Spotify ha confirmado que en el último ejercicio realizó pagos por más de 11.000 millones de dólares a la industria musical, una cifra que marca un antes y un después en el negocio del streaming. La compañía asegura que se trata del mayor desembolso anual a la música realizado por un único minorista en toda la historia del sector.

Este salto en los pagos llega en un momento en el que la plataforma sueca compite de tú a tú con otros gigantes del audio digital, como YouTube y Apple, y quiere dejar claro que su modelo de negocio no solo es sostenible, sino también una de las principales fuentes de ingresos para sellos y artistas en todo el mundo.

Un récord histórico: más de 11.000 millones para la música

Según datos publicados por la propia compañía en una entrada de blog, los pagos de Spotify a la industria musical superaron los 11.000 millones de dólares durante 2025, consolidando a la plataforma como uno de los grandes motores económicos del sector. En la práctica, esto supone el mayor pago anual a la música registrado por un distribuidor o minorista hasta la fecha.

La empresa explica que este volumen de pagos fue posible gracias al crecimiento de su negocio de suscripción y publicidad, que le ha permitido incrementar la recaudación global y, a la vez, destinar a la industria aproximadamente dos tercios de todos los ingresos que genera. En otras palabras, casi el 70 % de lo que entra en las arcas de Spotify termina repartido entre discográficas, editoriales y titulares de derechos.

Este hito se produce en un contexto de transformación profunda del mercado musical, en el que el formato físico y las descargas han dejado paso a un modelo dominado por el streaming. Para las compañías europeas, y especialmente para una firma sueca como Spotify, el dato sirve también como escaparate del peso que tiene la industria tecnológica del continente en esta transición digital.

La propia plataforma subraya que, con estos niveles de reparto, se ha convertido en uno de los grandes aliados financieros de la música grabada a escala global, y se reivindica como un actor imprescindible en la cadena de valor del sector, sobre todo en territorios como Europa y Estados Unidos, donde la adopción del streaming es masiva.

Crece más de un 10% y refuerza el papel de los independientes

La compañía detalla que los pagos realizados en 2025 aumentaron más de un 10 % con respecto al ejercicio anterior, un incremento que refleja tanto el tirón de la escucha en línea como la capacidad de la plataforma para monetizar su base de usuarios. Esta subida se apoya, en buena medida, en el avance de la suscripción de pago, pero también en la mejora de los ingresos por publicidad en la versión gratuita.

Uno de los puntos en los que Spotify pone más énfasis es en la participación de los actores independientes. De acuerdo con las cifras compartidas, artistas y sellos no vinculados a las grandes multinacionales discográficas concentraron aproximadamente la mitad de todas las regalías abonadas durante el año. Es decir, una porción muy relevante del dinero que genera el streaming va a parar a proyectos que no dependen de los grandes grupos.

Este reparto se interpreta dentro de la industria como una señal de que el modelo digital está abriendo espacio a una mayor diversidad de voces y propuestas. La compañía sostiene que hay ahora más creadores que logran ingresos significativos solo con Spotify que durante la etapa dorada del disco compacto, especialmente entre quienes forman parte de la escena independiente.

En Europa, donde el tejido musical está muy fragmentado entre pequeñas y medianas discográficas, este tipo de datos se siguen de cerca. Para muchos sellos locales, los pagos procedentes de plataformas de streaming se han convertido en una de las principales fuentes de financiación para producciones, campañas de promoción y giras, tanto en mercados como España como en el resto de la Unión Europea.

La empresa insiste en que el objetivo es que ese crecimiento se materialice de forma “tangible” para los creadores, y no se quede únicamente en cifras macro. Por ello, defiende las herramientas de datos, analítica y recomendación que ofrece a artistas y equipos de gestión, como una forma de maximizar el rendimiento de cada escucha.

Competencia con YouTube y Apple en el mercado del streaming

El récord de pagos de Spotify no llega en solitario, sino en un panorama marcado por la competencia entre gigantes del streaming. En octubre, YouTube comunicó que había abonado más de 8.000 millones de dólares a la industria musical en los 12 meses comprendidos entre julio de 2024 y junio de 2025, una cifra que refleja también el peso de la plataforma de vídeo en los ingresos del sector.

Junto con Apple Music y otros servicios, estas compañías conforman un ecosistema en el que los titulares de derechos diversifican cada vez más sus fuentes de ingresos digitales. Sin embargo, Spotify apunta que su modelo basado en la música como núcleo del servicio, reforzado con contenidos adicionales, le permite seguir liderando el mercado global de audio bajo demanda.

La firma escandinava reconoce, no obstante, que el entorno es exigente. Para retener a los artistas ya presentes y atraer a nuevos creadores, ha ido adaptando sus políticas, sus herramientas promocionales y sus sistemas de descubrimiento musical. La idea es que la plataforma siga siendo relevante no solo para los oyentes, sino también para quienes viven, total o parcialmente, de la música.

