Los lectores que combinan libros en papel, eBooks y audiolibros tienen ahora un nuevo motivo para estar atentos a Spotify. La compañía está probando una herramienta llamada Page Match que promete borrar, en gran medida, la barrera entre leer y escuchar una misma obra.

La idea es sencilla pero potente: poder cambiar del libro físico al audiolibro (y viceversa) sin perder el punto exacto en el que ibas. Una propuesta que encaja con esa forma de leer cada vez más habitual en España y en buena parte de Europa, donde muchas personas leen en casa y continúan la historia con auriculares mientras se desplazan o hacen otras tareas.

Qué es Page Match y qué problema quiere resolver

Page Match aparece descrita en el código de la aplicación como una función beta de sincronización entre páginas de libros y pistas de audiolibros. Su objetivo es mantener alineado tu progreso, tanto si estás con la edición en papel, con un eBook o con la versión narrada.

En ese código interno, se habla de una herramienta capaz de “adaptar tu progreso de la página del libro al audiolibro, y viceversa”. Es decir, no se limita a enviarte del papel al audio: también puede indicarte en qué página del libro impreso o electrónico se encuentra el fragmento que estás escuchando.

Esta propuesta está pensada especialmente para quienes alternan lectura tradicional con escucha en movilidad: dejas el libro sobre la mesilla y, cuando sales a la calle, sigues exactamente desde el mismo punto con el audiolibro en el móvil.

Con este movimiento, Spotify refuerza su apuesta por los audiolibros como tercer pilar junto a la música y los pódcasts, buscando ofrecer una experiencia de lectura más conectada y menos “encerrada” en un único formato o dispositivo.

Cómo funcionará la sincronización entre libro físico, eBook y audiolibro

Las referencias a Page Match se han localizado en la versión 9.1.18.282 de la app de Spotify para Android, donde aparecen textos y cadenas de código que describen su comportamiento. Aunque la función aún no está activa para el público, sí se perfila bastante claro su uso básico.

El flujo comienza cuando el usuario abre la aplicación de Spotify y escanea, con la cámara del móvil, la página del libro que está leyendo. El proceso se plantea de forma similar a escanear un código de canción o una tarjeta de Spotify, pero en este caso la protagonista es la página del libro o la pantalla del eReader.

Una vez capturada la imagen, entra en juego la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Spotify analiza el texto impreso o digital, busca coincidencias con el contenido del audiolibro y localiza el punto exacto en la pista de audio donde aparece ese fragmento.

Si el sistema no consigue identificar con precisión ese pasaje —por ejemplo, porque el texto está borroso o la maquetación dificulta la lectura—, la aplicación mostrará un aviso pidiendo escanear una página cercana, preferiblemente anterior. El objetivo es reducir errores y evitar que el salto en el audiolibro avance demasiado en la narración.

La parte más interesante llega cuando el proceso se invierte. A partir del momento en que estás escuchando, Spotify podría mostrar en qué página del libro en papel o del eBook se encuentra la posición actual del audiolibro. Así, cuando quieras volver al formato físico, solo tendrías que ir a la página marcada para seguir leyendo sin necesidad de ir probando capítulo por capítulo.

Requisitos de uso y disponibilidad por mercados

Uno de los matices clave que se desprenden del código es que Page Match solo funcionará con audiolibros desbloqueados o comprados en Spotify. Si intentas usar la función con un título que no tienes adquirido en la plataforma, la propia app te solicitará que lo compres para poder activar la sincronización.

Además, la compañía limitará la herramienta a aquellos países donde el servicio de audiolibros ya está disponible. Entre los mercados mencionados por analistas y medios especializados figuran Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y varios países europeos.

En el caso concreto de Europa, las referencias apuntan a un despliegue por fases, ligado a la expansión gradual del catálogo de audiolibros en distintos territorios. Algunos informes señalan que, de momento, España no estaría en la primera ola de países con soporte completo, lo que podría retrasar la llegada efectiva de Page Match al mercado español.

