Los servicios de streaming se han colado en el día a día de la mayoría de usuarios, y Spotify se ha convertido en uno de los referentes absolutos en el ámbito musical. Sin embargo, ese acceso casi ilimitado a canciones, listas y podcasts tiene un coste que no para de moverse: todo apunta a que Spotify volverá a encarecer sus suscripciones Premium en los próximos meses.

La plataforma ya ha aplicado varias revisiones al alza en distintas regiones del mundo, incluida Europa y, en concreto, España, donde el último incremento se notó en los bolsillos a partir de 2024. Ahora, diversas informaciones señalan que se prepara una nueva ronda de subidas, que arrancará en Estados Unidos en 2026 y que, previsiblemente, podría expandirse después a otros mercados.

Un líder del streaming bajo presión de precios

En el terreno de la música bajo demanda, Spotify sigue siendo el gran dominador con alrededor de un tercio de la cuota de mercado mundial. Su catálogo es enorme y permite escuchar prácticamente de todo, desde los lanzamientos más recientes hasta discografías completas de artistas clásicos.

El servicio ofrece un modelo gratuito financiado por anuncios y con bastantes limitaciones, y varios planes de pago que desbloquean funciones como la escucha sin publicidad, el modo offline o una mayor calidad de sonido. Precisamente sobre esos planes de suscripción Premium se concentran las subidas de precio que preocupan a los usuarios.

En los últimos años, el streaming en general ha seguido una dinámica similar: plataformas como Netflix, HBO Max o Disney+ han ido incrementando sus precios de forma escalonada en diferentes países. Spotify, en el ámbito musical, está recorriendo un camino muy parecido y ya encadena varios ajustes al alza.

El problema para los consumidores es que estos cambios rara vez se quedan en una única región. Cuando una subida se consolida en el mercado donde más suscriptores hay, como es el caso de Estados Unidos, lo habitual es que termine extendiéndose poco a poco al resto de territorios.

Las últimas subidas de Spotify en España y Europa

En Europa, y también en España, los clientes de Spotify ya han sufrido recientemente un encarecimiento de sus planes. La compañía aplicó una subida en distintos mercados de Europa, además de en regiones como Asia meridional, Oriente Medio, África y Latinoamérica, ajustando sus tarifas a un nivel más alto que en años anteriores.

En el caso español, el plan Premium Individual pasó de 10,99 euros a 11,99 euros al mes, un incremento que muchos usuarios notaron al renovar su suscripción. Este aumento vino acompañado de modificaciones en otros planes, como Duo o Familiar, que también vieron su precio revisado.

Estas decisiones se producen en un contexto en el que el coste de los servicios digitales sigue alejándose de lo que se pagaba hace solo unos años. El argumento general de las compañías suele vincularse a la inflación y a la necesidad de seguir invirtiendo en contenido y tecnología.

En España, por ahora, no hay confirmación oficial de una nueva subida inmediata más allá de la ya aplicada. No obstante, las informaciones que llegan desde Estados Unidos hacen pensar que en 2026 podría volver a tocar revisar precios también aquí, sobre todo si se repite el patrón de años anteriores.

Subida prevista en Estados Unidos para 2026

Según datos adelantados por medios especializados como Financial Times, Spotify tiene previsto incrementar sus tarifas Premium en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2026. Eso significa que la subida podría llegar justo al arrancar el año o en algún momento entre enero y marzo.

Actualmente, el plan Premium básico en el mercado estadounidense se sitúa en torno a los 11,99 dólares mensuales. Con la revisión anunciada, se espera que el precio se acerque más a lo que ya se paga en otras regiones, en torno a los 14 dólares al mes, lo que colocaría a Spotify entre los servicios de música más caros de su categoría.

Esta no será la primera vez que la plataforma incremente precios en un periodo corto de tiempo. Desde 2023, Spotify ha encadenado varias subidas en Estados Unidos, pasando de los 10 dólares a 10,99 primero y a 11,99 dólares después, de manera progresiva.

Si las previsiones se cumplen, este nuevo ajuste convertiría a la suscripción Premium de Spotify en una de las opciones más costosas frente a rivales directos como Apple Music o Amazon Music, algo que podría incomodar a parte de los abonados, pero que el sector parece asumir como tendencia general.

Por qué Spotify vuelve a subir de precio

Detrás de este nuevo incremento no hay una única causa, sino una combinación de factores económicos y de negocio. Uno de los elementos clave es la presión ejercida por las grandes discográficas: Universal Music Group, Sony Music y Warner Music Group, que controlan buena parte del catálogo disponible en las plataformas de streaming.

Estas compañías consideran que el precio de la suscripción musical se ha quedado atrás frente a otros servicios de entretenimiento como Netflix. A su juicio, escuchar música bajo demanda debería costar más, sobre todo si se compara con lo que se paga por ver series y películas.

Además, las discográficas argumentan que las tarifas no han acompañado el ritmo de la inflación de los últimos años, lo que ha reducido la rentabilidad del modelo. Al mismo tiempo, se abre el debate sobre si los artistas están recibiendo suficientes ingresos en concepto de royalties o si hay problemas estructurales en la forma de repartir la tarta.