Para los sellos y artistas europeos, esta competencia entre plataformas supone, en la práctica, más ventanas de exposición pero también más complejidad a la hora de gestionar catálogos y estrategias. En ese contexto, la capacidad de Spotify para generar pagos récord se interpreta como una señal de fortaleza en un mercado en el que conviven audio puro, vídeo musical y redes sociales.

La compañía defiende que, dado que paga a la industria aproximadamente dos tercios de todo lo que ingresa por música, el crecimiento del negocio de la plataforma se traduce de manera casi directa en un mayor flujo de dinero para el sector. Este argumento pretende responder a buena parte de las críticas que el modelo de streaming ha recibido en los últimos años sobre la remuneración por reproducción.

Subida de precios, nuevos formatos y 713 millones de usuarios

Otro de los factores que explican el incremento de pagos a la industria es la política de precios. En los últimos meses, Spotify ha aumentado las tarifas de sus planes premium en varios mercados, entre ellos Estados Unidos y diferentes países europeos. El objetivo declarado es mejorar la rentabilidad del negocio y, al mismo tiempo, apoyarse en una base de usuarios muy amplia para seguir creciendo.

A finales del tercer trimestre, la empresa reportó 713 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, una cifra que incluye tanto las cuentas gratuitas con publicidad como las suscripciones de pago. Esta escala masiva es una de las claves que permite a la compañía hacer frente a las inversiones en contenido, tecnología y expansión internacional.

Spotify explica que el dinero que no se reparte en forma de regalías se reinvierte en la propia plataforma para impulsar formatos que van más allá de la música, como los podcasts, el vídeo y los audiolibros. La idea es crear un ecosistema de audio y contenido hablado que mantenga a los usuarios dentro del servicio el mayor tiempo posible.

En los últimos años, la compañía ha apostado especialmente por el podcasting y los audiolibros, con acuerdos, estudios propios y herramientas de monetización para creadores. Aunque estos contenidos no se contabilizan del mismo modo que la música en términos de regalías, se han convertido en un complemento importante que contribuye al crecimiento global de ingresos.

Este enfoque más amplio también tiene impacto en Europa, donde los podcasts en español, francés, alemán o italiano han ganado terreno como formato informativo y de entretenimiento. Para los propietarios de música, el reto pasa por que la expansión a estos nuevos contenidos no diluya los recursos destinados a la música grabada, algo que Spotify intenta equilibrar con sus compromisos de pago a la industria.

Implicaciones para la industria musical en Europa y España

El récord de más de 11.000 millones de dólares abonados a la música llega en un momento en el que el mercado europeo sigue ajustándose a la era del streaming. En España y en otros países de la Unión Europea, la suscripción a servicios como Spotify ya es la principal vía de consumo musical, por delante de las ventas físicas y las descargas digitales.

Para los artistas y sellos del continente, estos pagos significan una fuente de ingresos cada vez más central. Los catálogos locales, desde el pop español hasta las escenas urbanas francesas o italianas, dependen en buena medida de la visibilidad que obtienen en las listas editoriales y en las recomendaciones algorítmicas de la plataforma.

Al mismo tiempo, las instituciones europeas y algunos organismos del sector han abierto debates sobre la transparencia en los modelos de reparto, la protección de los derechos de autor y el papel de los grandes servicios digitales. En este contexto, que Spotify haga públicos datos de pagos agregados y resalté el peso de los independientes se interpreta como un gesto de apertura hacia reguladores y agentes de la industria.

En España, asociaciones de músicos, gestores de derechos y sellos independientes siguen de cerca estas cifras para evaluar cómo se reparten realmente los ingresos entre las distintas capas del ecosistema. Aunque el dato global de 11.000 millones es relevante, la discusión se centra a menudo en cómo llega ese dinero a los artistas de nivel medio y emergente.

Con todo, la consolidación del streaming como eje del negocio ha permitido que proyectos que antes tenían difícil salir de su mercado nacional encuentren audiencia en otros países europeos y latinoamericanos, un fenómeno que Spotify utiliza como argumento a favor del modelo actual.

La fotografía que deja este último ejercicio es la de una plataforma que combina crecimiento sostenido de usuarios, subidas de precios moderadas y un volumen récord de pagos a la industria musical, situándose en el centro de la economía del streaming. Mientras la competencia aprieta y el debate sobre la remuneración continúa abierto, los más de 11.000 millones de dólares repartidos confirman que, hoy por hoy, buena parte de los ingresos de la música grabada pasa inevitablemente por Spotify y por cómo la compañía gestione su equilibrio entre negocio propio y apoyo a los creadores.