Los servicios de streaming de música se han convertido en el día a día de millones de usuarios, y Spotify sigue siendo, con diferencia, la plataforma más utilizada a nivel mundial. Sin embargo, a la comodidad de tener casi todo el catálogo musical en el bolsillo se le está sumando un inconveniente cada vez más repetido: las subidas de precio constantes en sus planes de suscripción.

En los últimos años, muchos clientes han visto cómo su cuota mensual de Spotify ha ido aumentando de forma progresiva, tanto en Europa como en otras regiones. Ahora, varias informaciones apuntan a que la compañía ya tiene en el punto de mira otra nueva subida de precios, arrancando de nuevo por Estados Unidos y con muchas probabilidades de terminar llegando a España y al resto del continente.

Una nueva subida de Spotify en 2026: primero en Estados Unidos

Según ha adelantado el diario financiero Financial Times, Spotify planea volver a modificar al alza el coste de sus planes de pago en su país de origen durante el primer trimestre de 2026. Es decir, el aumento podría aplicarse en cualquier momento entre enero y finales de marzo del próximo año, repitiendo la estrategia habitual de cambios escalonados.

En la actualidad, el plan Premium individual en Estados Unidos parte de unos 11,99 dólares al mes, tras las subidas aplicadas en 2023 y 2024. La nueva modificación colocaría ese plan en torno a los 14 dólares mensuales, una cifra similar a la que ya pagan algunos usuarios en otras regiones donde los precios fueron actualizados antes.

Esta nueva revisión supondría, de confirmarse, el tercer incremento de tarifas en Estados Unidos desde 2023. Durante mucho tiempo, Spotify mantuvo el precio base en 9,99 dólares, pero en 2023 dio el primer paso subiéndolo un dólar y en 2024 volvió a repetir jugada. Ahora, todo apunta a que, una vez más, el mercado norteamericano servirá de laboratorio para un cambio que más tarde se trasladará a otros países.

Estos ajustes no se limitarían únicamente al plan Premium individual. La compañía también comercializa un plan Familiar (hasta seis usuarios bajo el mismo techo) por unos 20 dólares, así como opciones para parejas y para estudiantes, además de un plan Básico más económico que recorta prestaciones, especialmente en lo relativo a audiolibros. Todo este esquema de precios podría verse revisado, siempre con ligeros incrementos en cada modalidad.

Los precedentes: subidas recientes en Europa y España

La posible subida en Estados Unidos no llega de la nada: Spotify lleva un tiempo encadenando incrementos de precio en distintos mercados. En los últimos meses ya se ajustaron las tarifas en varios países de Europa, en regiones del sur de Asia, Oriente Medio, África y también en Latinoamérica, siguiendo una estrategia global bastante clara.

En el caso concreto de España, la compañía ya elevó sus precios Premium recientemente. El plan individual pasó de 10,99 a 11,99 euros al mes, un cambio que muchos usuarios notaron en su recibo sin grandes explicaciones públicas más allá de las habituales referencias a mejoras en el servicio. El movimiento se produjo en un contexto de subidas similares en otras plataformas de streaming, tanto de música como de vídeo.

Actualmente, las tarifas de Spotify verificadas para nuestro país a finales de 2025 se sitúan en estos niveles: el plan Individual cuesta 11,99 euros al mes, el plan para estudiantes se queda en 6,49 euros, el plan Duo llega a 16,99 euros y el plan Familiar asciende hasta los 20,99 euros mensuales. En algunos casos, se han ofrecido promociones temporales con varios meses a coste cero para nuevos suscriptores, lo que compensa, en parte, el efecto de la subida para quienes todavía no eran clientes.

Conviene recordar que, en España, estas modificaciones se han ido anunciando con escaso margen de tiempo y a menudo de forma bastante discreta. Muchos abonados han tenido la sensación de que la subida llegaba prácticamente de un día para otro, algo que ha generado cierta frustración entre quienes ya acumulan varios años pagando el servicio.

Por ahora, no hay una comunicación oficial que hable de un nuevo incremento inmediato en España o en el resto de Europa más allá de los ya aplicados, pero el hecho de que Spotify prepare otro ajuste en Estados Unidos hace pensar que no se puede descartar otra subida futura en nuestro país, especialmente si la compañía busca armonizar precios entre regiones.