En algunos informes se apunta a que los ingresos generales de la industria musical se habrían reducido de forma significativa en 2024, lo que añade más presión para revisar las condiciones económicas de los acuerdos con las plataformas. En este contexto, subir precios se presenta como una vía rápida para mejorar márgenes.

Más allá de estos motivos, muchos usuarios perciben estas explicaciones como una excusa poco convincente, al ver que las subidas son constantes mientras no siempre se aprecian mejoras equivalentes en el servicio. Aun así, la posición dominante de Spotify hace que muchos suscriptores acepten los cambios sin dar el salto a alternativas.

Impacto para los usuarios y situación en España

La previsión de que Spotify vuelva a encarecer sus planes Premium abre la puerta a varios escenarios distintos según el país. En Estados Unidos, donde se concentrará la subida de 2026, los clientes se encontrarán con la tercera revisión al alza desde 2023, algo que puede provocar un cierto desgaste y posibles bajas.

En Europa y especialmente en España, la sensación ahora mismo es de relativa tranquilidad, pero con matices. Aunque no se han anunciado nuevos aumentos específicos para nuestro país, la experiencia demuestra que una vez que el precio sube en el mercado principal, tarde o temprano se termina ajustando en el resto.

Los españoles ya comprobaron en agosto de 2024 que Spotify no tiene reparos en modificar sus tarifas cuando lo considera necesario. De cara a 2026, no se descarta que se produzca otra «ligera modificación» de los planes Premium, que podría ser más o menos notable según la modalidad contratada.

Esto abre interrogantes sobre el comportamiento de los usuarios: algunos podrían plantearse reducir el número de servicios de streaming que pagan al mes, otros buscarán alternativas más económicas o promociones puntuales, y habrá quien asuma el incremento sin cambios en su consumo habitual.

En cualquier caso, cada subida refuerza la sensación de que el entretenimiento digital ya no es tan barato como hace unos años, y que mantener varias suscripciones activas a la vez implica un gasto mensual considerable.

Cómo quedan los precios actuales de Spotify en España

Mientras se clarifica si habrá o no nuevos incrementos en el corto plazo, merece la pena repasar las tarifas vigentes de Spotify Premium en España, verificadas a noviembre de 2025, para hacerse una idea de la situación de partida.

El plan Premium Individual, pensado para un solo usuario, tiene un precio estándar de 11,99 euros al mes, aunque en ocasiones se ofrece una promoción de prueba gratuita de hasta tres meses a 0 euros para nuevos clientes o usuarios que regresan tras un tiempo sin suscripción.

El plan para estudiantes universitarios mantiene una cuota reducida de 6,49 euros al mes, con la posibilidad de disfrutar de un mes de prueba sin coste en ciertos momentos del año. Esta modalidad exige una verificación periódica del estatus de estudiante para seguir beneficiándose del descuento.

Para quienes comparten hogar, Spotify ofrece el plan Duo, dirigido a dos personas, por 16,99 euros mensuales. Permite mantener cuentas separadas y recomendaciones personalizadas, aunque el pago se centraliza en un único titular.

Por último, el plan Familiar cubre hasta seis miembros que residan en la misma dirección, con un coste de 20,99 euros al mes. Esta opción suele ser la más interesante si se va a repartir entre varios convivientes, ya que el precio por usuario resulta más bajo que el de una cuenta individual.

Qué puede hacer el usuario ante las nuevas subidas

Con la perspectiva de nuevos incrementos a la vuelta de la esquina, muchos suscriptores se plantean cómo gestionar mejor su relación con la plataforma. Una opción es revisar periódicamente qué plan tienen contratado y si realmente se ajusta a sus necesidades actuales.

Por ejemplo, hay quienes mantienen un plan Familiar con miembros que ya no viven en el mismo domicilio o que apenas usan la cuenta, lo que supone pagar de más mes tras mes sin demasiado sentido. En estos casos, reorganizar los perfiles o bajar a un plan inferior puede ayudar a aligerar el gasto.

También conviene estar atento a posibles promociones y periodos de prueba, ya que Spotify acostumbra a lanzar ofertas temporales para captar nuevos usuarios o recuperar a los que se dieron de baja tras una subida de precio. Aunque no solucionan el problema de fondo, pueden servir para ahorrar durante unos meses.

Otra alternativa es valorar otros servicios de música en streaming que, al menos por ahora, ofrezcan tarifas algo más ajustadas o planes con condiciones diferentes. No obstante, cambiar de plataforma implica renunciar a listas, recomendaciones y hábitos ya consolidados, algo que frena a muchos usuarios.

Cada consumidor tendrá que decidir si el servicio justifica el nuevo coste o si ha llegado el momento de recortar suscripciones en el presupuesto mensual. Lo que sí parecen indicar todos los movimientos recientes es que las subidas de precio en el streaming musical no van a desaparecer a corto plazo, y que los próximos años seguirán marcados por ajustes periódicos en las tarifas de Spotify y sus competidores.