Spotify o Apple Music: ¿cuál es mejor? Cuando se considera la opción de seleccionar una plataforma de streaming musical, Spotify y Apple Music figuran entre los nombres más pronunciados o escritos. Ambos servicios proporcionan extensas colecciones de música, listas de reproducción personalizadas y funciones diferenciadoras que otros servicios de streaming musical no tienen. No obstante, sus particularidades pueden influir en que una se ajuste mejor a tus gustos y requisitos. A continuación, examinamos las características más relevantes de cada uno para ayudarte en tu elección.

No te preocupes porque en este artículo te lo contaremos todo acerca de ambas plataformas. Idealmente, terminarás este artículo sabiendo que has tomado la decisión correcta. En cada terna, pondremos a sus respectivos ganadores. Siempre estarán en competencia y esto será un guía 100% completa. Vamos allá con la batalla de Spotify o Apple Music: ¿cuál es mejor?

Biblioteca de música y exclusivas

En este momento debemos ponerlas a competir en cuestión de diversidad de piezas musicales y de cantidad de música. Ambas plataformas te ofrecerán casi la misma cantidad de tiempo de reproducción pero si nos basamos solamente en esa razón esto termina en un sólido empate porque andan muy a la par. Presta atención porque empezamos con las claves en la batalla de Spotify o Apple Music: ¿cuál es mejor? Comencemos.

Spotify: Dispone de más de 100 millones de pistas musicales, abarcando géneros como mainstream, indie y material exclusivo como programas de audio. A pesar de que rara vez proporciona estrenos exclusivos de intérpretes, se caracteriza por su vasta variedad de listas de reproducción elaboradas tanto por los usuarios como por el equipo curatorial de Spotify.

Apple Music: Apple Music al igual que Spotify también te ofrece más de 100 millones de canciones, aunque se distingue por proporcionar lanzamientos exclusivos de ciertos artistas y acceso a la colección de iTunes. Asimismo, incorpora programas de radio en vivo como Apple Music 1, lo que extiende su contenido más allá de la música.

Para nosotros en este punto es un empate. Ambas tienen bibliotecas similares, pero Apple Music destaca si buscas exclusivas y programación de radio. Es una gran decisión tirar por Apple Music si eres un fanático de los podcasts, por ejemplo. Spotify o Apple Music: ¿cuál es mejor? Sigamos viendo esta guía.

Experiencia de usuario y diseño

Ambos se caracterizan por hacer lo mejor posible para satisfacer a sus clientes. Es por eso que Spotify o Apple Music: ¿cuál es mejor? se vuelve difícil de responder si nos centramos únicamente en este aspecto. Veamos igualmente quién es el ganador de este duelo.

Spotify: Es reconocida por su sencilla e intuitiva interfaz, perfectamente estructurada, lo que facilita el hallazgo de música nueva gracias a herramientas como Discover Weekly y Release Radar. Las sugerencias son sumamente personalizadas y ajustadas a tus hábitos de escucha.

Apple Music: Como cualquier producto Apple. Su estilo es sofisticado y sencillo, como te edcimos acorde al entorno de Apple. A pesar de que su interfaz podría resultar menos accesible que la de Spotify para ciertos usuarios, se conecta de manera impecable con productos de Apple, tales como el iPhone, el iPad y el Apple Watch.

En este punto y personalmente hablando, me quedo con Spotify. Por su facilidad de uso y recomendaciones destacadas. Permite a los usuarios hacer todo mucho más sencillo casi sin necesidad de interactuar con el dispositivo. Por cierto, si eres usuario ya de Apple Music en Actualidad iPhone tenemos guías y tutoriales como esta sobre ¿qué significa la estrella en Apple Music?

Calidad de audio

Aquí sí que hemos llegado a un apartado bastante importante si nos centramos en su uso. La calidad de su música puede variar dependiendo del tipo de plan que tengas en cada plataforma. Es por esa razón que vamos a compararlos con datos concretos.

Spotify: Ofrece hasta 320 kbps en su suscripción Premium. Aunque esto es suficiente para la mayoría de los usuarios, no es el estándar más alto disponible. Spotify planea lanzar una opción de calidad HiFi, pero hasta ahora no está disponible.

Apple Music: Proporciona calidad de audio Lossless y Dolby Atmos sin costo adicional, lo que lo hace ideal para audiófilos y usuarios con equipos de sonido avanzados.

La elección de ganador a este punto es clara: Apple Music, por ofrecer calidad de audio superior sin coste extra, cosa que nos parece genial por estar hartos de pagar tantísimas suscripciónes y paquetes diferentes.

Descubrimiento de música

Esta es una función que ya todos conoceréis y no hace falta explicar, es su algoritmo funcionando en base a tus gustos, vamos a ver quién se lleva esta batalla:

Spotify: Es el líder indiscutible en descubrimiento de música, gracias a sus algoritmos avanzados y playlists personalizadas. Funciones como Daily Mixes , Discover Weekly y Radar de Novedades facilitan encontrar canciones y artistas nuevos.

Apple Music: Ofrece recomendaciones basadas en tus preferencias, pero estas no son tan precisas ni dinámicas como las de Spotify. Sin embargo, su enfoque editorial y humano en la creación de playlists puede ser un plus para quienes buscan un toque diferente.

Hasta ahora aquí gana Spotify. También son años de experiencia con el algoritmo.

Planes y precios de las plataformas

No queremos spoilearte pero… ¡los precios son idénticos en ambas plataformas!. Este no será un apartado que marque la diferencia ya que te saldrá lo mismo uno u otro. Spotify o Apple Music: ¿cuál es mejor? creo que no se responde por su precio.

Servicio Plan Individual Plan Familiar Estudiante Spotify $10.99 USD $16.99 USD $5.99 USD Apple Music $10.99 USD $16.99 USD $5.99 USD

Como verás, los precios son sencillamente iguales e idénticos. No poseen grandes diferencias. Por lo tanto es un empate técnico. Eso sí, hay una gran diferencia, la versión gratuita de Spotify puede llevarse por delante a Apple Music, pese a los anuncios.

Integración con dispositivos

Spotify: Es compatible con prácticamente todos los dispositivos y sistemas operativos, incluyendo Android, iOS, Smart TVs, consolas de videojuegos y altavoces inteligentes como Amazon Echo.

Apple Music: Brilla en el ecosistema Apple, con funciones exclusivas como el control por Siri y sincronización directa con iCloud. Sin embargo, su experiencia en dispositivos Android no es tan fluida.

Aquí depende de tu teléfono. Es decir, si tienes dispositivos Apple, Apple Music es ideal. Para una compatibilidad más amplia, Spotify es la opción.

Conclusión: ¿cuál elegir?

Elige Spotify si: Prefieres descubrir nueva música mediante recomendaciones personalizadas. Escuchas podcasts regularmente y quieres tener todo en una sola app. Necesitas una opción gratuita con anuncios.

Elige Apple Music si: Buscas la mejor calidad de audio posible. Eres parte del ecosistema Apple y quieres una integración perfecta. Te interesan lanzamientos exclusivos y programación de radio en vivo.



En última instancia, la mejor opción dependerá de tus hábitos de escucha, el tipo de contenido que disfrutes y los dispositivos que uses. Ambas plataformas son excelentes, pero ofrecen experiencias ligeramente diferentes. ¡La decisión de Spotify o Apple Music: ¿cuál es mejor? está en tus manos!