Por qué Spotify vuelve a subir los precios

La gran pregunta que muchos se hacen es por qué, si el número de usuarios no deja de crecer, las plataformas como Spotify vuelven una y otra vez a aumentar sus tarifas. La explicación oficial mira directamente a la industria discográfica y a la evolución de la economía en general durante los últimos años.

Las tres grandes compañías de referencia del sector, Universal Music Group, Sony Music y Warner Music Group, controlan buena parte del catálogo que escuchamos todos los días. Según diversas filtraciones e informes, estas discográficas llevan tiempo presionando tanto a Spotify como a Apple Music para que suban los precios, alegando que las tarifas actuales no han seguido el ritmo de la inflación ni se corresponden con el valor real del contenido que ofrecen.

Otro de los argumentos que ponen sobre la mesa es que los precios de la música en streaming siguen siendo, en general, más bajos que los de los servicios de vídeo bajo demanda, como Netflix o Disney+. Desde la perspectiva de las discográficas, no tiene mucho sentido que una suscripción a una plataforma de música cueste claramente menos que una suscripción de vídeo, cuando la gente pasa muchas horas escuchando canciones y listas de reproducción.

En paralelo, algunos análisis apuntan a que la industria musical no está atravesando su mejor momento en términos de ingresos netos. Informes citados por medios especializados señalan que, en ciertos mercados, los beneficios se habrían reducido aproximadamente a la mitad en 2024. De ahí que las discográficas quieran recuperar parte de ese terreno a través de mayores royalties, algo que termina trasladándose al usuario final en forma de cuotas más elevadas.

Para los abonados, sin embargo, estas explicaciones suenan a menudo a excusa poco convincente. Muchos consideran que plataformas como Spotify ya cuentan con una base de usuarios enorme y que, pese a las dificultades de rentabilidad, las empresas podrían asumir parte de ese esfuerzo sin seguir cargando los costes sobre el consumidor. Aun así, la tendencia del sector parece apuntar en la dirección contraria, con incrementos periódicos que ya se han convertido casi en costumbre.

El contexto del streaming: subidas generalizadas y competencia feroz

El movimiento de Spotify no se produce en solitario: todo el sector del streaming lleva varios años revisando sus precios al alza. Plataformas de vídeo como Netflix, HBO Max o Disney+ han aplicado diferentes aumentos en sus planes, muchas veces acompañados de cambios en las condiciones, como la limitación del uso compartido de cuentas o la introducción de tarifas con anuncios.

En el terreno estrictamente musical, Spotify sigue siendo el líder con alrededor de un 32 % de cuota de mercado a finales de 2024, pero la competencia es intensa. Apple Music, Tidal, Amazon Music o YouTube Music se disputan el resto del pastel y, aunque en algunos casos mantienen tarifas similares, también han ido subiendo precios o modificando su estructura de planes.

La presión competitiva hace que cualquier cambio que introduzca Spotify pueda terminar repercutiendo en el resto. Si el líder del sector decide fijar su plan Premium por encima de la barrera psicológica de los 12 dólares o los 12 euros, es probable que el resto de servicios se sientan legitimados para subir también sus precios o, como mínimo, para no bajarlos.

Además, las plataformas están buscando formas de diferenciar sus planes más allá del precio: calidad de sonido mejorada, funciones sociales, integración con otros servicios, audiolibros o podcasts exclusivos son algunos ejemplos. Spotify, sin ir más lejos, lanzó recientemente su opción de streaming de música sin pérdidas, una característica muy esperada por los usuarios más exigentes que, sin embargo, se incorporó manteniendo el precio de su plan Premium en algunas regiones, lo que ahora podría justificar, de cara a la empresa, un nuevo ajuste al alza.

Todo ello genera un escenario en el que el usuario tiene más opciones que nunca, pero a costa de ir asumiendo cuotas cada vez más elevadas. Quien quiera estar suscrito a varias plataformas a la vez, tanto de música como de vídeo, ve cómo la factura mensual se dispara fácilmente.