También se menciona que en regiones donde los audiolibros de Spotify aún no están activos, como gran parte de Latinoamérica, la función quedará deshabilitada por pura falta de contenido compatible. La compañía no ha hecho público un calendario de expansión, así que por ahora todo se mueve en el terreno de las pruebas internas y las filtraciones.

En paralelo, la plataforma mantiene su modelo actual para audiolibros en los mercados donde ya se han lanzado: los usuarios Premium disponen de un paquete mensual de horas de escucha (en algunos países en torno a 15 horas por cuota, con opciones para añadir bloques adicionales de tiempo), lo que encaja con la idea de integrar Page Match sin crear un plan exclusivo para esta función.

Una herramienta pensada para la lectura híbrida y el cambio constante de formato

Más allá de lo técnico, Page Match intenta resolver algo muy cotidiano: la incomodidad de buscar a mano el punto exacto al saltar entre formatos. Hasta ahora, pasar de leer a escuchar un libro solía implicar rebobinar, avanzar, probar capítulos y, en general, perder unos cuantos minutos.

Con la nueva función, bastaría con apuntar la cámara al libro, escanear la página y dejar que la aplicación sitúe el audiolibro en el punto correcto. Y, cuando termines el trayecto en coche o transporte público, podrías volver al papel conociendo la página precisa donde continúa la narración.

Este enfoque encaja con un hábito lector cada vez más extendido: personas que leen en casa en formato físico o en eReader y usan el audio como complemento cuando están en el gimnasio, cocinando o haciendo tareas domésticas. La lectura pasa a ser una actividad continua, que se adapta al contexto del usuario en lugar de obligarle a elegir un formato fijo.

También puede tener un efecto interesante en el ámbito educativo y profesional. Estudiantes y profesionales que utilizan materiales impresos y, al mismo tiempo, audiolibros o textos narrados, podrían beneficiarse de un sistema que les permita saltar de la lectura al audio sin necesidad de marcar a mano el progreso.

Para editoriales y autores, un sistema de este tipo abre la puerta a nuevas formas de explotar la misma obra en varios formatos, incentivando la compra conjunta de libro físico y audiolibro, así como el uso de plataformas de audio para complementar la lectura tradicional.

Competencia directa con Amazon y su Whispersync for Voice

La aparición de Page Match se interpreta, casi de forma unánime, como una respuesta al sistema Whispersync for Voice de Amazon. Este servicio permite sincronizar el progreso entre los eBooks de Kindle y los audiolibros de Audible, de modo que el usuario puede saltar del texto al audio dentro del ecosistema de la compañía estadounidense.

Sin embargo, la propuesta de Spotify introduce un matiz relevante: no se limita al libro electrónico, sino que incorpora también el libro físico. Eso supone un reto técnico añadido, porque cada edición puede tener una paginación distinta, pero también abre la puerta a muchos lectores que siguen prefiriendo el papel para sus lecturas principales.

Mientras Amazon centra la experiencia en el binomio Kindle-Audible, Spotify pretende conectar su catálogo de audiolibros con ejemplares impresos y con eBooks de cualquier procedencia, siempre que el audiolibro asociado se haya adquirido en la plataforma. Esa mayor flexibilidad podría resultar atractiva para quienes no quieren quedar atados a un único ecosistema de dispositivos.

Desde una perspectiva de mercado, el desarrollo de Page Match encaja en la estrategia de Spotify de diversificar sus fuentes de ingresos y consolidarse como plataforma transversal de audio, en la que conviven música, pódcasts y audiolibros con funciones avanzadas.

Todo ello se produce en un contexto en el que la compañía también ha ido introduciendo otros cambios y mejoras en la experiencia de usuario, como herramientas sociales para compartir lo que se escucha o listas de reproducción generadas a partir de peticiones concretas, al tiempo que ajusta precios de suscripciones en distintos mercados.

Si finalmente ve la luz para el gran público, Page Match puede suponer un paso discreto pero importante en la forma en que leemos y escuchamos historias en España y en Europa: cambiar del sofá al coche, del libro en las manos a los auriculares, sin perder ni una línea por el camino y sin necesidad de casarse con un único formato o dispositivo.