ese contenido. Con el nuevo sistema, es posible indicar que esa etapa ya ha pasado para que la app deje de proponer esos artistas o estilos con tanta frecuencia.

La plataforma subraya que estas peticiones influyen en lo que se prioriza, lo que se reduce y lo que se sugiere a continuación. Es decir, ya no se trata solo de decir «no me gusta» a una canción concreta, sino de reorientar el mapa general de gustos que el algoritmo utiliza como base.

La herramienta también contempla situaciones cambiantes: entrenar para una maratón y necesitar temas más cañeros por la mañana, preferir pódcast de noticias en los trayectos entre semana o cambiar de género favorito con el tiempo. El Perfil de Gustos está pensado para adaptarse a esos vaivenes sin necesidad de empezar de cero cada vez.

Un algoritmo que ya no solo observa, también escucha tus indicaciones

Durante la presentación, el co-CEO de la compañía, Gustav Söderström, subrayó que este movimiento supone una forma de hacer más transparente un sistema que suele funcionar como una caja negra. Hasta ahora, el usuario veía el resultado de las recomendaciones pero apenas contaba con herramientas para corregir el rumbo de forma directa.

Con el Perfil de Gustos, la idea es combinar la observación automática del comportamiento de escucha con instrucciones explícitas por parte del usuario. El algoritmo sigue siendo el corazón del sistema, pero se abre una puerta para matizarlo, corregir errores acumulados o evitar que la cuenta compartida con familiares desvirtúe por completo las sugerencias.

Spotify reconoce que su sistema de recomendaciones es uno de sus activos más valiosos y que no va a ceder el control absoluto. La compañía no ha detallado hasta qué punto las órdenes dadas a la IA modificarán el modelo ni cuánto durarán esos cambios, algo que sigue siendo una incógnita para quienes buscan controlar al milímetro lo que aparece en la app.

Aun así, la plataforma presenta esta función como un avance hacia una personalización más participativa. En lugar de limitarse a reaccionar a lo que se reproduce, la aplicación incorpora un canal para que cada persona explique qué quiere ver y qué prefiere dejar atrás.

En un contexto en el que los algoritmos influyen casi todo lo que se consume, la compañía intenta repartir algo de poder de vuelta a los usuarios, al menos en apariencia. Queda por ver en qué medida esa promesa se traduce en cambios palpables para quienes llevan años con un historial de escucha muy mezclado.

Lanzamiento gradual: beta en Nueva Zelanda antes de llegar a otros mercados

Por ahora, el despliegue del Perfil de Gustos es bastante limitado. La función se está lanzando en fase beta y, en un primer momento, solo llegará a los suscriptores Premium de Nueva Zelanda. Es una estrategia habitual en la empresa, que suele probar novedades en mercados concretos antes de decidir si las extiende a escala global.

En las próximas semanas, estos usuarios podrán empezar a probar la herramienta, editar su perfil y comprobar cómo se modifica la página de inicio. A partir de ahí, la compañía irá recopilando datos de uso, posibles fallos e impacto real en la satisfacción con las recomendaciones.

De momento no hay una fecha oficial para su lanzamiento en España, en otros países europeos o en América Latina, ni se ha aclarado si acabará llegando también a quienes usan la versión gratuita con anuncios. La empresa se limita a hablar de una expansión progresiva a otros mercados una vez superada la fase inicial.

Esta primera prueba permitirá valorar si la gente utiliza de forma activa el diálogo con la IA o si la mayoría prefiere que el sistema siga actuando de manera casi automática. La adopción real será un indicador clave para saber si esta propuesta encaja con la forma en que la audiencia gestiona su música y su contenido de audio.

También servirá para comprobar si las quejas habituales sobre recomendaciones desajustadas se reducen. Muchos usuarios se habían encontrado con perfiles distorsionados por escuchas puntuales o por el uso compartido de la cuenta, y esta función pretende ofrecer una vía más directa para corregir esos desvíos.

Del descubrimiento automático al control sobre lo que quieres escuchar

En los primeros años del streaming, una parte importante del atractivo de estas plataformas estaba en descubrir música gracias a los algoritmos. Listas de descubrimiento semanal, sugerencias automáticas al terminar un álbum o mezclas infinitas ayudaban a ampliar horizontes sin necesidad de buscar demasiado.

Con el tiempo, esa misma lógica algorítmica ha pasado a condicionar prácticamente todo lo que se escucha, hasta el punto de que no siempre es sencillo escapar de lo que el sistema considera que te gusta. El Perfil de Gustos se presenta como un intento de ajustar ese equilibrio y permitir que el usuario intervenga de forma más consciente.

Spotify llevaba tiempo ofreciendo pequeñas opciones para modular el perfil, como excluir ciertas canciones de las recomendaciones o evitar que una lista concreta influyera en el historial. Sin embargo, estas medidas se quedaban cortas, sobre todo para quienes tenían cuentas compartidas o hábitos muy variados que confundían al sistema.

La nueva función pretende ser más clara y centralizada: un único espacio en el que se agrupa toda la información de escucha y desde el que se puede dialogar con la IA. De este modo, no hace falta ir sección por sección eliminando restos del pasado, sino que se pueden lanzar instrucciones más amplias sobre qué contenido tiene sentido mantener en la ecuación y cuál conviene rebajar.

Habrá que ver hasta qué punto esta propuesta cambia realmente la experiencia para quienes llevan años utilizando el servicio. Si el sistema responde de forma ágil a los ajustes y los mantiene en el tiempo, es probable que los usuarios más activos aprecien tener un mayor margen de maniobra sobre sus recomendaciones diarias.

En cualquier caso, la introducción del Perfil de Gustos confirma que la compañía quiere avanzar hacia una personalización menos opaca, donde la inteligencia artificial no solo observe en segundo plano, sino que escuche indicaciones explícitas de quienes usan la app a diario. Para los usuarios de España y del resto de Europa, la incógnita ahora es cuándo podrán poner a prueba esta nueva forma de negociar con el algoritmo que decide qué suena a continuación.