Rumores, cambios en las funciones y reacciones de los usuarios

Al margen de las subidas de precio, Spotify ha sido noticia también por algunos rumores y decisiones polémicas. A principios de año circularon informaciones que apuntaban a que la empresa podría introducir anuncios incluso dentro del plan Premium, algo que generó preocupación entre los abonados. La compañía salió al paso y negó oficialmente que tuviera intención de hacerlo.

Pese a ello, la plataforma ha ajustado su catálogo y sus políticas en otras direcciones. Durante 2024 se produjeron salidas de algunos artistas descontentos con distintos aspectos de la gestión de la plataforma, y se registraron cancelaciones de suscripción vinculadas tanto a cuestiones de imagen como a campañas de protesta en redes sociales. Aunque estos movimientos no han hecho tambalear el liderazgo de Spotify, sí evidencian una cierta tensión entre parte de la comunidad y la empresa.

Para contrarrestar ese desgaste y hacer el servicio más atractivo, recientemente se han añadido funciones como la posibilidad de importar listas de reproducción de otras plataformas, por ejemplo desde Apple Music o Tidal. De este modo, se facilita que usuarios que no estaban satisfechos con otros servicios den el salto a Spotify sin perder el trabajo de años organizando su música.

Los cambios en el producto, sin embargo, no consiguen ocultar del todo el malestar que generan los aumentos de precio reiterados. Cada anuncio de subida provoca un nuevo pico de quejas en foros y redes sociales, con usuarios que se plantean dar de baja su cuenta o migrar a plataformas alternativas, aunque en la práctica muchos terminan resignándose a pagar más para no renunciar a sus listas, recomendaciones y hábitos ya consolidados.

La compañía, por su parte, suele insistir en que estas revisiones de precios son necesarias para seguir invirtiendo en mejoras tecnológicas, compensar adecuadamente a artistas y sellos y mantener la viabilidad del servicio a largo plazo. Aun así, buena parte del público percibe que el equilibrio entre lo que paga y lo que recibe se está inclinando cada vez más hacia el lado de la empresa.

¿Qué puede ocurrir en España y Europa a partir de 2026?

Una de las grandes incógnitas es cómo y cuándo se trasladará esta nueva subida de precios a los usuarios europeos. La experiencia de los últimos años muestra un patrón bastante repetido: primero se actualizan las tarifas en Estados Unidos, y después, con mayor o menor rapidez, el cambio termina llegando a otras regiones donde Spotify tiene una base importante de clientes.

En España, las últimas subidas se produjeron hace relativamente poco, de modo que, de momento, no se esperan cambios inmediatos. Aun así, fuentes del sector no descartan que a lo largo de 2026 veamos alguna modificación adicional en los planes Premium, sobre todo si la compañía busca equiparar lo que se paga aquí con lo que abonan los usuarios de otros países europeos o de Norteamérica.

El impacto de un nuevo incremento dependerá de la modalidad contratada. Quien use un plan individual notará una subida directa, mientras que los usuarios de planes Familia o Duo podrían ver cómo el coste por persona sigue siendo relativamente competitivo pese al aumento global de la tarifa. Para los estudiantes, cualquier cambio es más sensible, ya que se trata de un público especialmente atento al precio.

De momento, Spotify no ha emitido un comunicado oficial anunciando una nueva revisión de precios para España, pero los antecedentes invitan a estar atentos al correo y a las notificaciones de la app, donde suelen comunicarse estas novedades. En caso de producirse otra subida, es previsible que se dé un plazo breve para que los usuarios decidan si continúan con su suscripción o hacen cambios en su plan.

Al final, la sensación entre muchos abonados europeos es que vivimos en una especie de espera permanente, sabiendo que la siguiente subida puede llegar en cualquier momento. La duda, más que el «si», parece estar en el «cuándo» y en cuánto se incrementará exactamente cada modalidad.

Con todo este escenario sobre la mesa, Spotify se enfrenta al reto de seguir siendo la opción de referencia en el streaming musical mientras ajusta sus precios en un contexto de presión de las discográficas, inflación y fuerte competencia. Los usuarios, por su parte, tendrán que valorar si les compensa mantenerse en la plataforma, cambiar de plan o incluso buscar alternativas, en un momento en el que escuchar música nunca ha sido tan sencillo, pero tampoco tan condicionado por las subidas de precio que no dejan de repetirse.